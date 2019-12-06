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 Найманці РФ здійснили потужний і тривалий обстріл позицій ЗСУ під Авдіївкою зі 120-мм мінометів, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська здійснили вже 4 обстріли, всі на донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, вночі окупанти двічі відкривали вогонь по наших воїнах, які боронять підступи до Авдіївки.

"Так, о першій годині розпочався потужний і тривалий обстріл наших позицій із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Загалом зафіксовано 23 вибухи мін, випущених з боку Мінерального.

А після другої години ночі противник 35 хвилин з боку Каштанового обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Із 7:30 до 7:50 ворожі станкові протитанкові гранатомети лунали неподалік Миколаївки", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що після 10 ранку російсько-окупаційні війська 20 хвилин з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по військовослужбовцях Збройних Сил України, які виконують бойові завдання в районі Павлополя.

"Втрат з нашого боку немає", - додали в пресслужбі Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163822
 
 
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Эти ублюдки и есть истинное лицо ВДВ и военных Русни, " геоев " Русни Буд анки и Шаманки. В этом нет ни малейшего сомнения. Не верите?! Смотрите ; https://www.youtube.com/watch?v=YKKAT1vki1E&feature=youtu.be ;https://www.youtube.com/watch?v=MHcvWPXN7Uc&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=n4bb-nBPO40&feature=youtu.be Эти три видео ролика для здравомыслящих людей. Первые два не для слабонервных.

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Сегодня--6 декабря,а дальше,до 9-го будет ещё по-больше.
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жиденя пазвани *****,павліяй на ту сторону
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Так шо? Зебилы... не стрелять?73%даунов сцавших под себя от сватов,квартала итд.,ждите скоро ***** вас будет натягивать...
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устойчивое и продолжительное перемирие...
можно уже начинать выборы в дыре? или нет..?. еще ж Конституцию не изнасиловали
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Поки коломойський сидить у кріслі президента, правди про втрати на фронті ми знати не будемо.
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как то странно не одного зебила комментатора вывод случайных зебилокоментаторов нет только по методическим пособиям шпарят
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