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 Суспільство
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Все про:Демініціативи (41) Росія (21531) сепаратизм (632) Донбас (13974) КМІС (71)

 29% українців вважають головною метою сепаратистів на Донбасі - заробляння грошей, які платить РФ, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА

17% українців вважають, що метою сепаратистів на Донбасі є об'єднання з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Читайте також: 45% українців вважають війну на Донбасі російською агресією проти України, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА

11% опитаних вважають, що основною метою сепаратистів є "прагнення до перерозподілу власності в свою користь".

9,5% називають метою - "опір нав'язуванню української ідентичності російськомовному населення",

"Захист місцевого населення від загрози знищення з боку "бандерівців" - 9%," реставрація форм життя радянських часів" - 3%.

Не змогли дати певної відповіді 21% опитаних.

29% українців вважають головною метою сепаратистів на Донбасі - заробляння грошей, які платить РФ, - опитування Демініціатив і КМІС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163832
 
   
 Топ коментарі
 
шойта забагато опросов, з деяких статистичних показників коні сміються:
реставрация форм жизни советских времен" - 3%.Источник:

змініть совєтску форму на возрожденіє рабства це хоч схоже буде
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Це тільки я розумію навіщо викладують ці соцопитування перед Нормандськими перемовинами? 29% украинцев считают главной целью сепаратистов на Донбассе - зарабатывание денег, которые платит РФ, - опрос Деминициатив и КМИС - Цензор.НЕТ 8770
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То может перестать им платить пенсии?
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А за рік ВЕЛИКІ ГРОШІ. Придурки, одним словом лугандони.
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Взагалі то 5500 грн, та суті це не змінює.
Могли б у Києві на Троєщині трамвані колії прибирати за такі гроші, а вони лоба під кулі підставляють!
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Це тільки я розумію навіщо викладують ці соцопитування перед Нормандськими перемовинами? 29% украинцев считают главной целью сепаратистов на Донбассе - зарабатывание денег, которые платит РФ, - опрос Деминициатив и КМИС - Цензор.НЕТ 8770
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Промивка населення. Пристайки з Єрмаками всілякими запевнили, мол, вони великі патріоти і зради не допустять, але от дивіться рейтинги, люди хочуть миру, люди хочуть в ДНР. Вже й Аваков тонко так гавкнув, мол, не рипайтеся, мир любою ціною..
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шойта забагато опросов, з деяких статистичних показників коні сміються:
реставрация форм жизни советских времен" - 3%.Источник:

змініть совєтску форму на возрожденіє рабства це хоч схоже буде
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8 числа надо бы показать вазелиновой власти куда она может засунуть свои опросы в смартфоне! мне противна тимошонка, но конкретно в данной ситуации враг моего врага...
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Никто и не просит об амнистии и в Украину возвращаться не собираются, а тупин этот геморрой для Украины и дальше сохранит и никто ему в этом не помеха. А после зверского убийства ребенка в Киеве популярность добровольцев правого сектора далеко не на взлете так что поводов для радости мало
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Ваня, правітєлі - в Мокші, це за порєбріком, 100 шагов нах..й в сторону родного запаха болот.
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Туфта.
Мой опрос.
1. 99% хотели пенсии как на России.
2.Потом. А за что нас Порошенка "бамбит"?
3. Далее. К нам едит Правый сектор, но мы будем "сражаться" за ...см.п.1. Оружие дала Раша.
Итого.
п.1. Пенсий нет.
п.2. Сами себя разбамбили.
п.3. Сражаться некому. Только орудуют "банды" с оружием Раши.
ПС. Еще . Опрос "переселенцев"
Все тоже, только шиворот навыворот.
Как? А сами три пункта переверните наоборот. Хе-хе.
Резюме. Тиливизор с искаженным зазеркальем.
Лечение? Лекарств не существует. Только - чимадан-вакзал-Сибир и ... они получат все три пункта -- пенсию, не будут бамбить , ПС не будет, и ..с автаматами в Сирию...
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То может перестать им платить пенсии?
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Шість років Україна під керівництвом Петра Порошенко нічогісіньки не робила для інформаційної протидії кацапській пропаганді на Донбасі та в Криму. Першу залізяку - радіовишку для трансляції на Донбас - встановили через 4 роки війни. Іншими словами, віддали окуповані території під вплив Кісєль-ТВ та ще й пенсії платять. І місцеві сєпари таки переконані що через сплату пенсій Україна визнає якусь провину перед Донбасом який "не став на коліна". В ОРДЛО вже виросли діти яких навчили ненавидіти все українське! Все треба робити вчасно! Зараз потрібно повністю ізолювати ці регіони і припинити виплату пенсій на окуповані території, ввести нові українські паспорти і анулювати старі. Жоден "кримчанин" або "ордловець" не повинен мати українського паспорту! Кошти які Україна сплачує на ці "статті видатків" та беззубу пропаганду "а-ля МінСтець" потрібно повністю витрачати на будівництво житла біженцям.
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Все так называемые "сепаратисты" получают зарплату из Москвы, это факт.. Какие они после этого "сепаратисты"? И кому нужны их "хотения" и "желания",если они по существу наемники и марионетки? Все они беспрекословно выполняют "хотения" и "желания" руководства России.
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