 Оборонна реформа та реорганізація Міноборони: в МЗС назвали ключові кроки для отримання Україною ПДЧ в НАТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник міністра закордонних справ Єгор Божок повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ключове питання (в реформуванні Міноборони. - Ред.) - розведення посад головнокомандувача Збройних сил України і начальника Генерального штабу Збройних сил України", - сказав він.

Читайте також: Угорщина блокуватиме переговори про членство України в НАТО, - Сійярто

За словами заступника міністра, в цьому контексті йдеться про впровадження так званої "J-структури НАТО", і це ключовий стандарт, на якому побудовані всі збройні сили Північноатлантичного альянсу.

"Наскільки мені відомо, міністр оборони України (Андрій Загороднюк. - Ред.) планує зробити це вже з 1 січня наступного року. Це завдання буде виконано", - додав Божок.

Крім цього, зазначає заступник міністра закордонних справ, в частині реформування оборонного відомства України необхідно також забезпечити перебування на посаді глави Міноборони цивільної особи, проте в цей час цю умову вже виконано.

"Але це вже виконано, і навіть більше - у нас міністр оборони не просто людина, яка "зняла погони", але й яка їх ніколи не носила чи, може, носила в інституті. Але він (Загороднюк, - ред.), як колишній керівник Офісу реформ при Міністерстві оборони, досить добре орієнтується в усіх процесах. Він є одним із драйверів реформ, і тому дуже важливо, що він зараз очолив це міністерство. Ці дві речі принципові з частини, що стосується Міністерства оборони", - пояснив дипломат.

Також читайте: ПДЧ в НАТО зафіксує українські зобов'язання реформувати сектор оборони і гарантії від країн-членів прийняти Україну в Альянс, - Порошенко

Також Україні необхідно провести низку заходів, пов'язаних із завершенням комплексного огляду сектору безпеки і оборони України та підготовки нового Стратегічного оборонного бюлетеня.

"Це планується робити в середині наступного року", - розповів заступник міністра.

Крім реформи і реорганізації, Міноборони України ще потрібно здійснити н6изку кроків в оборонній сфері, додав Божок, зазначивши, що і в цих питаннях спостерігається прогрес.