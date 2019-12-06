 Зеленський присвоїв Хомчаку звання генерал-полковника

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Відповідні військові відзнаки президент вручив у ході нагородження військовослужбовців на Донбасі.

"Указом президента України Володимира Зеленського присвоєно звання генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу", - повідомили під час церемонії нагородження.

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Зеленський сьогодні приїхав на Донбас, щоб у День Збройних сил України привітати українських військових.