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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1038) Супрун Уляна (549) Литовченко Ірина (1)

 Держсекретарка МОЗ спочатку доручила видалити всю інформацію про Супрун, а потім - повідомити, що дані зникли через технічний збій, - співробітниця міністерства Литовченко. ФОТО

Гендиректорка Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я України Ірина Литовченко заявила про своє звільнення через "підлі" дії керівництва.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Таке рішення вона ухвалила після того, як учора спочатку надійшов наказ прибрати із сайту міністерства всі згадки про колишню очільницю Уляну Супрун і її команду, а вже ввечері було поставлено ​​завдання пояснити зникнення інформації технічним збоєм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Супрун: Із сайту МОЗ у відповідь на критику видалили всі згадки про мене і мою команду. ФОТО

"В обід майже державний секретар МОЗ (Інна Солодка. - Ред.) (документи на її призначення без випробувального терміну вже надіслані в Кабмін) зателефонувала системним адміністраторам сайту (це одне із державних підприємств МОЗу) та сказала, що в них є 5 хвилин, щоб із сайту зникли абсолютно всі згадки про попередню політичну команду - новини, фотографії, відео - абсолютно все… Системні адміністратори виконали доручення державного секретаря, всі посміялися з чергової істерики, пішли працювати далі.

О 9 вечора надійшло наступне доручення: розмістити на фейсбуці міністерства антифейк повідомлення, нібито відбувся технічний збій і всі новини з сайту пропали випадково, і ось вже сервер відремонтовано та все знову працює", - написала Литовченко.

"Вранці це добили "офіційним" повідомленням про технічні роботи на сайті, яке повісили вчорашньою датою. Але в адмінці видно, що повідомлення опубліковано вже після новин, які ми вішали на сайт вдень", - додала вона, опублікувавши скрин.

Держсекретарка МОЗ спочатку доручила видалити всю інформацію про Супрун, а потім - повідомити, що дані зникли через технічний збій, - співробітниця міністерства Литовченко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Скалецької вистачає професіоналізму, щоб самій підібрати собі команду, - Гончарук

Литовченко заявила, що ні вона, ні її команда не готові працювати з "тупим і підлим" керівництвом МОЗ.

"До кінця року я залишу міністерство разом із практично усією своєю командою. Вони так само не можуть більше терпіти постійні приниження та неадекватність того, що тут відбувається. При цьому вони залишаться у реформах та будуть розбудовувати державу в інших держорганах, де цінуватимуть їхню професійність, відповідальність та ініціативність", - повідомила вона.

Нагадаємо, 4 грудня Кабмін звільнив з посади голови Нацслужби здоров'я Олега Петренка за його бажанням.

Після цього екскерівниця МОЗ Уляна Супрун написала пост із критикою дій уряду Гончарука, "який згортає трансформацію системи охорони здоров'я".

Пізніше Супрун повідомила, що із сайту МОЗ у відповідь на її критику видалили всі згадки про неї та її команду.

Держсекретарка МОЗ спочатку доручила видалити всю інформацію про Супрун, а потім - повідомити, що дані зникли через технічний збій, - співробітниця міністерства Литовченко 02
Держсекретарка МОЗ спочатку доручила видалити всю інформацію про Супрун, а потім - повідомити, що дані зникли через технічний збій, - співробітниця міністерства Литовченко 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163827
 
