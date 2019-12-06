 Пожежа в одеському коледжі: кількість постраждалих збільшилася до 32, у лікарнях перебувають 22 особи

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".
"Вчора ще двоє студентів звернулися амбулаторно в поліклініки", - повідомили в мерії.
Таким чином, кількість постраждалих збільшилася до 32 людей.
За даними департаменту охорони здоров'я, 22 людини перебувають у лікарнях, з них 9 - студенти.
Співробітника ДСНС, який дістав важкі травми, будуть перевозити до військового госпіталю.
Також повідомили про причини смерті другої жертви пожежі, яку знайшли вчора під завалами - отруєння продуктами горіння.
Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано, однак станом на ранок четверга так і не ліквідовано.
За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня оголошено днями жалоби в Одесі.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок пожежі в одеському коледжі станом на 6:00 четверга загинула одна студентка, 14 осіб вважаються зниклими безвісти, з них п'ять студентів, 27 постраждалих госпіталізовано.
Правоохоронці 5 грудня підтвердили виявлення тіла жінки під уламками конструкцій згорілого корпусу коледжу і поінформували, що загалом зафіксовано 31 постраждалого внаслідок НП.
У Нацполіції також зауважили, що поліцейські встановили місцезнаходження жінки, з якою було втрачено зв'язок і вона вважалася зниклою: "Зараз з нею все гаразд".
"Пошук 13 осіб триває", - додали у відомстві.
Пізніше було оприлюднено список зниклих під час пожежі в одеському коледжі: "Телефонували рідним, прощалися і говорили, що задихаються".
21 апреля 2019 года - самый печальный, если не сказать «черный» день для дальнейшей судьбы Украины.
По результатам голосования на выборах Президента Украины выяснилось, что в этой европейской стране христиан оказалось «малое стадо».
В предвыборной президентской гонке победили пророссийские телеканалы «ИНТЕР», «1+1», 25 кадр и ложь в российских сериалах «Слуга народа» и «Сваты».
Президента Порошенко, возродившего украинскую армию с нуля, защитившего народ от российского агрессора и добившегося Томоса - избиратели отвергли, а избрали царём ************ и кощунника.
Наказание Божие не замедлило обрушиться на всю Украину. Вседержитель разверз все источники великой бездны, и открыл окна небесные.
На Закарпатье обрушились сильные ливни, которые вызвали наводнения с человеческими жертвами, в Киеве порывы ветра повалили деревья на жилые дома и припаркованные под ними автомобили, на трассе в Польше дотла сгорел автобус, следовавший из Киева в Прагу, а в городе Переяслав-Хмельницком пьяные полицейские застрелили пятилетнего мальчика.
Но больше всего наказываются избиратели «по приколу» в Одессе.
На Потемкинской лестнице, во время концерта партии «Доверяй деньгам» чуть не произошла трагедия. Рухнула металлическая конструкция, а в психиатрической лечебнице на ул. Академика Воробьева, 9 во время пожара погибло шесть человеческих жизней и пять пострадавших пациентов доставили в реанимацию. Позже в больнице скончался еще один человек.
После купания свиты шестого президента на одесском пляже «Дельфин», разразившийся шторм выбросил на этот пляж танкер-бункеровщик «ДЕЛФИ», а в фешенебельном отеле «Токио Стар» в пожаре сгорело девять человеческих душ.
Жуткая трагедия разыгралась утром, 4 декабря 2019 года.
В старом здании одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, произошло возгорание, и огонь быстро распространился по всем этажам.
В огне погибла шестнадцатилетняя студентка Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести и 27 пострадавших находятся в различных медицинских учреждениях Южной Жемчужины. Кто-то из безбожников может возразить, что описанные трагические случаи в Одессе - простое совпадение.
В Библии написано, что Господь контролирует всё события происходящее на Земле, в том числе и выборы царя, землетрясения, пожары и наводнения.
Пророку Иеремии было открыто Божественное Провидение и он записал: «Кто это говорит - и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» (Плач.3:37-38).
Бог, великий Творец всего сущего, поддерживает, направляет, распоряжается и управляет всеми тварями, делами и явлениями - от величайшего до ничтожнейшего. Для случайного стечения обстоятельств в Божественном Промысле места нет. Иисус Христос провозгласил, что даже малая птаха не упадет на землю без воли нашего небесного Отца, и что волосы у нас на голове все сочтены.
Божье Провидение распространяется на все людские действия - дела народовнаходятся под Его руководством и контролем. «Князей лишает достоинства, и низвергает храбрых; умножает народы, и истребляет их; рассеивает народы, и собирает их» (Иов.12:19,23).
Одесским поклонникам «новых лиц», заказывающих во время заседаний Верховной Рады по мобильнику на ночь «ночных бабочек», нужно посыпать головы пеплом и покаяться, иначе «тольконепорошенко» будут продолжать хоронить своих детей.
В заключение уместно напомнить слова Иисуса Христа, записанные в 13-ой главе Евангелия от Луки: «В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете».