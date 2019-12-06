 Берлін оприлюднив розклад нормандської зустрічі в Парижі

Про це в п'ятницю на брифінгу повідомила представниця уряду ФРН Ульріке Деммер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Робоче засідання в чотиристоронньому форматі має розпочатися о 16.00 (за Парижем - ред.). Спільна конференція запланована на 19.00", - сказала Деммер.
Вона зазначила, що перед засіданням "Нормандської четвірки" канцлер ФРН Ангела Меркель проведе двосторонні зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним.
"О 15.00 (за паризьким часом, - ред.) канцлер проведе коротку двосторонню зустріч сам на сам із президентом Путіним. О 15.30 – з Президентом Зеленським", - сказала представниця німецького уряду.
За її словами, у Берліні сподіваються, що результатом першого за 3 роки саміту стане "новий імпульс у мирному процесі та погодження нових кроків".
Деммер зауважила, що з жовтня 2016 року, коли відбувся попередній саміт, не вдалося просунутися в питанні мирного процесу. Але в 2019 році "з'явилася нова динаміка" та вдалося зробити конкретні кроки, зауважила вона.
ультиматум ***** будут ставить
Меркель ПП2 будує.
Макроша мовчить бо боїться протестів.
За нашого і мови немає.
Спочатку з )(уйлом для узгодження остаточного тексту капітуляції 30-хв.
Потім блазню вручити текст для ознайомлення.
А після чому б і не завершити вдалу капітуляцію розмовою між хазяїном та слугою - вказівки без залучення посередників краще доходять до виконавців..
14 мин. ·
- Ой, как интересно!..
Немецкая пресса опубликовала график Нормандских переговоров в Париже.
На все про все от начала встречи до совместной пресс-конференции запланировано 2-3 часа.
Это, с высокой вероятностью, означает, что итоговый документ уже согласован, потому, что только на протокольную часть + перевод, уйдёт минут сорок.
Т.е. все уже договорено.
А Зеленский с Ермаком месяц нас уверяли, что ничего ещё не решено, про готовность к тяжёлым переговорам, про план «Б», про, если что-то пойдёт не так, мы им как покажем...
Что же, поздравлять вас, соврамши: и всей Украине и солидным западным изданиям, товарищи?..
На господ, судя по вашему поведению, вы пока не тянете.
З.Ы. Ещё один вариант- последующие отдельные переговоры только Путина и Зеленского, в которые Меркель и Макрон мараться не захотят.
Интересно, а сколько они продлятся, если что?..
Ай. Яй. Яй.
Столько лет на сцене, а врать не научились.)
А вдруг Зе не объявит капитуляцию... О чём тогда на сайтах свистеть будут?
А вдруг закончится война - от страх какой диванным троллям!
А вдруг их кормчего, барыгу оффшорного, засадят? помрут з голоду!
Когда людям нефик делать, они занимаются ерундой.
Не "новая динамика", "новая Моника"😜