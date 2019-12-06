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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (6292) Кабмін (3372) ОХМАТДИТ (37) будівництво (437) Гончарук_Олексій (336)

 На завершення будівництва "Охматдиту" додатково виділено 200 млн грн, - Гончарук

Сьогодні Парламент ухвалив рішення про виділення 200 млн грн з Фонду Президента України з підтримки освіти, науки і спорту на завершення будівництва дитячої лікарні "Охматдит".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

"З ініціативи Президента та за підтримки Верховної Ради сьогодні питання додаткових коштів для завершення будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу "Охматдит" знято. І новий корпус буде запущено вже в наступному році. А це означає, що діти отримуватимуть якісне лікування в сучасній лікарні", - сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Глава Уряду підкреслив, що 200 млн грн – це та необхідна сума, яка дозволить закінчити будівництво, і Уряд докладе всіх зусиль, щоб об’єкт був зданий в експлуатація в першому кварталі наступного року.

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Нагадаємо, у квітні цього року було відкрито першу частину нового корпусу "Охматдиту". Комплекс оснащено сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Весь комплекс оновленого "Охматдиту" становить понад 67 тис. кв. м – кілька блоків, у яких будуть розміщуватися 10 сучасних хірургічних відділень, 5 онкологічних і гематологічних відділень і діагностичне відділення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163853
 
 
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******* в жилетке уже копейку народную научилась транжирить, вопросов нет. Когда научитесь зарабатывать? 6 месяцев падение производства, падение экономики, падение доходов бюджета!
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а не Ющенко начинал собирать деньги по всему миру на ее строительство? Тогда об Илоне Маске никто и не слышал...
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Ющенко к Охмадету никакого отношения никогда не имел, если у тебя склероз - напоминаю.
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Ось уже 30 (ТРИДЦЯТЬ!) років я читаю про "потужне реформування та переобладнання ОХМАДИТу в ******* дитячу лікарню. Думаю що навіть через 30 років "жидобільшовики" там будуть "потужно" смоктати кошти з бюджету "на дітей"... Вже "побудували "Лікарню Майбутнього" лише для того щоб невістка Ющенка розбила на вулицях Нью Йорка в хлам новісінький "Феррарі" з салону...
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