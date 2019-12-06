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 Економіка, За кордоном
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 Запуск "Північного потоку-2" не означає припинення транзиту російського газу через Україну, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що газопровід "Північний потік-2" є комерційним проєктом, і Росія не має наміру припиняти транзит газу через територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я ще раз хочу наголосити: це ("Північний потік-2" - ІФ) чисто комерційний проект. Уряд фактично не бере в ньому участі. І так, щоб не було жодних тлумачень, багато разів про це говорив, ще раз хочу про це сказати: це зовсім не означає, що Росія має намір припинити транзит через територію України", - сказав він на зустрічі з представниками німецького бізнесу.

Путін додав: "Питання - не в території, питання - в економічній доцільності".

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Президент РФ розраховує, що сторони на переговорах з Україною щодо газу у Відні знайдуть прийнятні рішення, хоча озвучені нині запитні позиції важко реалізувати.

"Ми наразі, як ви знаєте, ведемо переговори з нашими українськими партнерами, вони відбуваються у Відні. Я так бачу, що з обох боків там звучать запитні позиції, прямо скажу, досить важко реалізовані, але сподіваюся, що все-таки учасники цих переговорів, а це насамперед господарюючі суб'єкти з обох сторін, знайдуть прийнятні для них рішення", - сказав Путін.

Як повідомлялося раніше, ринкові ціни на газ з 1 січня 2020 можуть зрости в 1,8 раза в разі, якщо Україна не укладе договір на транзит російського газу в Європу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163849
 
 
 Топ коментарі
 
путіну вірити - себе обманювати.
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ну вот. а клятые порохоботы пугают владимира что путин хуйло. а он не хуйло. он порядочный и владимир с ним обязательно договорится о мире в Украине и даже о проведении выборов.
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это так. только почему порохоботы часто приводят его пердеж в качестве всяких доказательств своей правоты?
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Порохоботы? А разве их ещё в апреле не разогнали? Тю?!
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ну вот. а клятые порохоботы пугают владимира что путин *****. а он не *****. он порядочный и владимир с ним обязательно договорится о мире в Украине и даже о проведении выборов.
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все будет достаточно элементарно, пыня осуществит провокацию на магистрали и с обеспокоенной харей заявит о прекращении транзита через Украину, поскольку бандеровцы ... здесь выдумает очень красивый повод
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Ага. Сказки для лохов. Как минимум теперь качать те обьемы газа которые останутся после СП-2 будет не рентабельно. Я уже молчу об условиях на которых ***** будет бросать нам кости.
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Ну конечно!
Просто грязьпрёму некуда было куеву тучу деньгов деть и они решили их ввалить на дно Балтики?
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это только означает что можно заходить танками и сыпать бомбы по всей територии
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СП2 даст возможность россии напасть на Украину крупными силами, в период с весны до осени когда потребление газа ниже, при этом продолжать получать деньги от Европы на поддержание режима.
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Это бздо может гадить только исподтишка. Аксиома, доказанная почти шестью годами войны. Так что засунь свои болезненные фантазии себе же в )/(опу.
