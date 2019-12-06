 29% українців вважають головною метою сепаратистів на Донбасі - заробляння грошей, які платить РФ, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.
Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
11% опитаних вважають, що основною метою сепаратистів є "прагнення до перерозподілу власності в свою користь".
9,5% називають метою - "опір нав'язуванню української ідентичності російськомовному населення",
"Захист місцевого населення від загрози знищення з боку "бандерівців" - 9%," реставрація форм життя радянських часів" - 3%.
Не змогли дати певної відповіді 21% опитаних.
Могли б у Києві на Троєщині трамвані колії прибирати за такі гроші, а вони лоба під кулі підставляють!
реставрация форм жизни советских времен" - 3%.Источник:
змініть совєтску форму на возрожденіє рабства це хоч схоже буде
Мой опрос.
1. 99% хотели пенсии как на России.
2.Потом. А за что нас Порошенка "бамбит"?
3. Далее. К нам едит Правый сектор, но мы будем "сражаться" за ...см.п.1. Оружие дала Раша.
Итого.
п.1. Пенсий нет.
п.2. Сами себя разбамбили.
п.3. Сражаться некому. Только орудуют "банды" с оружием Раши.
ПС. Еще . Опрос "переселенцев"
Все тоже, только шиворот навыворот.
Как? А сами три пункта переверните наоборот. Хе-хе.
Резюме. Тиливизор с искаженным зазеркальем.
Лечение? Лекарств не существует. Только - чимадан-вакзал-Сибир и ... они получат все три пункта -- пенсию, не будут бамбить , ПС не будет, и ..с автаматами в Сирию...