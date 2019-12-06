 63% українців проти повної амністії для терористів, які воювали на Донбасі, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.
Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Зазначається, що 63% опитаних проти амністії для терористів, які воювали на Донбасі. Водночас 19% мають протилежну думку.
8,6% українців вважають, що амністія має бути для всіх найманців, без винятку.
Ще 22% вважають, що амністувати можна учасників незаконних збройних формувань, за винятком тих, хто здійснював серйозні злочини (вбивства цивільних осіб, катування тощо).
24,9% громадян України не готові до жодного варіанта амністії - на їхню думку, потрібно притягати до відповідальності всіх за законом.
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Хоча нi, кота можна не топити - бо якось дуже жорстоко буде до амнiстованого...
Як можна пробачити розвал держави?
То есть 37% за полную амнистию.... Так еще неизвестно где больше ватников, на оккупированной территории или на свободной...
но не полная
кто натворил делом должен ответить
амнистия нужна для простых служащих учителей
и прочих
ведь прошло пять лет
надо было жить растить детей и просто выживать
/если просто пришли домой и забрали на военную службу/
всех на принудительное восстановления инфраструктуры
возврат в Украину на наших условиях