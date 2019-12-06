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 Політика України
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Все про:звання (63) Зеленський (3790) Хомчак (86)

 Зеленський присвоїв Хомчаку звання генерал-полковника

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-полковника начальнику Генерального штабу Збройних сил України Руслану Хомчаку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Відповідні військові відзнаки президент вручив у ході нагородження військовослужбовців на Донбасі.

"Указом президента України Володимира Зеленського присвоєно звання генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу", - повідомили під час церемонії нагородження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про нову систему звань у ЗСУ: Загороднюк пояснив, що тепер зміниться в армії

Зеленський сьогодні приїхав на Донбас, щоб у День Збройних сил України привітати українських військових.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163843
 
   
 Топ коментарі
 
Это Хомчаку как раз за Иловайск, он там отличился. Странно что не отметили Каломойского, Корбана и Семенченко, которые руководили и направляли.Им сразу генерала армии можно дать.
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Бігун від призову роздає звання. Зеленский присвоил Хомчаку звание генерал-полковника - Цензор.НЕТ 4405
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за Иловайск пете и муженко
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Это Хомчаку как раз за Иловайск, он там отличился. Странно что не отметили Каломойского, Корбана и Семенченко, которые руководили и направляли.Им сразу генерала армии можно дать.
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Как раз хенерала армии дал петя гелетею
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Что ты фуфлыжник ненужно повторять много раз, все знают. Гелетей В.В полковник.
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Конечно, это Корбан с Семенченко набедокурили. А Порошенко с Муженко тогда не до Илловайска было - они парадом в Киеве были заняты.
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Чому ти так себе не любиш? Зеленський присвоїв Хомчаку звання генерал-полковника - Цензор.НЕТ 7926
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Читай внимательно, запиши в блокнот, выучи, что бы не выглядеть дураком. Парад всегда готовится 2-3 недели, лденьги выделяют еще раньше. Добробаты по инициативе Каломойского ошли на Иловайск через 5 дней после того, как начали репетировать. Окружение в Иловайске началось после захода армии засРашки ночью 24 августа, до этого была вялотекущая движуха, как везде. Порошенко и Муженко узнали о заходе армии ру во время самого парада, от журналиста Бутусова, и до окончания самого парада подтвержденных данных не было. Расстрел колон начался после несогласованного распоряжения Хомчака начать движение, когда вопрос выхода еще обсуждался между Киевом и Мацквой.
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Ну так я ж и говорю - они неуиноватые, они парадом занимались. При этом правда крупнейшую военную катастрофу прозевали, но то таке - парад же был важнее.
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Давай эксперимент. Ты постараешься вспомнить откуда получил этот меседж, а потом с каких каналов узнали, что сокращать армии хорошо и нужно, договариваться с засРашкой нужно обязательно, и лучше дешевый газ чем воевать за независимость.
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странно, другое...где был в это время Верховный Головнокомандувач та його Начальник ГШ?
чем занимались?
что организовывали?
очередное пиар-кино про відбудову ЗС?
От Хомчак був на передовій, та виконував накази зверху, від керівників сектору, а аж ніяк не від Коломойського та Корбана!...разом з бійцями виходив з оточення, яке не він організував, своєю бездіяльністю!
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Вот же дураки, где вас столько насобирали))) Хомяк как раз и был нач сектора. Он не "выходил" из окружения, а сбежал, бросив подчиненных.
"Як стверджували бійці батальйону «Азов», Р. Хомчак під час спроб визволення Іловайська добровольчими батальйонами відмовлявся йти з ними в бій з надуманих причин"
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От як раз, через дебілів, що бігали туди-сюди, виключно з якихось своїх міркувань, а не виконували накази штабу - і відбулося оточення!
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У тебя за пол часа трансформация мозга полная. Хорошо что уже не Порошенко с Муженко виноваты, а какие то дебилы. Надеюсь рано или поздно поймешь что в твоих бедах виноват телевизор.
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ты номера попутал
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Проведена сортировка тріпачів згідно абетки. Це твій новий номер.
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Сеня береги...головуЗеленський присвоїв Хомчаку звання генерал-полковника - Цензор.НЕТ 2779
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Скільки найкращих командирів вже полишили ЗС ?
Кажуть на фронт нічого не дають. Навіть поїсти. Форми не вистачає.
Навмисне нищать, що за останні роки бариги створили.
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перестань разговаривать с собой. И, да, тебя не вылечат
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Маршала сразу че там мелочится
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Ага і жезл маршальський, у сраку запхнуть, за "подвиги" під Іловайськом...А "маршальску" кокарду, до кашкета прибить... Цвяхом... На голові...
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не зря не замечал обстрелы ранения и гибель солдат вот и получил конфетку
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А за какие ратные подвиги и боевые заслуги?
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За прєданность говн..головноговн... головнокомандующему, навіть мова в роті не повертається. Зеленський присвоїв Хомчаку звання генерал-полковника - Цензор.НЕТ 7212
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так ти гівно виплюнь...звільни простір для слів
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кинув би собі хоч літінанта Зеленский присвоил Хомчаку звание генерал-полковника - Цензор.НЕТ 1999
Чи боїться, що повістку пришлють? Зеленский присвоил Хомчаку звание генерал-полковника - Цензор.НЕТ 1999
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Вірна служба Коломойському окупилася.
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Хороший дядя, видать преданный. Звание генерала-полковника из рук четырёхразового уклониста от призыва взял и не побрезговал.
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уклонист генералов-полковников раздает, не ефрейтор даже...
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не уклонист, он дезертир и мародер. во время войны отплясывал у врага за хорошие бабки на офшор, и в Крыму подкупил имущество на засРашкинские документы.
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ну в общем да.
шо то очень неправильно во всем етом....
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А розуму і сміливості теж "присвоїв"? Чи це, до посади і погон, не додається?...
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Посмотрите это видео. Я до этого считал Хомчака типичным прикорытным выродком, но после просмотра этого фильма Шапошникова я понял, этот от незнания думал о нём чрезвычайно хорошо.