   
 Топ коментарі
 
Откуда такая ненависть у зелени к Супрун? Придурки
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фарммафия в лице богатыревой-опзж очень много бабла потеряла, помню еще когда только узнали что супрун назначат в.о., рыги вывели в харькове бабушек-комсомолок на митинг против нее.
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Тупые придурки всегда ненавидят тех кто умнее их.
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Откуда такая ненависть у зелени к Супрун? Придурки
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фарммафия в лице богатыревой-опзж очень много бабла потеряла, помню еще когда только узнали что супрун назначат в.о., рыги вывели в харькове бабушек-комсомолок на митинг против нее.
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Там помимо фарммафии ещё явно что-то личное у коровы Зорьки. Её прям разрывает от упоминания Супрун.
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Это всё Радуцкий спровоцировал, вызвав ревность, когда в СМС написал что "#уй им в жопу" а не Скалецкой...
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Тупые придурки всегда ненавидят тех кто умнее их.
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Оттуда же, откуда у Зелени против Пороха. Рыги не любят реформы и когда их тыкают лицом в их собственное корыто. Процветание экономики при зелёных регионалах уже даёт о себе знать.
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Нарід хоче. Вони спочатку змвшали Сурюпрун і все, що вона робила з болотом(ще за минулої влади почали це робити), "накрутивши" нарід іейками у соцмережах про "санітарку" Супрун і її реформи, а тепер хочуть стерти всі сліди, які б вказували на справжнідосяонення з пр в'яжкою до Сурпрун і її команди. Це робиться для приховування, злочину і для заспокоєння залишків докторів сумління. Весь цей батпган, цю його розвиток вказує на: а) те, що робила Супрун, було таки реформою, бо щачіпало і руйнувало глибинні устої корумпованої медицини, б) те, що нинішня влада покликана згортати реформування, а не займатися ним, в) мафія фармацевтів - керівників від медицини вклала таки шалені кошти для збереження своїх незаконних доходів, які спробувала ліквідувати Супрун.
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Тому, що такі, вважають що ВСІ брешуть, роблять підлість і такі ж продажнія як і ВОНИ.
Тому вони казяться, що не можуть прийняти того факту, що є люди, які цього не роблять.
Нормальні люди.

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Зависть. Супрун смогла и сможет, а эти придурки не способны и продажны.
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ВСЕ ДУЖЕ ПРОСТО -

