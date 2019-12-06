EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  136  3
Матеріали за темою:
Все про:арешт (1044) Крим (7914) репресії (881) Приходько Олег (12)

 Окупанти продовжили на два місяці арешт українському активісту Приходьку: на "засідання" не пустили навіть членів його родини

В окупованому Криму 6 грудня "суд" продовжив на два місяці арешт українському активісту Олегу Приходьку.

Як повідомив Крим.Реалії адвокат Назім Шейхмамбетов, "суддя" підконтрольного Росії "Київського районного суду" окупованого Сімферополя Олена Холодна продовжила арешт Олегу Приходьку до 10 лютого 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

Засідання "суду" відбувалося в закритому режимі, на процес не пустили навіть рідних Приходька: дружину, доньку та небогу.

"Суддя" Олена Холодна розпорядилася закрити "судове засідання", - сказав "судовий пристав".

"У надії його побачити ми приїхали на засідання суду. І тут закрите засідання, не очікували звичайно", – сказала його дружина Любов Приходько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти включили кримського активіста Приходька в список екстремістів

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста із Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці.

8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163847
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Для конспирации надо было портреты Ленина и Сталина рядом держать, тогда бы вопросов не было
 показати весь коментар
 
Если для русских этот несчастный старик представляет опасность, то они прекрасно осознают свою ущербность и сознаются в том, что невероятно боятся всего украинского, понимая, что этот ихний совдеповско-сталинско-нквдэшный колосс из говна может рухнуть от простого гражданского сопротивления.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору