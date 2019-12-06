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 Політика України, Суспільство
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 Тільки сильна українська армія є реальним гарантом нашої незалежності і найважливішим фактором європейської безпеки, - Турчинов привітав воїнів і капеланів зі святом

Сьогодні надважливо продовжити реформування і розвиток Збройних Сил відповідно до стандартів НАТО, нарощувати сили і засоби, необхідні для захисту держави і відновлення її територіальної цілісності.

Про це йдеться в привітанні Олександра Турчинова з нагоди Дня Збройних Сил України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю з Днем Збройних Сил України воїнів ветеранів, а також військових капеланів ЗСУ! Вітаю всіх, хто присвятив своє життя військовій службі, справі зміцнення обороноздатності та підвищення безпеки нашої держави. Завдяки мужності, витривалості та героїзму кожного з вас українська армія не тільки дає відсіч провокаціям агресора, але і посіла гідне місце серед найпотужніших армій світу. Доблесть та відвага, що їх проявляють воїни Збройних Сил України під час миротворчих операцій, здобули українському війську повагу і вдячність у світі. Бойовий досвід нашої армії вивчають провідні країни на всіх континентах, - зазначив Турчинов і додав: "Схиляємо голови і віддаємо глибоку шану всім, хто поклав своє життя за свободу рідної землі. Ми пам'ятатимемо їх мужність, героїзм та любов до рідної землі.

Окремо він привітав капеланів, які ведуть боротьбу на "духовному фронті", несучи Слово там, де найбільш небезпечно, підтримують, заспокоюють, та надихають на подвиги наших військових.

Турчинов зазначив, що сьогодні надважливо продовжити реформування та розвиток Збройних Сил відповідно до стандартів НАТО, нарощувати сили і засоби, необхідні для захисту держави та відновлення її територіальної цілісності.

"Героїзм, незламність, відвага, бездоганне виконання українськими військовими свого конституційного обов’язку вже стали легендою. Українці пишаються своїми лицарями-захисниками, які стоять в проломі за Батьківщину на заваді планам Кремля. Тільки сильна боєздатна українська армія є реальним гарантом нашої незалежності та свободи, а також найважливішим сучасним фактором європейської безпеки", - написав він.

Шановні воїни та ветерани, зичу добра, щастя та злагоди вам і вашим родинам! Нехай Господь благословить та захистить вас, ваші родини і нашу Україну!

