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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3790) Меркель (610) Путін (12062) нормандська четвірка (749)

 Меркель на "нормандському саміті" хоче провести двосторонні зустрічі з Путіним і Зеленським, - представник уряду ФРН Деммер

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в рамках саміту "нормандської четвірки" в Парижі планує провести двосторонні переговори з президентами РФ і України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, повідомила в п'ятницю офіційний представник уряду ФРН Ульріке Деммер.

"У найближчий понеділок канцлер вирушить до Парижа і візьме участь у "нормандській зустрічі", - сказала Деммер журналістам у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, на 15:00 запланована двостороння зустріч Меркель і Путіна, на 15:30 - зустріч канцлера і Зеленського.

Саміт "нормандської четвірки" щодо врегулювання українського конфлікту запланований на 9 грудня в Парижі. До "нормандського формату" переговорів входять Україна, Росія, Німеччина, Франція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найважливіша порада Зеленському - не довіряти Путіну. Ніколи і ні в чому, - Порошенко про переговори в нормандському форматі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163823
 
 
 Топ коментарі
 
Меркель расскажет Зеленскому план Путина
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Как, как, с ваЗЕлином. Меркель на "нормандському саміті" хоче провести двосторонні зустрічі з Путіним і Зеленським, - представник уряду ФРН Деммер - Цензор.НЕТ 9820
А уже без вазелина его встретят тут. Если, что.
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Что ни день то очередное позорище. А еще совсем недавно в 2014 году с Хуйлом никто не хотел общаться даже на людях ни то что наедине. Все тактика Хуйла *террор, подкуп и запугивание* работает. И в Жопу все мировые законы и принципы о которых нам рассказывают. Гитлет и Усама-Бен-Ладен на том свете за головы хватаются и локти грызут.
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Меркель расскажет Зеленскому план Путина
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Скоро 9-е число и у меня сердце кровью обливается. Как же там наша маленькая, хрипл...т.е. хрупкая бубочка выдержит жесткую дефлорацию от Путина, как же он все это выдержит?
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Навчився малюнки вставляти? Тепер навчися контекст відчувати, а не тицяй їх куди дотягнешся.
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Как, как, с ваЗЕлином. Меркель на "нормандському саміті" хоче провести двосторонні зустрічі з Путіним і Зеленським, - представник уряду ФРН Деммер - Цензор.НЕТ 9820
А уже без вазелина его встретят тут. Если, что.
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Чому без вазеліну? буде вазелін, навіть два - макарон з макреллю.
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Найн, англіцкиє ми. Хоча вивчав іспанську, німецьку та англійську
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та Ні, ЗЕ ще до виборів обіцяв на коліна перед ****** стати, бажання скоро здійсниться, цікаво ***** йому свого вісяка запропонує чи побрезгує?
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Бабуля хоче хліба (СП2) і видовищ (Зе за роялем)?
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Короче хотят втихаря договориться о капитуляции чтобы никто в мире больше не знал
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Так с Макароном они уже перетерли. Теперь у них конкуренция между собой, кто больше получит акций Газпрома.
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При цьому варіянтові янелоха б не запрошувала, бо бовкне де небудь кому і скільки.
Хіба що )(уйло аби прибрати макарони активізував протести жилетів. І то, якщо про капітуляцію вже все вирішено, то нах їй блаЗєнь?
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може нехай сразу в берлин летит
имхо меркель нам больше друг чем макрон
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Ну, что поддержит бабушКо Меркель нашего ЗЕ?
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Депресія і паніка: відомий продюсер прокоментував інформацію Time про психологічний стан Зеленського. "Коли зірки з піка своєї слави і всенародної любові опиняються в ситуації, коли ця любов зникає, то це катастрофа, у людини виникає божевільна депресія, яка переходить в стан самогубства".
Меркель на "нормандском саммите" хочет провести двусторонние встречи с Путиным и Зеленским, - представитель правительства ФРГ Деммер - Цензор.НЕТ 1276

https://wz.lviv.ua/news/402121-depresiia-i-panika-vidomyi-prodiuser-prokomentuvav-informatsiiu-time-pro-psykholohichnyi-stan-zelenskoho
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Якщо Президент не впевнений в собі, якщо в нього депресія, то на що можна сподіватись в цих переговорах, що станеться з країною коли її керманича лякає кермо і відповідальність за долю мільйонів українців.
«У Путіна є технологія впливу психічного на людей, плюс папочки, плюс список кнутів і пряників. І тоді все це в нього відбувається дуже добре. Що мене лякає? Я читаю шматок з матеріалу, який був в Time про Зеленського. Журналіст пише: «Він постарів і змінився набагато більше, ніж можна було очікувати за 8 місяців. Він не просто більш втомлений чи став реалістом. Він, здається, вловив напругу політичної хвороби, яку колись ненавидів і хотів вилікуватися. Цинізм…» І далі. «Я живу тут, говорить Зеленський, як у фортеці, від якої я просто хочу втекти», - сказав Бригинець. https://wz.lviv.ua/news/402121-depresiia-i-panika-vidomyi-prodiuser-prokomentuvav-informatsiiu-time-pro-psykholohichnyi-stan-zelenskoho
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Что ни день то очередное позорище. А еще совсем недавно в 2014 году с ****** никто не хотел общаться даже на людях ни то что наедине. Все тактика ***** *террор, подкуп и запугивание* работает. И в Жопу все мировые законы и принципы о которых нам рассказывают. Гитлет и Усама-Бен-Ладен на том свете за головы хватаются и локти грызут.
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спочатку пого ворить з пуйлом і домовиться з Пуйлом про скидку на газ по українських трубах, а потім з Зе про транзит цього газу.. на 2 роки.. потім Німеччині по..уй буде Україна взагалі..

а чьо..
скромно.. красиво..
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Йди до дупи, комсоМеркель.(крем(е)льмерк(ель)
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