 29% українців вважають головною метою сепаратистів на Донбасі - заробляння грошей, які платить РФ, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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11% опитаних вважають, що основною метою сепаратистів є "прагнення до перерозподілу власності в свою користь".

9,5% називають метою - "опір нав'язуванню української ідентичності російськомовному населення",

"Захист місцевого населення від загрози знищення з боку "бандерівців" - 9%," реставрація форм життя радянських часів" - 3%.

Не змогли дати певної відповіді 21% опитаних.