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163825
 
   
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факт оно такое дело Тільки сильна українська армія є реальним гарантом нашої незалежності і найважливішим фактором європейської безпеки, - Турчинов привітав воїнів і капеланів зі святом - Цензор.НЕТ 4042 ну кто слдал донецк а не тамошние мусара а Тільки сильна українська армія є реальним гарантом нашої незалежності і найважливішим фактором європейської безпеки, - Турчинов привітав воїнів і капеланів зі святом - Цензор.НЕТ 4344
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У Порошенко було п*ять років щоб перемогти путіна, вийти на кордон з РФією, повернути Донбас і Крим, побудувати сильну Україну, перемогти корупцію і стати великим українським політиком.
Але він обісрався.
Тож хай пере штанці і не заважає іншим.
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тото я вижу наступающего Вовку зеленского и юзика Тільки сильна українська армія є реальним гарантом нашої незалежності і найважливішим фактором європейської безпеки, - Турчинов привітав воїнів і капеланів зі святом - Цензор.НЕТ 8560
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Ну щяс ви переможете. Ти чисті штани собі вже приготував?
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Пам'ятаю ,як батя 2 тряс п'яною мордою , і розповідав про "дати по зубам агресору". Ми ще тоді не знали про свинарчуків, про один танк, і все інше. Тепер він, проводить якісь червоні лінії, і ставить ультиматуми.
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Ти не дарк, а дурень. Бажаю тобі захворіти на цукровий діабет, а потім пити непросихаючи... Може проживеш днів 2 чи 3... Але тобі ж "п'яна морда" ближче до розуміння, ніж реальність. То ж най так і буде... Може колись, у наступному житті, подорослішаєшь та порозумнішаєш...
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А чего же ты , падаль кремлевская, умный и отважный говнюк не пошел отвоевывать лугандон и крым? А ? Или ты предпочитал ,урод, уставать от войны на диване? Ты ***...нь как себе представляешь боевые действия с армией в 10 раз больше украинской? Иди , **** зеленожопая, сейчас и со своим клованом отвоюй лугандон, а не сдавай полностью страну *********. А то свистишь про то что не отвоевали, а сам радуешься ,скотина, о сдаче страны *****. А еще , тупорылый, расскажи, как за пять лет полностью убрать везде коррупцию Богу, пусть он хоть поржет с тебя, придурок. Твой зеленогнойный прыщ увеличил коррупцию в стране в разы, все зарубежные издания это пишут, и тебе это тоже нравится. потому как ты кремлевский утырок. Иди на йух, дебил мля
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мндя кроме гирнкина были местные олени типа защёченко и прочие кизяки с безмозглыми Тільки сильна українська армія є реальним гарантом нашої незалежності і найважливішим фактором європейської безпеки, - Турчинов привітав воїнів і капеланів зі святом - Цензор.НЕТ 8873
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Донецк сдали жители Донецка во главе с местной властью и местными силовиками.
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Турчинов не знає, яке в нього після призначення главою СБУ військове звання. Каже, що коли багато років тому ставав на облік, то був лейтенантом.

Турчинов каже, що як керівник спецслужби має прямий контакт з Ющенком. Він також визнає, що у нього "не завжди збігаються позиції" з секретарем Радбезу Порошенком
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ой 404 шо такое зелень методичге в кудахте сломались
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Пастор....

блин, как же скучаю за адекватным руководством страны!
смотрел выступление вазелина. без звука (не выношу его тембр простуженной крысы). читал субтитры и смотрел на его мимику. клоун он и в африке клоун. планка квартала выше прыгнуть не даст никогда
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ты откуда мокша выползло? в каком хлеву тебя зачинали? пшло в будку мразина
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Почему человек,сдавший Крым без единого выстрела,не получил пожизненное?
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А чому людина, яка ніц не знає повторює кремлівськи методички? Знайди та почитай протокол засідання РНБО, а тоді вже здіймай лемент...
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КРОВАВЫЙ ПАСТОР, вернись!!! Нам без тебя страшно!!!
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Таких діячів, як цей комсомольський вожак, в кожному селі, біля кнайпи, можна не менше одного десятка назбирати. Зараз вони частково безприв'язні, а в часи совка вся їхня титанічна діяльність на благо пролетаріату і трудового селянства у всіх деталях визначалася змістом телефонограм з кремля.
Зранку вони разом з інструктором райкому партії заважали дояркам на колгоспній фермі красти комбікорм і ховати його в жолобах, а по ночах ходили групами ламати придорожні хрести.
Ці хрести з розп'яттями були навіть на топографічних картах позначені, але для підтвердження своєї відданості справі вічно живих і напівживих вождів, комсомольцям, стукачам і їх старшим партійним натхненникам доводилося час від часу здійснювати якийсь подвиг.
Після розвалу імперії ця гебешна атеїстична шушера стала християнами всіх можливих конфесій і українськими патріотами, а подекуди навіть націоналістами, з якими до цього в них була нещадна боротьба і смертельна ворожнеча.
В день проголошення незалежності вони біля так званих будинків так званої культури піднімали жовто-сині прапори і махали правою рукою перед носом намагаючись хреститися.
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Это продажная тупая кремлевская тварь иванишин всех тут застебал уже кремлевскими методичками. Соси , падаль , у *****.
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Тотальна корупція в РНБО ніяк не вплинула на стиль риторики організатора схематозу...
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