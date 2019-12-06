 Окупанти продовжили на два місяці арешт українському активісту Приходьку: на "засідання" не пустили навіть членів його родини

Як повідомив Крим.Реалії адвокат Назім Шейхмамбетов, "суддя" підконтрольного Росії "Київського районного суду" окупованого Сімферополя Олена Холодна продовжила арешт Олегу Приходьку до 10 лютого 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

Засідання "суду" відбувалося в закритому режимі, на процес не пустили навіть рідних Приходька: дружину, доньку та небогу.

"Суддя" Олена Холодна розпорядилася закрити "судове засідання", - сказав "судовий пристав".

"У надії його побачити ми приїхали на засідання суду. І тут закрите засідання, не очікували звичайно", – сказала його дружина Любов Приходько.

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Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста із Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці.

8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.