 Зеленський присвоїв Хомчаку звання генерал-полковника

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Відповідні військові відзнаки президент вручив у ході нагородження військовослужбовців на Донбасі.
"Указом президента України Володимира Зеленського присвоєно звання генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу", - повідомили під час церемонії нагородження.
Зеленський сьогодні приїхав на Донбас, щоб у День Збройних сил України привітати українських військових.
чем занимались?
что организовывали?
очередное пиар-кино про відбудову ЗС?
От Хомчак був на передовій, та виконував накази зверху, від керівників сектору, а аж ніяк не від Коломойського та Корбана!...разом з бійцями виходив з оточення, яке не він організував, своєю бездіяльністю!
"Як стверджували бійці батальйону «Азов», Р. Хомчак під час спроб визволення Іловайська добровольчими батальйонами відмовлявся йти з ними в бій з надуманих причин"
Кажуть на фронт нічого не дають. Навіть поїсти. Форми не вистачає.
Навмисне нищать, що за останні роки бариги створили.
Чи боїться, що повістку пришлють?
шо то очень неправильно во всем етом....
https://youtu.be/_YxTqC1-RYo
штабные и так себе выхлопочут... и награды и жилье (по два раза в год)
Это на порядок хуже, чем просто драпать обосравшись. Я даже не знаю, как такое правильно назвать.
Из книги "Цитаты великих полководцев 21 века"
згадування Зеленського разом з богданом, коломойським, аваковим,
портновим, трубою, хомчаком тільки понижують довіру..
і тут взяти і добровільно так підставитися..
слабкий Президент - слабка країна
Нас еще минимум пять лет ожидает сплошная беда