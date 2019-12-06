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Все про:Одеса (2225) пожежа (1897) ДСНС (2161) Крицький (1)

 "Надії, що в будівлі залишаються вижилі, немає", - заступник начальника облуправління ДСНС Крицький про хід рятувальних робіт в одеському коледжі

У ДСНС по Одеській області заявили, що надії на те, що в будівлі коледжу, де вчора сталася пожежа, залишаються вижилі, немає.

Про це заявив заступник начальника облуправління ДСНС Олександр Крицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську".

"Надії, що в будівлі залишаються ті, хто вижив, немає. Всі приміщення, які не постраждали від вогню, обстежені. Людей там немає", - заявив він.

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Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано, однак станом на ранок четверга так і не ліквідовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок пожежі в одеському коледжі станом на 6:00 четверга загинула одна студентка, 14 осіб вважаються зниклими безвісти, з них п'ять студентів, 27 постраждалих госпіталізовано.

Правоохоронці 5 грудня підтвердили виявлення тіла жінки під уламками конструкцій згорілого корпусу коледжу і поінформували, що загалом зафіксовано 31 постраждалого внаслідок НП.

У Нацполіції також зауважили, що поліцейські встановили місцезнаходження жінки, з якою було втрачено зв'язок і вона вважалася зниклою: "Зараз з нею все гаразд".

"Пошук 13 осіб триває", - додали у відомстві.

Пізніше було оприлюднено список зниклих під час пожежі в одеському коледжі: "Телефонували рідним, прощалися і говорили, що задихаються".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163844
 
 
 Топ коментарі
 
Расследование начинается активно, а вот о посадках виновных не слышно. Лагерь "Виктория", потом отель, тепреь колледж...Кто то сел?
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14 зниклих безвісти, тобто загиблих...
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Расследование начинается активно, а вот о посадках виновных не слышно. Лагерь "Виктория", потом отель, тепреь колледж...Кто то сел?
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А по Виктории, почему так мало жертв? Потому что там одна девочка лет тринадцати вытащила из огня шестеро или семеро. Спасла, рискуя жизнью. А воспитателей почему- то не было, пожарников тоже. Потом этой девочке медаль дали. Я просто в шоке от происходящего. Если спасение людей зависит только от героических личностей, тем более детей, это означает, что службы не работают. Они просто приходят пост фактум на разбор завалов и создание следственных комиссий по осуждению проводки - хотя судить нужно тех, кто, б-ть, не приехал во время, у кого закончился бензин, как в данном случае, кто приехал без воды, Того, кто имеют дома в Лондоне , но город не имеет денег на лестницы соответствующей длины, не имеет батутов, чтоб развернуть, чтоб могли из окон выпрыгивать не на асфальт. Это какой пожар по счету в Одессе ? Мы будем гореть всегда , если земля не будет гореть под коррупционерами Одессы .
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Це в Одесі вже не перша пожежа у громадсьуих, в якій гинуть молоді люди. А руханов і далі оголошує траури зі свого кабінету міського голови. Отже, висновки з попередніх пожеж зроблено не було.
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Все, что они умеют, сделать скорбную рожу. Могут из бюджета города выделить еще по сто тысяч с перепугу. Но, главное, что город имеет огромные возможности, порты, все в застройках, а у нас по-прежнему , если пожар, то спасайся сам
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Не так давно зеленський давав доручення обслідувати всі заклади на прожежну безпечність...
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В Одессе как будто банда бесов орудует. Страшные пожары с гибелью детей и подростков прямо чередой. Никогда такого не было.
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И кто ж в Одессе наиглавнейший огнеборЕц? Наверное, в него бес, ой, сорри, путин, вселился.
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