 Меркель на "нормандському саміті" хоче провести двосторонні зустрічі з Путіним і Зеленським, - представник уряду ФРН Деммер

"У найближчий понеділок канцлер вирушить до Парижа і візьме участь у "нормандській зустрічі", - сказала Деммер журналістам у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, на 15:00 запланована двостороння зустріч Меркель і Путіна, на 15:30 - зустріч канцлера і Зеленського.

Саміт "нормандської четвірки" щодо врегулювання українського конфлікту запланований на 9 грудня в Парижі. До "нормандського формату" переговорів входять Україна, Росія, Німеччина, Франція.

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