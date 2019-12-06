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Все про:Міноборони (2988) розвідка (1508) Донбас (13974) найманці РФ (923)

 Російські окупанти з 2020 року не братимуть у найманці чоловіків після 45 років, - розвідка

Із 2020 року російсько-окупаційні війська не братимуть на "військову службу" чоловіків старше 45 років, а також розірвуть контракти з "військовослужбовцями" віком 50-55 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"З наступного року в російсько-окупаційних військах буде змінено порядок проходження військової служби в частині, що стосується граничного віку перебування особового складу на службі", - йдеться в повідомленні.

Так, командирам з’єднань і частин 1 та 2 АК наказано до березня 2020 року розірвати контракти з військовослужбовцями віком 50-55 років, залежно від займаних ними посад. Також військовим комісаріатам на тимчасово окупованій території у Донецькій і Луганській областях доведено розпорядження про заборону прийняття на військову службу осіб, старших 45 років.

"Водночас з метою створення підготовленого резерву для поповнення лав окупаційних військ російська окупаційна адміністрація посилює пропагандистську роботу в системі т. зв. "військово-патріотичного і фізичного виховання" молоді та юнацтва шляхом розбудови розгалуженої структури громадських організацій за зразком російської "Юнармії"", - повідомляє розвідка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відправила на Донбас спецпризначенців, а також додаткові групи снайперів і диверсантів, - розвідка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163857
 
 
 Топ коментарі
 
Тому що після 45 - найбільший падіж худоби від цирозу печінки і брунькових захворювань.
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По плану Xyйла кацапы с 2020 года после 45 жить не будут. Бояра крепкая, пилять... Российские оккупанты с 2020 года не будут брать в наемники мужчин старше 45 лет, - разведка - Цензор.НЕТ 865
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а на бензоколонке, интересно, люди есть, или одни нелюди? https://www.newsroom.kh.ua/news/policiya-rassleduet-snyatoe-na-video-izdevatelstvo-nad-kotenkom
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І як вони впораються контролювати 23% населення України?
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Тому що після 45 - найбільший падіж худоби від цирозу печінки і брунькових захворювань.
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а в петяботы беруть и писля 45 - це ти яки пережили цироз печінки і брунькови захворюваня)).
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батя ты мне и в пуп не дышешь и бо ты совок неисправимый!
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Ха-ха. Гуглтранслейт таки рулит
"брунькові захворювання" Спасибо, посмеялся.
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где же они харчеваться будут?
это какой то ... позор!
(с)(с)
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так как никто не дотягивает до этого возраста Российские оккупанты с 2020 года не будут брать в наемники мужчин старше 45 лет, - разведка - Цензор.НЕТ 7826
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По плану ***** кацапы с 2020 года после 45 жить не будут. Бояра крепкая, пилять... Российские оккупанты с 2020 года не будут брать в наемники мужчин старше 45 лет, - разведка - Цензор.НЕТ 865
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А если серьёзно, то после 45 будут призывать на принудиловку. Нахрен им бабло тратить на контрактников.
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Логический вывод из сообщения: паРашка не собирается уходить с Донбасса.
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В результате исследований даунбасского чернозёма выяснилось, что после 45 лет резко падает качество парашных удобрений.
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Проспиртовані організми довше розкладаються.
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То есть, в отличие от нашей армии, будут руководствоваться здравым смыслом... вот гады...
То ли дело Украина. Мужика в 58 лет отправляют в военкомат на медкомиссию (меняет прописку). Хорошо хоть не призывают...
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Ти ідіотка з народження, чи "за призначенням"? Ти хоча-б, поцікавилася, до якого віку люди, в Україні, знаходяться на військовому обліку!!!
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Вообще-то она права, я недавно ходил на медкомиссию, хоть мне 60-й десяток.
У нас до 60-ти по закону все военнообязанные.
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И да, меня не призвали, но я не считаю, что это "хорошо". Но не берут.
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Ты хотел "по закону"?... на, читай: "Законом Украины «О военной обязанности и воинской службе» (закон о военнообязанных) установлено, до какого возраста военнообязанный в Украине пребывает на воинском учете.
Предельный возраст военнообязанного в Украине для пребывания на военной службе - 60 лет вне зависимости от воинского звания. При этом военнообязанные делятся на два разряда по возрасту:
первый разряд - до 35 лет;
второй разряд - до 60 лет.
Для офицерского состава, который находится в запасе, установлены следующие разряды:
ПЕРВЫЙ РАЗРЯД:
младшие офицеры - до 45 лет;
старшие офицеры:
майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) - до 50 лет;
полковник (капитан 1 ранга) - до 55 лет;
высший офицерский состав - до 60 лет;
ВТОРОЙ РАЗРЯД:
младший и старший офицерский состав - до 60 лет;
высший офицерский состав - до 65 лет."

Если в военном комиссариате сидят идиоты, а в областном, юрисконсульт, даром деньги получает, только "штаны просиживая", то я не виноват... Зачем человека отправлять на медкомиссию, если он И ТАК находится во втором разряде, по возрасту? Я на ЭТО и обратил внимание... (Надо было сразу закон процитировать...). Это называется "перестраховка"... А "по-уличному" - "Когда собаке делать нечего, она яйца лижет...".
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Это был "самый главный" военкомат страны, Печерский, если что
Почти как Печерский районный суд, только это был военкомат.
PS Я рыдал с какого-то интеллехентного вида очкарика, который устроил истерику, что "он тут медкомиссию проходить не будет, а будет только в министерской поликлинике" и вообще "да вы знаете вообще кто я?".
PPS Но вообще жуткая дыра, этот печерский райвоенкомат. Я думал, что этот совок уже давно изжили. Просто как в молодость вернулся, похоже там ничего не поменялось.
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Куда направлять на медкомиссию - это решает военный комиссариат, по согласованию с местными властями... Я её трижды проходил, с 2014-го... А сейчас, пока пластину, с ноги, не вынут, никто меня не будет шевелить...
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При тотальной мобилизации возьмут всех. Даже в клистирные батальоны. Как при фюрере в Германии.
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При "Порохе", на третий год войны, мобилизацию,даже частичную, вообще отменили... Что уж говорить о "войнопрекратителе", "надоперестатьстрелятеле"?...
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дітей на фронт а тім шо за 45 - копати окопи
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значить порохоботів на Цензорі стане ще більше
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А не связано ли это с вопросом о пенсии?
Все ж ордловские вояки - с паспортами Расии!
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Видать это что б сохранить генофонд сраны, потому что в итоге кучка бандитов в лице : жирижопского, унылой лошадки, куйла и т.д. может в скорости остаться в гордом одиночестве среди подростков.
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)) косвенное признание, шо руский олкан в 45 не ягодка опять. точно будут тамошних баб-ягодок призывать, в целях увеличения нарожания юнармейцев от призывников молодогвардейцев.
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