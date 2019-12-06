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 Політика України
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Все про:Лозінський (14) держслужбовці (131) Голос партія (106)

 Закон про держслужбу сконцентрує всю владу уряду в руках прем'єр-міністра і міністра Кабінету Міністрів, - нардеп від "Голосу" Лозинський

Народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський заявив, що законопроєкт №2260 про державну службу, який парламент сьогодні ухвалив у другому читанні, концентрує всю владу уряду в руках прем'єр-міністра і міністра Кабінету Міністрів.

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, по суті, всю владу уряду зібрали в руки прем'єр-міністра. Тепер окремі міністерства не мають права визначати свою політику, свої плани, свої кадрові рішення. Все це централізується в секретаріаті Кабінету Міністрів. І тепер є дві людини, які ухвалюватимуть левову частку рішень - це прем'єр-міністр і міністр Кабінету Міністрів", - розповів нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада в другому читанні ухвалила закон про держслужбу

За його словами, цим законопроєктом самі міністерства і самі міністри "позбавляються своїх повноважень, прав і можливостей і, таким чином, стають слабшими".

"Цей закон ухвалюється під політичну доцільність, коли є певні групи впливу в парламенті, коли є монобільшість, і таким чином це реально працюватиме. Але ми маємо будувати інститути, і такими законами ми послаблюємо не лише захищеність держслужбовців, а й захищеність самого інституту міністерств, і тепер міністри свої ініціативи мають узгоджувати не тільки в межах своєї команди, а безпосередньо з прем'єр-міністром. Якщо буде конфлікт, якщо неузгодженість, то існує можливість гнобити те чи інше міністерство", - сказав Лозинський.

За його словами, тепер міністерства без повноваження визначати кадрову політику, звільняти чи приймати на роботу, і мають узгоджувати свій план роботи з керівництвом уряду. Раніше такі рішення ухвалювалися колегіально.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163848
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, и чего ты ноешь? Вы же хотели - лишь бы не Порошенко! Хавайте, не обляпайтесь!
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Закон о госслужбе сконцентрирует всю власть правительства в руках премьер-министра и министра кабинета министров, - нардеп от "Голоса" Лозинский - Цензор.НЕТ 8250
опять хунта( осталось только определится какая больше нравится,
зеленая или шакаладная
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Ну, и чего ты ноешь? Вы же хотели - лишь бы не Порошенко! Хавайте, не обляпайтесь!
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Закон о госслужбе сконцентрирует всю власть правительства в руках премьер-министра и министра кабинета министров, - нардеп от "Голоса" Лозинский - Цензор.НЕТ 8250
опять хунта( осталось только определится какая больше нравится,
зеленая или шакаладная
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Дубилет -всему голова.Так-то.Режет бездельников как овечек.
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А наhера хозяину собака, которая не его команды выполняет, а соседа?
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А что это за премьер,если у него нет концентрации власти.
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нелох хочет перекинуть всю ответственность за провалы и хаос на лоха Закон про держслужбу сконцентрує всю владу уряду в руках прем'єр-міністра і міністра Кабінету Міністрів, - нардеп від "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 3954
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Умиляет партия Голос, которая подает голос, когда ей дадут команду :"Голос!". Сначала лизали зеленый зад, теперь они возмущаются, что уродливые слуги делаю что-то не так ( а они все через зад и делают) .А зеленогнойные уже в открытую над ними издеваются. А вот еще давече наш солнцеликий обосраный ********** наградил Притулу как волонтера. Так вот награда как волонтеру - это замечательно, Притула действительно сделал много для армии. Но только не из рук предателя страны клована. Но ниче, купят олигархи и Голос под коренб Вы слышали, чтобы Притула возмутился или хотя бы высказался о последних событиях в стране? Все, спекся херов патриот. Да, время сейчас зачетное- все говно всплывает на поверхность и показывает свои нутро в поной красе.
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