 Меркель на "нормандському саміті" хоче провести двосторонні зустрічі з Путіним і Зеленським, - представник уряду ФРН Деммер

"У найближчий понеділок канцлер вирушить до Парижа і візьме участь у "нормандській зустрічі", - сказала Деммер журналістам у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, на 15:00 запланована двостороння зустріч Меркель і Путіна, на 15:30 - зустріч канцлера і Зеленського.
Саміт "нормандської четвірки" щодо врегулювання українського конфлікту запланований на 9 грудня в Парижі. До "нормандського формату" переговорів входять Україна, Росія, Німеччина, Франція.
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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А уже без вазелина его встретят тут. Если, что.
Хіба що )(уйло аби прибрати макарони активізував протести жилетів. І то, якщо про капітуляцію вже все вирішено, то нах їй блаЗєнь?
имхо меркель нам больше друг чем макрон
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https://wz.lviv.ua/news/402121-depresiia-i-panika-vidomyi-prodiuser-prokomentuvav-informatsiiu-time-pro-psykholohichnyi-stan-zelenskoho
«У Путіна є технологія впливу психічного на людей, плюс папочки, плюс список кнутів і пряників. І тоді все це в нього відбувається дуже добре. Що мене лякає? Я читаю шматок з матеріалу, який був в Time про Зеленського. Журналіст пише: «Він постарів і змінився набагато більше, ніж можна було очікувати за 8 місяців. Він не просто більш втомлений чи став реалістом. Він, здається, вловив напругу політичної хвороби, яку колись ненавидів і хотів вилікуватися. Цинізм…» І далі. «Я живу тут, говорить Зеленський, як у фортеці, від якої я просто хочу втекти», - сказав Бригинець. https://wz.lviv.ua/news/402121-depresiia-i-panika-vidomyi-prodiuser-prokomentuvav-informatsiiu-time-pro-psykholohichnyi-stan-zelenskoho
а чьо..
скромно.. красиво..