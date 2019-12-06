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 Берлін оприлюднив розклад нормандської зустрічі в Парижі

Зустріч лідерів нормандської четвірки почнеться в Парижі 9 грудня о 16 годині за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Про це в п'ятницю на брифінгу повідомила представниця уряду ФРН Ульріке Деммер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Робоче засідання в чотиристоронньому форматі має розпочатися о 16.00 (за Парижем - ред.). Спільна конференція запланована на 19.00", - сказала Деммер.

Вона зазначила, що перед засіданням "Нормандської четвірки" канцлер ФРН Ангела Меркель проведе двосторонні зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в "нормандському форматі" я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації. ФОТОрепортаж

"О 15.00 (за паризьким часом, - ред.) канцлер проведе коротку двосторонню зустріч сам на сам із президентом Путіним. О 15.30 – з Президентом Зеленським", - сказала представниця німецького уряду.

За її словами, у Берліні сподіваються, що результатом першого за 3 роки саміту стане "новий імпульс у мирному процесі та погодження нових кроків".

Деммер зауважила, що з жовтня 2016 року, коли відбувся попередній саміт, не вдалося просунутися в питанні мирного процесу. Але в 2019 році "з'явилася нова динаміка" та вдалося зробити конкретні кроки, зауважила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163856
 
 
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"В 15:00 (по местному времени. - Ред.) канцлер проведет короткую двустороннюю встречу один на один с президентом Путиным. В 15:30 - с Президентом Зеленским ", - сказала представительница немецкого правительства.


ультиматум ***** будут ставить Берлин обнародовал расписание нормандской встречи в Париже - Цензор.НЕТ 6025
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ультиматуми будуть ставить Клоуну
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ХТО ???
Меркель ПП2 будує.
Макроша мовчить бо боїться протестів.
За нашого і мови немає.
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Шыкаладные
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незапланованого тет-а-тету Зелі і фуйла не буде ?
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Чому, буде. Це ж Меркель свою програму виклала.
Спочатку з )(уйлом для узгодження остаточного тексту капітуляції 30-хв.
Потім блазню вручити текст для ознайомлення.
А після чому б і не завершити вдалу капітуляцію розмовою між хазяїном та слугою - вказівки без залучення посередників краще доходять до виконавців..
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Интересна будет заискивающая улыбка на харе одного имитатора игры х..м на рояле при рукопожатии руки в крови украинских граждан некоего Х..ла из Параши. Жду фото с нетерпением.
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А что, бубочка не по настоящему по клавишам "стучал"? Как же так? Как теперь жить?
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Я так понимаю всё уже решили согласовали ранее,Зебил официально подпишет капитуляциию и это три часа займут формальные процедуры,так как если проходят настоящие переговоры они временных рамок не имеют
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для *понимания* какой орган используешь?
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Алексей Арестович
14 мин. ·

- Ой, как интересно!..
Немецкая пресса опубликовала график Нормандских переговоров в Париже.
На все про все от начала встречи до совместной пресс-конференции запланировано 2-3 часа.
Это, с высокой вероятностью, означает, что итоговый документ уже согласован, потому, что только на протокольную часть + перевод, уйдёт минут сорок.
Т.е. все уже договорено.
А Зеленский с Ермаком месяц нас уверяли, что ничего ещё не решено, про готовность к тяжёлым переговорам, про план «Б», про, если что-то пойдёт не так, мы им как покажем...
Что же, поздравлять вас, соврамши: и всей Украине и солидным западным изданиям, товарищи?..
На господ, судя по вашему поведению, вы пока не тянете.
З.Ы. Ещё один вариант- последующие отдельные переговоры только Путина и Зеленского, в которые Меркель и Макрон мараться не захотят.
Интересно, а сколько они продлятся, если что?..
Ай. Яй. Яй.
Столько лет на сцене, а врать не научились.)
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"Переговоры" Зели с Ху*лом продлятся минут 5. Столько времени Зеле надо, чтобы сбацать любимый Ху*лом "собачий вальс" на рояле. Можно и вдвоём с Ху*лом в 4 руки. Или в 2 члена. Берлін оприлюднив розклад нормандської зустрічі в Парижі - Цензор.НЕТ 8383
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У защикаладных неистовая истерика.
А вдруг Зе не объявит капитуляцию... О чём тогда на сайтах свистеть будут?
А вдруг закончится война - от страх какой диванным троллям!
А вдруг их кормчего, барыгу оффшорного, засадят? помрут з голоду!
Когда людям нефик делать, они занимаются ерундой.
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"...Но в 2019 году "появилась новая динамика"..."

Не "новая динамика", "новая Моника"😜
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