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звиздеж! Все занют, что Путена надо понимать наоборот!
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Не сомневаюсь что ***** оставит Украине минимальные прокачки газа лишь бы Украина дальше обеспечивала окупированные росийские приднистровье и даунбас. Но стоит ли оно того чтобы дальше висеть на росийской газовой трубе как на единственной пуповине связывающей Украину с кремлем?
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До речі Донбас, це - єдиний регіон який може отримувати російський газ напряму, без загальної ГТС.
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Да. Все так и было. Только ***** хочет чтобы Украина все ето оплачивала. А контроль за поставками газа и его количестве на дамбас разумеется будет у кремля и украинских колаборантов типо Мертвечука и Бойка. Украина только будет оплачивать все и никто и никогда не узнает сколько газа Рашка на дамбас поставила.
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На Донбасс идет при входе в Украину ветка на Молдову и Балканы.
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Ясен хер, что не означает. Третий энергопакет никто не отменял. А где то ж качать прийдется.
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Звичайно що ні................. це було зрозуміло з самого початку.
Просто припинення цього транзиту тепер "ніяким боком" не зачіпає ні ЄС, ні Росію.
Цього вони і добивались.
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Ура! Все сидим такие весёлые и радостно играем на гармошках!
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То не пряник от Путлера, то вопль отчаяния.Таки клоун его прищучил..И 30 % всего транзита орды в Европу будут за нами!
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Нічого він не прищучив. Навіть з ПП-2 запаребрік не зможе поставити потрібний об"єм в Європу. Крембль колотив понти.
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Я Вам про Фому,а Вы мне -про Ерёму.Клоун не из пальца сделан.Я Вам про транзит,а Вы мне- про объёмы.Украинская труба не даёт Кремлю диктовать ЕС свои условия и даёт возможность разнообразить вклад экспортёров.А им может быть и Украина! При условии усиление добычи простого и сланцевого газа.Америка - на подходе.
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Прям роися в одной картинке. Хотя, шторы задергнуты - не видно дорог.
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Кто поверит газовому маньяку, который с завидным упорством, собственному государству в убыток, строит газопроводы в обход Украины?
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Я поверю, у кацапов нет выхода, кроме как продолжать качать газ через Украину, только чуть в меньших объёмах. Северный поток 2 попадает под действие 3 энергопакета и может быть загружен кацапским газом только на 50 %, а это 20-25 млрд. кубов в год. Этого явно недостаточно, чтобы прекратить прокачку через Украину. У ***** просто нет такой возможности.
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Хороший комментарий. На втором месте после моего. (см.выше, на 14.21) Запуск "Північного потоку-2" не означає припинення транзиту російського газу через Україну, - Путін - Цензор.НЕТ 9179
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Скажите это ОППОБЛОКУ,верещат про прекращение транзита и в металлолом "трубу". Запуск "Північного потоку-2" не означає припинення транзиту російського газу через Україну, - Путін - Цензор.НЕТ 3034
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Это вера скорее ЕС, а не плешфюреру, у которго СП-2 - это "чисто коммерческий проект".
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Верим! Всегда верили!

Запуск "Північного потоку-2" не означає припинення транзиту російського газу через Україну, - Путін - Цензор.НЕТ 9387

Російським окупантам не дали організувати у Мар'їнці геноцид. Ми вже давно спостерігаємо намагання кремлівсько-терористичної влади російської федерації повернути світ у часи холодної війни. Але насправді навіть «Карибська криза» не виглядає особливою дивиною, тому що рашисти пішли значно далі. 1960-х їм уже мало. Путінцям потрібен класичний геноцид у стилі 1930-х.
Спроба знищити українців
12 листопада президент РФ підписав закон, згідно з яким Росія фактично вийшла з Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів.
Близько двох тижнів ішло на доведення стратегії, порядку дій та розпоряджень, які переважно не записуються на жодних носіях і передаються в умовах суворої таємності. Російська бюрократична машина не працює миттєво.
Вихід з Конвенції представлений виконавцям, а саме бойовикам терористичних утворень, так званих «ДНР» та «ЛНР» у якості «розв'язування рук». Більше того, цей самий меседж, за задумом російського вождя, необхідно було довести до всього цивілізованого світу: держава-терорист РФ буде знищувати мирне населення інших народів. Адже терор - один з основних засобів зовнішньої політики агресора, і не лише в Україні.

24 листопада російські окупанти, а саме особовий склад першого армійського корпусу збройних сил російської федерації, який російські пропагандисти називають «армією ДНР», отримали розпорядження від співробітників федеральної служби безпеки російської федерації та були готові до його виконання. Обстріл російськими окупантами українського містечка запалювальними і трасуючими ************ призвів цього дня до масштабної пожежі.
На запит про припинення вогню для проїзду рятувальників окупанти, звичайно, не відреагували. Адже вони для того й підпалили містечко, щоби воно горіло. Допускати пожежників не збиралися. І більш ніж прозоро заявили своїми діями: по українських пожежниках будуть стріляти.
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Другий етап. «Шальная пуля», кажете?
Однак мужність наших військових, представників Державної служби з надзвичайних ситуацій у складі Об'єднаних сил та банальний випадок дозволили обійтися матеріальними втратами, локалізувати пожежу й уникнути людських жертв серед мирних українських громадян. Згоріли шість будівель, але ціль теракту досягнута не була. Масове вбивство українців російським окупантам не вдалося.
Наступного дня, 25 листопада 2015 року, банальний порив вітру пошкоджує комунікації та залишає прифронтове українське містечко без електропостачання. Через повну секретність, надмірну кількість ступенів у передачі інформації «из самого верха» до безпосередніх виконавців, і традиційно «чрезвычайные полномочия» останніх, правнук чекістів, недалекий глибоко законспірований офіцер ФСБ, не до кінця розуміючи задум свого вождя, бачить у ситуації шанс виконати провалене завдання і приймає «вольове» рішення. Це дає старт спецоперації «Шальная пуля».
Що потрібно зробити для геноциду, якщо на вулиці 1933 рік? Правильно, відібрати у селянина хліб. Після цього масові розстріли радянською владою мирних цивільних людей здадуться дитячими іграми. Адже для розстрілу будь-якої невинної людини можна придумати причину. Повнолітньої людини. Але як пояснити світовій спільноті, і зрештою - власним виконавцям заходів терору, винищення дітей? Правильно, природною причиною. Наприклад, голодом.
А якщо надворі 2019-й і події відбуваються у місті? Усе набагато простіше. Достатньо пошкодити комунікації. Можна знищити водопровід, але тоді воду завезуть, хай і не в тих кількостях, у яких треба. Можна підірвати елемент опалювальної системи і, не маючи під руками дров, можливостей для їх заготівлі і застосування серед квартири багатоповерхового будинку, частина людей просто замерзне. А можна знищити електроживлення. І от це почне апокаліпсис. Не буде ані води, ані тепла, ані світла. У школах, у лікарнях, у приватних будинках, звідки до школи чи до лікарні можна й не добратися.
І от така удача: вітер.
В Україні, як і в інших цивілізованих державах, подібна проблема вирішується силами аварійних служб протягом кількох годин. Але в російських окупантів спецоперація, і вони не можуть допустити своєчасного ремонту. Цього ж дня, 25 листопада 2019 року, спеціально підготований російський військовий злочинець робить «випадковий» снайперський постріл, і цивільна українська жінка отримує «шальную пулю».