Уляна СУПРУН наводила лад в медичній ґалузі і тим самим ЗНИЩУВАЛА мафіозну мішпуху "сваї люді",що і досі паразитує.., а те що то переважно моноетнічна більшість мабуть лише співпадіння..
От і мобілізувався весь кагал та використовує ВСІ доступні важелі...а хуцпа то ж їх "ідеологія" Держсекретарка МОЗ спочатку доручила видалити всю інформацію про Супрун, а потім - повідомити, що дані зникли через технічний збій, - співробітниця міністерства Литовченко - Цензор.НЕТ 8062
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Просто пост советские "медики" привычно продолжали втихую распределять между "своими" поступаемые из гос бюджета деньги , бесплатные медикаменты и при этом буквально занимались денежной "дойкой" больных !!!!А тут вдруг появилась Супрун.....и обьявляет что: некоторые виды услуг будут БЕСПЛАТНЫЕ...и что зарплата докторов будет зависеть от КОЛИЧЕСТВА принятых больных!!!!!Это же не по советскому медицинскому "феншую"!!!!)))
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США не простит придурка Гончарука.И Зеленскому шалабан за Супрун причитается.МОЗ вошёл в пике.
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Ну тут у США тоже рыло в пушку. А сами то они зачем выдают дыбилам пенсильванские справки о проФФесорстве?..
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шелупонь-обслуга кагала мародёра Коломойского.
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Не, это скорее бессмертная и неистребимая медицинская мафия. Которая, если ей надо будет, и самого великого Коломойского закопает.
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Такими темпами скоро суд восстановит в должности Богатыреву
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Бери выше, янеЛох уступит своё место Хвёдорычу!
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Что ж, не случайно Богатареву столь резко задавила "ностальгия" и страстное желание "вернуться на Родину"...
Не обязательно явно, - "восстановить".
Достаточно влияния на действия МОЗа через ставленников мафиозной шелупони
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Чоду дивуватись? Все у кращих традиціях зеленого лайна. Навибирали, дебіли!
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Это просто возвращаются все те кадры, которых Супрун с минздрава поперла. Там на схемах по закупкам люди всю жизнь миллиарды делали, причем эти места были традиционно отданы женам политиков. Всё возвращается на круги своя...
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Мне кажется, по сравнению с зелеными голодранцами новыми лицами, даже Янукович был на порядок умнее и делал все аккуратнее.
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Да уж, обеспечение 73% со стороны Порошенко и Супрун - весьма тонкий и эффективный ход.
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Да какие новые лица? Там все эти "госсекретари МОЗ" на своих местах сидят кто с Кучмы, а кто вообще ещё со времен Кравчука. Там уже наследственные семейные должности появились, куда было положено строго из данной семьи людей назначать. Супрун как раз и вызывала такое раздражение, что разворошила эту кучу дерьма.
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Анекдот
- Может ли сын полковника стать генералом?
- Нет!
- Почему?
- Потому что у генерала есть свой сын...
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Супрун должна быть глубоко благодарна за удаление критичной информации о себе, а для будущих следователей это головная боль.
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не первый и не последний технический сбой)) наперсточники
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Зекоманда поставила перед собой цель: оставить после себя, на месте Украины, дымящиеся развалины. И твёрдо идёт к этой цели.
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уже бухой? так начало второго только.
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теперь я спокойна за раечку богатыреву, она точно будет при делах..., примерно такие же "рехформы" реформ нас ожидают и в других сферах...., 3 месяца было потрачено на то, чтобы с тупым остервенением похоронить все то, что сделала предыдущая команда действительно реформаторов, а пришли очередные барыги...
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Если честно, то и вся команда зеленого клоуна это мудаки и тупые скоты.... Ну какой нормальный человек пойдет работать под руководство клоуна?? Где клоун возьмет грамотных спецов??? Ясное дело, что через 4 года президентом снова станет Порошенко, но за 4 года команда мудаков развалит страну....
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Навряд петя знову стане президентом з за того що зеЛЯдь янелох42 більше лайно ніж він.
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Нет у Украины четырёх лет. Если эта банда ещё немного задержится у власти, государство просто развалится.
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Наверное, Порошенко, не станет, хотя я и не против. Просто быдлу внушили какую-то тупую ненависть к Пороху м экранов зомбоящика. Спрашиваю, за что ненавидите, они в ответ ничего толком сказать не могут, выдавливают штампы про свинарчуков и мародеров.
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А это им повторяли пять лет из каждого утюга, холодильника и тостера.
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Да ты мечтательница!!!Сторонники зелёной плесени,могут специально(в пику "порохоботам") выбрать Зечучхе на второй срок!!!!!Ошибок своих никто не признаёт!!!!!
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кто из них? потому шо у этой сотрудницы тоже не всё сходится)
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точнее: надо посмотреть время, - когда вчера появилась статья на цн про Супрун, а сотрудница пишет про 9 вечера... ну и ещё, не понятно с какими правами сотрудница имеет доступ к админке
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Деякі дії зеленої плісняви дійсно нагадують описане в романі Оруела.
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Людей вигнали, всім заволоділа хижа свиня.
А свиня є свиня.
В нас зелена.
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Господи, а кто ожидал иного от ЗЕленых оБЕзьян???
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Янелох42 знову "не чув"🙉, "не бачив" 🙈, прокоментувати це не може 🙊.... с-ка.
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Хтось очікував іншого? Чмо, яке нічого не пертає в медицині, навіть, не захотіло прийняти справи у Супрун. "Депутат Европарламента: Старые элиты пытаются опять вернуться в Министерство здравоохранения"
https://gordonua.com/news/politics/deputat-evroparlamenta-starye-elity-pytayutsya-opyat-vernutsya-v-ministerstvo-zdravoohraneniya-1367239.html
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Кругом брехня. У бобіків Все побудовано на брехні.
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кінець епохи брехні.
блаЗЄнська наволоч для 73% хохлобидла.
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с корвалолом не могут разобраться, а все в министры хотят! Придет старость ( а она придет неминуемо) будете няничек из Польши вызывать. Играйтесь в Трускавце, а от государства уходите подальше.
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Справді дно - днище. Я постійно писав тут на Цензорі про тодурова-амосову, богатирьову- цих бариг фарм.мафії, що вони наймають цілі команди для дискредитації Супрун, щоб всі кричали - доктор смерть, розвалила медицину і т.д. Але мало хто зі мною погоджувався.
А далі нарід, буде взагалі повна срака з медициною, бо гребти посунуті на 5 років бариги-фармацевти будуть з потрійним ентузіазмом..
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Як написав свого часу Фурса:
"...Супрун им не нравится. Причем, по хорошему, они даже не могут честно объяснить почему. Повторять фейки фармацевтической мафии неудобно. Реформа первички всем нравится. И в итоге ее обвиняют в том, что она еще не завершила свою реформу. Реформу, которая идет по четкому плану."
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А Зеля нічого не знає. Він карошій... Да, бобіки ?
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Виходить що люди з совісті ще є ? І вони навіть працювали в охороні здоров'я ? І скоре виправлять "це неподобство" Держсекретарка МОЗ спочатку доручила видалити всю інформацію про Супрун, а потім - повідомити, що дані зникли через технічний збій, - співробітниця міністерства Литовченко - Цензор.НЕТ 7662
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Ну що тут ще додати.. Зелена чума.

