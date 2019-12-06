 63% українців проти повної амністії для терористів, які воювали на Донбасі, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Зазначається, що 63% опитаних проти амністії для терористів, які воювали на Донбасі. Водночас 19% мають протилежну думку.

8,6% українців вважають, що амністія має бути для всіх найманців, без винятку.

Ще 22% вважають, що амністувати можна учасників незаконних збройних формувань, за винятком тих, хто здійснював серйозні злочини (вбивства цивільних осіб, катування тощо).

24,9% громадян України не готові до жодного варіанта амністії - на їхню думку, потрібно притягати до відповідальності всіх за законом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 45% українців вважають війну на Донбасі російською агресією проти України, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА



