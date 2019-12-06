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 Політика України
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Все про:ВР (6292) держслужбовці (131)

 Рада в другому читанні ухвалила закон про держслужбу

Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законів України" (№2260).

Як інформує Цензор.НЕТ за відповідний законопроєкт проголосували 273 нардепи.

Законопроєкт містить низку норм, які полегшують порівнянно із сьогоднішньою ситуацією можливість звільнення з посади держслужбовця.

Зокрема, передбачено, що у разі звільнення не застосовується положення законодавства про працю щодо обов'язку суб'єкта призначення отримати згоду виборного органу первинної профспілкової організації на звільнення. На засіданні парламенту депутати також наголошували на тому, що цим законопроєктом у разі звільнення деякі держслужбовці не отримуватимуть передбачені сьогодні соціальні виплати.

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Цим законопроєктом, зокрема, вносяться зміни в закон про Службу безпеки України, якими передбачено, що кадри СБУ становитимуть, крім військовослужбовців, ще й державні службовці та інші працівники, які уклали трудовий договір з СБУ. Також виписані особливості проходження державної служби в СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163838
 
 
 Топ коментарі
 
Пережили зубАжіння, переживемо і іЗЕбіліє...
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Не факт, при зубАжінні сувінеритетом не торгували, а от при ЗЄбілії вже призначено перший аукціон на 08.12.19. на якому як водиться, і покупець ()(уйло) є і ведучій (Меркель) і розважальна програма (Макрон).
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Цим "законопроектом" СБУ остаточно перетворюють на "прохідний двір" і збіговисько зегенератів. А все почалося з призначення по квоті Юльки такого собі гражданського Турчинова...
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А почему не написали, что теперь работники ОП могут еще год не подавать декларации?
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Пережили зубАжіння, переживемо і іЗЕбіліє...
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Не факт, при зубАжінні сувінеритетом не торгували, а от при ЗЄбілії вже призначено перший аукціон на 08.12.19. на якому як водиться, і покупець ()(уйло) є і ведучій (Меркель) і розважальна програма (Макрон).
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Закінчуй мантри читати, вони діють лише на кволих і убогих.
Втім якщо в "переживемо" ти вкладаєш сенс "особисто я виживу" ...
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я не читаю мантри, і "особисто я виживу" це не до мене.
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Якщо не читаєш, то чому повторюєш "переживемо їзєбілії"?
Якщо "особисто я виживу" не до тебе, до звідки така впевненість що "переживемо їзєбілії"?
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надія, ти впевнений що зебіли переможуть? я впевнений , що ми переможимо
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Будеми робити їх разом поки їх шляк не трафит!
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А что в Украине остались госслужащие?!Вроде везде зелёные Офисы и отделения 95 квартала!)))
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Та к це і є держслужбовці. Був проведений ребредінг, проспав?
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Цим "законопроектом" СБУ остаточно перетворюють на "прохідний двір" і збіговисько зегенератів. А все почалося з призначення по квоті Юльки такого собі гражданського Турчинова...
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Превращают-превращают...(дальше только матом).18449 "госслужащих" Украины через "членство" в СБУ-оказались обычные рекетиры,мошенники,рейдеры,крышеватели и грабители.Система настолько прогнившая и скорумпированная,что возникает вопрос,как вообще такое могло произойти в правовом государстве за 5-ть лет?Это что теперь называется "узаконенные воры в законе"?Да,долго ещё придётся выгребать ггниль из свинофермы поросенков,которые безбожно жрали чужое и при этом гадили в собственное корыто.Наконец-то их попрут из СБУ.
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