Зебіли, ВИ це "сделали". І в першу чергу себе , недоумків.
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Ні, це не оруелівські "1984", це у чистому вигляді "Скотний двір", або шарикови з "Собачого серця".

Екзистенція потворна якась, країна перманентного, з травня місяця, когнітивного дисонансу. І це тільки початок, що далі буде, навіть уявити страшно.
Ой на часі цю зелену зелупну плісняву витравити з країни, поки не сконала вона від ускладнень. Країна хвора...
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Глупо было бы считать, что все эти Супрун-ненавистники так пекутся о здоровье народа, что может какие-то ее спорные действия вызвали такую реакцию.
Им что здоровье народа важно? А вот хрен.
Это только личный интерес. Супрун перекрыла им коррупционные потоки, с которых они кормились, вот и лютая ненависть.

Поздравляю, вы сделали это вместе. Скоро новая команда опять подгребет все под себя, еще взвоете.
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Їх жаба давить що вони нічого нового кардинального запропонувати не можуть крім поновлення схем корупції. Користуються стратегічними напрацюваннями команди Супрун. Головне із цього що Супрун з командою немає вже в МОЗ, нікому протидіяти корупції, крадіжкам, кради досхочу. Готуються риги реанімувати схеми розкрадання і схоже вже почали. Кришують корупцію, і це тільки початок. Чи то ще буде!? Новій міністерші МОЗ фахівці не потрібні і найшла по рекомендаціях, помічників богатирьових, радників старої системи або від фарммафії . Гряде реванш фармацевтичної мафії. Ждем "покращення" і воно почалося, особливо відчутно на місцях.
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Гы-гы.
Это отнюдь не их изобретение.
Зайдите на сайт физфака КГУ.
Единственным достойным преподавателем с мировым именем и офигенной цитированностью был академик Петрина. Ну, еще Филиппов из института теорфизики.
О них не найдете НИ ОДНОГО УПОМИНАНИЯ!
За то о сельском дурачке Федорченко - целые поэмы.
Все упирается в то, что декан Макарец - сам дурачек, ученик дурачка и вся его "научная деятельность" - компиляция заграничных УЧЕБНИКОВ ДЛЯ ВУЗов по микроэлектронике.
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Зеленая плесень прогрессирует в зеленую слизь и везде где они приходят там полный провал
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В 20013 г. была популярная кричалка: "Спасибо жителям Донбасса, за президента ...".
Теперь тоже хочется кричать: "73 % ..."
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ахахаха ржу в голос, пропали через збій )))) І тільки статті де є інформація про супрун і її команду ))) Ти диви який вибірковий збій. Нічо, такий збій можна з бекапа відновити ))) Вони саме на такий випадок і створюються, коли в когось криві ручки ))
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