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 Суспільство
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Все про:амністія (81) тероризм (2178) Донбас (13974)

 63% українців проти повної амністії для терористів, які воювали на Донбасі, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА

24,9% опитаних вважають, що взагалі ніякої амністії для терористів не має бути, кожного потрібно притягнути до відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Зазначається, що 63% опитаних проти амністії для терористів, які воювали на Донбасі. Водночас 19% мають протилежну думку.

8,6% українців вважають, що амністія має бути для всіх найманців, без винятку.

Ще 22% вважають, що амністувати можна учасників незаконних збройних формувань, за винятком тих, хто здійснював серйозні злочини (вбивства цивільних осіб, катування тощо).

24,9% громадян України не готові до жодного варіанта амністії - на їхню думку, потрібно притягати до відповідальності всіх за законом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 45% українців вважають війну на Донбасі російською агресією проти України, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА

63% українців проти повної амністії для терористів, які воювали на Донбасі, - опитування Демініціатив і КМІС 01
63% українців проти повної амністії для терористів, які воювали на Донбасі, - опитування Демініціатив і КМІС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163829
 
   
 Топ коментарі
 
"Наш "сонцесяний" був на урочистостях з нагоди Дня ЗСУ в Міністерстві оборони України. А ось фішечка була в тому, що приїхало два автобуси охорони, яка роззброїла повністю військовослужбовців, які охороняють територію Міністерства оборони та Генерального штабу. Верховний головнокомандувач боїться власних Збройних сил!!! Це нонсенс просто!!!" - обурився він. За словами Грома, зброю воїнам повернули тільки після від'їзду президента.https://syla.news/2019/12/05/boyitsya-armiyi-ohorona-zelenskogo-obezbroyila-minoborony-i-genshtab

63% украинцев против полной амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, - опрос Деминициатив и КМИС - Цензор.НЕТ 2889 SYLA.NEWSБоїться армії. Охорона Зеленського роззброїла Міноборони і Генштаб
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А почему амнистия только для тех террористов кто воевал на дамбасе? Давайте всех убийц и террористов с насильниками из тюрем выпустим. Или для амнистии нужно обязательно убить украинских военнослужащих и патриотов?
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"Наш "сонцесяний" був на урочистостях з нагоди Дня ЗСУ в Міністерстві оборони України. А ось фішечка була в тому, що приїхало два автобуси охорони, яка роззброїла повністю військовослужбовців, які охороняють територію Міністерства оборони та Генерального штабу. Верховний головнокомандувач боїться власних Збройних сил!!! Це нонсенс просто!!!" - обурився він. За словами Грома, зброю воїнам повернули тільки після від'їзду президента.https://syla.news/2019/12/05/boyitsya-armiyi-ohorona-zelenskogo-obezbroyila-minoborony-i-genshtab

63% украинцев против полной амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, - опрос Деминициатив и КМИС - Цензор.НЕТ 2889 SYLA.NEWSБоїться армії. Охорона Зеленського роззброїла Міноборони і Генштаб
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Но пока с той стороны никто и не просит об амнистии и в Украину возвращаться не собираются, а тупин этот геморрой для Украины и дальше сохранит и никто ему в этом не помеха
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Он доиграется! Количество автобусов охрану, которые он может пригнать, просто ничто по сравнению с количеством военнослужащих, но он продолжает всех драконить
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всеми любимое моника оказывается ссыкло ))))
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дерень пише якусь дурню і дерень її копипастить 63% українців проти повної амністії для терористів, які воювали на Донбасі, - опитування Демініціатив і КМІС - Цензор.НЕТ 8707
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а есть те кто за амнистию убийцам???????????????
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В представлении "тех", убийцами являются украинские воины, а то мол мирные шахтеры которые просто защищались от зверств хунты
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Только 24,9% опрошенных считают, что вообще никакой амнистии для террористов не должно быть, каждого нужно привлечь к ответственности. А значит 75,1% согласны на амнистию, хоть какую нибудь.
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А шо тут такого? Я згоден на амнiстiю: видати пачпорта негромадянина, прострелити оба колiна, вiдрубати вказiвнi палецi по лiкоть та втопити їхньго кота.

Хоча нi, кота можна не топити - бо якось дуже жорстоко буде до амнiстованого...
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Это дает им право поступать также с участниками АТО со стороны Украины. Амнистия по плану обоюдная, Порошенка именно так надиктовал Меркель "Минские соглашения".
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40,% в стране тупо враги. Вражины. И чему после этого удивляться?
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А чему вы удивляетесь?! Это последствия толерантности, когда в школах вместо разъяснений об расейской агрессии, эта тема всячески избегалась (особенно ватными учителями, их не заставляли, а они рады стараться). В то время как с другой стороны линии разграничения такой толерантности не допускали и со всех дыр вещали про "украинских карателей" и их "зверства". В результате имеем целое покалоение, которое не знает, что у нас вообще то война и что ее учинила Расея и желают в засос целоваться с "мирными жителями" в то время как те готовы тут всех поголовно перерезать!!!
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99% українців взагалі не розуміють що таке "амністія".
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А почему амнистия только для тех террористов кто воевал на дамбасе? Давайте всех убийц и террористов с насильниками из тюрем выпустим. Или для амнистии нужно обязательно убить украинских военнослужащих и патриотов?
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амнистия если только в составе банды был от эрефии, если в одиночку-не считается
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Як можна пробачити убивства?
Як можна пробачити розвал держави?
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63% украинцев против полной амнистии для террористов..

То есть 37% за полную амнистию.... Так еще неизвестно где больше ватников, на оккупированной территории или на свободной...
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Только 24,9% опрошенных считают, что вообще никакой амнистии для террористов не должно быть, каждого нужно привлечь к ответственности. А значит 75,1% согласны на амнистию, хоть какую нибудь.
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сейчас на поверхность перед самыми глазами выплывает истина которая была давно известна всем порохоботам: что вся ******** которая поливавала грязью прошлую власть с просто маниакальным рвением под маской патриотизма оказываеться насквозь прокацапской. практически все маски уже сброшены, истина на растоянии вытянутого носа, но зебобики отчаянно жмуряться, затыкают уши и улюлюкают чтобы не признаваться в том что их поимели...забавное зрелище, их имеют, а они жмуряться и улюлюкают! 63% украинцев против полной амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, - опрос Деминициатив и КМИС - Цензор.НЕТ 1683
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амнистия должна быть
но не полная
кто натворил делом должен ответить
амнистия нужна для простых служащих учителей
и прочих
ведь прошло пять лет
надо было жить растить детей и просто выживать
/если просто пришли домой и забрали на военную службу/
всех на принудительное восстановления инфраструктуры
возврат в Украину на наших условиях
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Моторолу гиви амнистируют, а там и до бронзовых памятников рукой подать,ну ессно не во львове, а каком-нить красно-копай-шахтёрське
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ЯКА АМНІСТІЯ ТЕРОРИСТАМ!? Ви що беліни об'їлися! Позбавлення в громадянських правах і права виборів на років 10. Терористи вибирати не мають права. РЕЗЕРВАЦІЯ НА РОКІВ 10., Там залишилась майже одна вата просякнута московською пропагандою. Хто хотів нормальний виїхати вже виїхав. Хто хоче виїхати, повинна бути програма держави по забезпеченню житлом на пільгових умовах, роботою ... РЕШТА ізоляція від України. ВЕСЬ ЦИВІЛІЗОВАНИЙ СВІТ З ТЕРОРИСТАМИ ПЕРЕГОВОРІВ НЕ ВЕДЕ А ЇХ ЗНЕШКОДЖУЄ. Їм шлях до Гааги.
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