Чого прагне агресор
Акуратно і філігранно, так, щоби після цього вона ще могла дати інтерв'ю журналістам, щоби про подію дізналися якнайбільше людей. Аджецинічні закони преси, полягають у тому, що повідомлення про смерть викликають меншу реакцію, аніж про поранення. А якщо поранена ще й жінка, - емоції і поширення інформації зашкалює.
Мета ФСБ-шника досягнута. Мар'їнка - містечко маленьке, новини тут розходяться швидко, а вже така інформаційна акція-попередження знаходить свого адресата блискавично. Чи ж можна звинувачувати цього адресата - представників АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» у тому, що вони не відремонтували комунікації до погодження про режим тиші? Звісно, ні.
Російські окупанти передали чітке повідомлення: «при спробі ремонту будемо стріляти». За таких умов виконання професійних обов'язків неозброєними і незахищеними цивільними спеціалістами - рафіноване самогубство.
Дев'ять діб з 25 листопада до 4 грудня російські окупанти не давали гарантій безпеки українським рятувальникам та ремонтникам. А за фактом - погрожували їм смертю за спробу рятувати своїх співвітчизників.
Тому що саме так, за дорученням кремлівського керівництва, російсько-терористичні війська передають простий меседж: Росія знищувала, знищує і буде знищувати цивільних. Основний метод цієї держави у зовнішній політиці - геноцид. Під такими повідомленнями не ставлять підписів, адже це власний вирок у майбутньому міжнародному суді. Такі накази не передають засобами зв'язку. Подібні меседжі доносять вогнем, тротилом і свинцем. Тому що так звикли діяти російські зайди. Декларуючи мир на камеру і виморюючи геноцидом тих, хто не може себе захистити.https://petrimazepa.com/marinka_rosiyska_specoperaciya_genocid
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техническая возможность северного потока расчитана на 55 млрд газа в год, газпром в европу черег Украину прокачивал в 110 - 120 мрлд кубов газа, миннимум 65 млрд
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Не забувай про розширення "турецького потоку".
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А в каком объёме "Газпром" будет качать . До Ужгорода идут --3 ветки по 27млрд,
а одна-19 млрд. Если объём упадёт, то.............. пусто.!!! ГТС не может работать
на малых нагрузках. Не рентабельно.
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Раз такой умный - расскажи,как он работает в реверсном режиме?
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Компрессор создаёт давление между станциями -55-75атм.
Диаметр постоянный,качай куда хочешь.
.
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От ты умный
Ты когда нибуть работал на магистральных трубопроводах?
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Шож ты пацана ставишь в неудобное положение) Он всю ночь рентабельность просчитывал, а ты его так жёстко обломал) И шо самое прикольное, шо ГТС работает на полную мощность, газ сквозняком идёт в ЕС по территории Украины, а Порошенко заявляет, что мы уже 4 года не покупаем газ у Росии! Россия дует туда, а ЕС вдувает обратно, реверсом. Боюсь, шо трубопровод может и не выдержать такого давления!
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Газа идет много в Европу, денег назад еще больше. Кто же откажется от таких прибылей. Мы все должны помогать в транзите.
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очень хочеться процитировать Янину Соколову.....

Журналистка, обращаясь к россиянам, продолжила: «Представьте, вы к нашей границе приближаетесь, а там написано: «Добро пожаловать, Идите на х*й!». Причем для всего мирового сообщества мы останемся Украиной, а исключительно в нашей с вами дипломатической переписке мы поменяем: «Нам больше не к чему покупать у вас газ - с уважением, Идите на х*й!»; или вот такой вариант: «Крым всегда был, есть и будет нашим - с уважением, Идите на х*й!», а Гоголь - украинский писатель - Идите на х*й!»».
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Таки, да. "Идите на х*уй" - визитная карточка русского мира. Везде.
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Почему бы и нет? ЕС говорит о том же, что им нужно много газа, намного больше, чем раньше, что они отказываются от угля и ядерной энергетики. Юлия Тимошенко договорилась бы. Не зря её называли "газовой принцессой". Путин выразил надежду, не смотря на то, что запросы большие и трудно их реализовать, что всё же договорятся. Нужно обеим сторонам немного подвинутся в запросах. А почему государство не должно зарабатывать на транзите российского газа в ЕС? Сильно богатое и денег некуда девать? С МВФ уже рассчиталось?
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Этот человек за всю жизнь не произнес ни единого слова правды. Такой себе патологический лжец-социопат, заигравшийся в шпиона и властителя судеб.
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Когда жареный петух клюнул путина в жопУ, то сразу запел о вечной дружбе двух братских народов! А хрен теб, а не транзит газа через украину на твоих условиях! Хочешь транзит газа, хорошо заплати, а на твои деньги мы газ купим в европе в два раза дешевле, как покупали втечении 5 лет!
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Життя вчить, і уже не одноразово, що росам вірити НЕМОЖНА, вони підлі і злопам'ятні і знову обмануть,та ще й сміятися будуть! подальше і на всіх парусах від "расеї"!
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