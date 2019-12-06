 Російські окупанти з 2020 року не братимуть у найманці чоловіків після 45 років, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"З наступного року в російсько-окупаційних військах буде змінено порядок проходження військової служби в частині, що стосується граничного віку перебування особового складу на службі", - йдеться в повідомленні.
Так, командирам з’єднань і частин 1 та 2 АК наказано до березня 2020 року розірвати контракти з військовослужбовцями віком 50-55 років, залежно від займаних ними посад. Також військовим комісаріатам на тимчасово окупованій території у Донецькій і Луганській областях доведено розпорядження про заборону прийняття на військову службу осіб, старших 45 років.
"Водночас з метою створення підготовленого резерву для поповнення лав окупаційних військ російська окупаційна адміністрація посилює пропагандистську роботу в системі т. зв. "військово-патріотичного і фізичного виховання" молоді та юнацтва шляхом розбудови розгалуженої структури громадських організацій за зразком російської "Юнармії"", - повідомляє розвідка.
"брунькові захворювання" Спасибо, посмеялся.
это какой то ... позор!
(с)(с)
То ли дело Украина. Мужика в 58 лет отправляют в военкомат на медкомиссию (меняет прописку). Хорошо хоть не призывают...
У нас до 60-ти по закону все военнообязанные.
Предельный возраст военнообязанного в Украине для пребывания на военной службе - 60 лет вне зависимости от воинского звания. При этом военнообязанные делятся на два разряда по возрасту:
первый разряд - до 35 лет;
второй разряд - до 60 лет.
Для офицерского состава, который находится в запасе, установлены следующие разряды:
ПЕРВЫЙ РАЗРЯД:
младшие офицеры - до 45 лет;
старшие офицеры:
майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) - до 50 лет;
полковник (капитан 1 ранга) - до 55 лет;
высший офицерский состав - до 60 лет;
ВТОРОЙ РАЗРЯД:
младший и старший офицерский состав - до 60 лет;
высший офицерский состав - до 65 лет."
Если в военном комиссариате сидят идиоты, а в областном, юрисконсульт, даром деньги получает, только "штаны просиживая", то я не виноват... Зачем человека отправлять на медкомиссию, если он И ТАК находится во втором разряде, по возрасту? Я на ЭТО и обратил внимание... (Надо было сразу закон процитировать...). Это называется "перестраховка"... А "по-уличному" - "Когда собаке делать нечего, она яйца лижет...".
Почти как Печерский районный суд, только это был военкомат.
PS Я рыдал с какого-то интеллехентного вида очкарика, который устроил истерику, что "он тут медкомиссию проходить не будет, а будет только в министерской поликлинике" и вообще "да вы знаете вообще кто я?".
PPS Но вообще жуткая дыра, этот печерский райвоенкомат. Я думал, что этот совок уже давно изжили. Просто как в молодость вернулся, похоже там ничего не поменялось.
Все ж ордловские вояки - с паспортами Расии!