https://youtu.be/_YxTqC1-RYo
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та да, дезертир по сути. за такое в военное время должны расстреливать перед строем без суда и следствия
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Это тот который бросил своих солдат и сбежал с поля боя?
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Ага, этот тот самый, который договорился с кацапами о своём выходе, а оставшиеся украинские войска послал на убой в коридор смерти.
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Это невзаправдашний генерал-полковник, так как награждал его клоун и шутник больших и малых цирков.
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ПОЗОР!!! Дезертиру, трусу и предателю высшее воинское звание за уничтожение самого большого количества солдат в сутки после второй мировой войны?
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Генерал Полковник по бегу из зоны АТО Иловайска .Одни пятки сверкали.Главное шо старый пердун, а бежал впереди всех молодых.
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За що? В честь св'ята? Чи за неспротив відводу військ?
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лучше б по боевым командирам и бойцам... с наградами прошелся...
штабные и так себе выхлопочут... и награды и жилье (по два раза в год)
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ЗЕгенерат роздаючи "ніштяки" покидькам планує застрахуватися від "погрому". Насправді ж він лише чітко фіксує список негідників, які ладні зраджувати.
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Хомчак друг Коломойского, чтобы все понимали за что дали звания . Ещё есть сомнения что Коломойского президент Украины?
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И что теперь в учебниках истории Украины будут наши дети читать как наш хенерал послал все свои подчиненные войска на смерть, бросил даже раненных, а сам обосравшись навкарачки через кукурузу драпал из окружения?
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Если бы просто удрал через кукурузу - было бы не так страшно. А он послал на смерть сотни своих подчинённых, а сам договорился с врагом о своём проходе через кольцо окружения. Возможно даже одно было в обмен на другое.
Это на порядок хуже, чем просто драпать обосравшись. Я даже не знаю, как такое правильно назвать.
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котловодцу и сбежавшему с поля боя хомчаку-иловайскому новое звание? это только у нас такое возможно
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Ну что ж, через год ожидаем присвоение Хомчаку внеочередного звания - генерал армии.
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"Самое главное в командовании войсками - это всегда при себе иметь тепловизор, чтобы в случае чего можно было драпануть с поля боя в темное время суток " - генерал-полковник Руслан Хомчак
Из книги "Цитаты великих полководцев 21 века"
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За бывшую и будущую сдачу территории Украины после встречи 9 числа
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пшел нах отсюда чмырь. на корреспонденте ваше кодло паруется. вали туда
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Согласен с коллегой - какого хера ты тут торчишь, если тебе здесь плохо? Это свободный сайт для свободных людей со свободной волей.
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давно у Зеленського не падали рейтинги..

згадування Зеленського разом з богданом, коломойським, аваковим,
портновим, трубою, хомчаком тільки понижують довіру..

і тут взяти і добровільно так підставитися..
слабкий Президент - слабка країна
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Нормально да? Изменнику, служившему еще парешенке присваивать награды вместо того чтоб садить в тюрьму...
Нас еще минимум пять лет ожидает сплошная беда
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