 Запуск "Північного потоку-2" не означає припинення транзиту російського газу через Україну, - Путін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я ще раз хочу наголосити: це ("Північний потік-2" - ІФ) чисто комерційний проект. Уряд фактично не бере в ньому участі. І так, щоб не було жодних тлумачень, багато разів про це говорив, ще раз хочу про це сказати: це зовсім не означає, що Росія має намір припинити транзит через територію України", - сказав він на зустрічі з представниками німецького бізнесу.

Путін додав: "Питання - не в території, питання - в економічній доцільності".

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Президент РФ розраховує, що сторони на переговорах з Україною щодо газу у Відні знайдуть прийнятні рішення, хоча озвучені нині запитні позиції важко реалізувати.

"Ми наразі, як ви знаєте, ведемо переговори з нашими українськими партнерами, вони відбуваються у Відні. Я так бачу, що з обох боків там звучать запитні позиції, прямо скажу, досить важко реалізовані, але сподіваюся, що все-таки учасники цих переговорів, а це насамперед господарюючі суб'єкти з обох сторін, знайдуть прийнятні для них рішення", - сказав Путін.

Як повідомлялося раніше, ринкові ціни на газ з 1 січня 2020 можуть зрости в 1,8 раза в разі, якщо Україна не укладе договір на транзит російського газу в Європу.