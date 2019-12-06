 Держсекретарка МОЗ спочатку доручила видалити всю інформацію про Супрун, а потім - повідомити, що дані зникли через технічний збій, - співробітниця міністерства Литовченко. ФОТО

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Таке рішення вона ухвалила після того, як учора спочатку надійшов наказ прибрати із сайту міністерства всі згадки про колишню очільницю Уляну Супрун і її команду, а вже ввечері було поставлено завдання пояснити зникнення інформації технічним збоєм.
"В обід майже державний секретар МОЗ (Інна Солодка. - Ред.) (документи на її призначення без випробувального терміну вже надіслані в Кабмін) зателефонувала системним адміністраторам сайту (це одне із державних підприємств МОЗу) та сказала, що в них є 5 хвилин, щоб із сайту зникли абсолютно всі згадки про попередню політичну команду - новини, фотографії, відео - абсолютно все… Системні адміністратори виконали доручення державного секретаря, всі посміялися з чергової істерики, пішли працювати далі.
О 9 вечора надійшло наступне доручення: розмістити на фейсбуці міністерства антифейк повідомлення, нібито відбувся технічний збій і всі новини з сайту пропали випадково, і ось вже сервер відремонтовано та все знову працює", - написала Литовченко.
"Вранці це добили "офіційним" повідомленням про технічні роботи на сайті, яке повісили вчорашньою датою. Але в адмінці видно, що повідомлення опубліковано вже після новин, які ми вішали на сайт вдень", - додала вона, опублікувавши скрин.
Литовченко заявила, що ні вона, ні її команда не готові працювати з "тупим і підлим" керівництвом МОЗ.
"До кінця року я залишу міністерство разом із практично усією своєю командою. Вони так само не можуть більше терпіти постійні приниження та неадекватність того, що тут відбувається. При цьому вони залишаться у реформах та будуть розбудовувати державу в інших держорганах, де цінуватимуть їхню професійність, відповідальність та ініціативність", - повідомила вона.
Нагадаємо, 4 грудня Кабмін звільнив з посади голови Нацслужби здоров'я Олега Петренка за його бажанням.
Після цього екскерівниця МОЗ Уляна Супрун написала пост із критикою дій уряду Гончарука, "який згортає трансформацію системи охорони здоров'я".
Пізніше Супрун повідомила, що із сайту МОЗ у відповідь на її критику видалили всі згадки про неї та її команду.
Тому вони казяться, що не можуть прийняти того факту, що є люди, які цього не роблять.
Нормальні люди.
Уляна СУПРУН наводила лад в медичній ґалузі і тим самим ЗНИЩУВАЛА мафіозну мішпуху "сваї люді",що і досі паразитує.., а те що то переважно моноетнічна більшість мабуть лише співпадіння..
От і мобілізувався весь кагал та використовує ВСІ доступні важелі...а хуцпа то ж їх "ідеологія"
Не обязательно явно, - "восстановить".
Достаточно влияния на действия МОЗа через ставленников мафиозной шелупони
зелеными голодранцаминовыми лицами, даже Янукович был на порядок умнее и делал все аккуратнее.
- Может ли сын полковника стать генералом?
- Нет!
- Почему?
- Потому что у генерала есть свой сын...
А свиня є свиня.
В нас зелена.
https://gordonua.com/news/politics/deputat-evroparlamenta-starye-elity-pytayutsya-opyat-vernutsya-v-ministerstvo-zdravoohraneniya-1367239.html
блаЗЄнська наволоч для 73% хохлобидла.
А далі нарід, буде взагалі повна срака з медициною, бо гребти посунуті на 5 років бариги-фармацевти будуть з потрійним ентузіазмом..
Як написав свого часу Фурса:
"...Супрун им не нравится. Причем, по хорошему, они даже не могут честно объяснить почему. Повторять фейки фармацевтической мафии неудобно. Реформа первички всем нравится. И в итоге ее обвиняют в том, что она еще не завершила свою реформу. Реформу, которая идет по четкому плану."
Зебіли, ВИ це "сделали". І в першу чергу себе , недоумків.
Екзистенція потворна якась, країна перманентного, з травня місяця, когнітивного дисонансу. І це тільки початок, що далі буде, навіть уявити страшно.
Ой на часі цю зелену зелупну плісняву витравити з країни, поки не сконала вона від ускладнень. Країна хвора...
Им что здоровье народа важно? А вот хрен.
Это только личный интерес. Супрун перекрыла им коррупционные потоки, с которых они кормились, вот и лютая ненависть.
Поздравляю, вы сделали это вместе. Скоро новая команда опять подгребет все под себя, еще взвоете.
Это отнюдь не их изобретение.
Зайдите на сайт физфака КГУ.
Единственным достойным преподавателем с мировым именем и офигенной цитированностью был академик Петрина. Ну, еще Филиппов из института теорфизики.
О них не найдете НИ ОДНОГО УПОМИНАНИЯ!
За то о сельском дурачке Федорченко - целые поэмы.
Все упирается в то, что декан Макарец - сам дурачек, ученик дурачка и вся его "научная деятельность" - компиляция заграничных УЧЕБНИКОВ ДЛЯ ВУЗов по микроэлектронике.
Теперь тоже хочется кричать: "73 % ..."