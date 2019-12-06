 Рада в другому читанні ухвалила закон про держслужбу

Як інформує Цензор.НЕТ за відповідний законопроєкт проголосували 273 нардепи.

Законопроєкт містить низку норм, які полегшують порівнянно із сьогоднішньою ситуацією можливість звільнення з посади держслужбовця.

Зокрема, передбачено, що у разі звільнення не застосовується положення законодавства про працю щодо обов'язку суб'єкта призначення отримати згоду виборного органу первинної профспілкової організації на звільнення. На засіданні парламенту депутати також наголошували на тому, що цим законопроєктом у разі звільнення деякі держслужбовці не отримуватимуть передбачені сьогодні соціальні виплати.

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Цим законопроєктом, зокрема, вносяться зміни в закон про Службу безпеки України, якими передбачено, що кадри СБУ становитимуть, крім військовослужбовців, ще й державні службовці та інші працівники, які уклали трудовий договір з СБУ. Також виписані особливості проходження державної служби в СБУ.