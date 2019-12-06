 Найманці РФ здійснили потужний і тривалий обстріл позицій ЗСУ під Авдіївкою зі 120-мм мінометів, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, вночі окупанти двічі відкривали вогонь по наших воїнах, які боронять підступи до Авдіївки.

"Так, о першій годині розпочався потужний і тривалий обстріл наших позицій із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Загалом зафіксовано 23 вибухи мін, випущених з боку Мінерального.

А після другої години ночі противник 35 хвилин з боку Каштанового обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Із 7:30 до 7:50 ворожі станкові протитанкові гранатомети лунали неподалік Миколаївки", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що після 10 ранку російсько-окупаційні війська 20 хвилин з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по військовослужбовцях Збройних Сил України, які виконують бойові завдання в районі Павлополя.

"Втрат з нашого боку немає", - додали в пресслужбі Міноборони.