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 Політика України
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 Найважливіша порада Зеленському - не довіряти Путіну. Ніколи і ні в чому, - Порошенко про переговори в нормандському форматі

Петро Порошенко є одним із засновників Нормандського формату і має досвід вкрай складних переговорів з російським президентом Путіним, тому він дав ключові рекомендації щодо стратегії і тактики перед переговорами в Парижі.

Про це п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" пише у своїй статті для "Української правди" "Не довіряти Путіну і не залишатися один на один. Поради Порошенка Зеленському на саміт у Парижі", передає Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, попередній саміт відбувся ще у жовтні 2016 року в Берліні. Тоді спільними силами проукраїнської коаліції за активної підтримки канцлерки Німеччини та президента Франції Путін був поставлений перед жорстким вибором: або реально виконувати Мінські домовленості згідно із так званою "дорожньою картою", або заморозити ситуацію, тягнути час і потерпати від ізоляції, економічних санкцій та міжнародних судових позовів", - зазначив Порошенко.

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Наступним кроком має стати конструктивна дорожня карта щодо імплементації Мінських домовленостей, повернення українських територій і встановлення миру. Але для Путіна такий шлях означав би його поразку і був неприйнятний. Він почав просувати російський сценарій врегулювання ситуації на Донбасі - "приєднання України" до окупованих територій з правом фактичного вето на європейський і євроатлантичний вибір нашої держави. Порошенко в статті підкреслює - потрібно повернутися до "дорожньої карти", яка може стати ключем до стійкого миру.

"Ключовим аспектом є пріоритет безпекового компоненту всього комплексу Мінських домовленостей, включаючи виведення російських військ. Звертаю особливу увагу на небезпечну гру з термінами щодо умов визнання виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей. Поспішна згода українських переговірників на прийнятність відповідності виборів "в цілому" демократичним стандартам ОБСЄ, а не "повністю", дає широке поле для маневру російській стороні та її маріонеткам для забезпечення потрібного їм електорального результату", - наголоси киває Порошенко.

"Невід'ємним елементом мирного врегулювання на Донбасі залишаються миротворці під проводом ООН.

Без миротворчого контингенту за моделлю, запропонованою нами ще напочатку 2015 року, ми не зможемо говорити про створення необхідних безпекових умов, включаючи гуманітарне розмінування, охорону під час виборів чи контроль за кордоном", - переконаний Петро Порошенко.

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Він також зазначив, що категорично не можна включати до порядку денного Нормандського саміту "газове питання".

"І найважливіша порада: не довіряти Путіну. Ніколи і ні в чому. Путін маніпулює всім: змістом, фактами, цифрами, картами, емоціями. Він ненавидить Україну й українців і не бачить нашого місця на політичній карті Європи", - зазначає п'ятий Президент України.

Як відомо, 9 грудня у Франції відбудеться саміт глав держав "нормандської четвірки".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163818
 
   
 Топ коментарі
 
Зелох зробить все не так, аби лише назло Пороху.
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да не верь этим фейкам, это власти вбрасывают перед капитуляцией..

а кто где кого опрашивал? тебя опрашивали? вот и меня нет
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А що ж ти гнида порхата торгувала з путіним аж гай шумів, а тепер воно поради роздає!?
Падлошенко ПНХ
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Торгівля України з Россієй за часів Порошенка у період 2014-2018, ЗМЕНШИЛАСЬ,
з 40% до 7 % .
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А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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.ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf4ф
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ух зебилы возбудились прям им яндекс двал партнёрку от фильмов квапрталь 95 Найважливіша порада Зеленському - не довіряти Путіну. Ніколи і ні в чому, - Порошенко про переговори в нормандському форматі - Цензор.НЕТ 4169
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это свыни возбудились- свыня еще хрюкает,но скоро свыню отвезут на мясокомбинат
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рабтай лепше во имя нарота бимбаса Найважливіша порада Зеленському - не довіряти Путіну. Ніколи і ні в чому, - Порошенко про переговори в нормандському форматі - Цензор.НЕТ 236 а то опять загеноцидим как твою мамку с коровой Найважливіша порада Зеленському - не довіряти Путіну. Ніколи і ні в чому, - Порошенко про переговори в нормандському форматі - Цензор.НЕТ 236
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так то не шыкалад, то говно свынячье на палочке , а ты и нализался?
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Йди до чорта падло, а краще на зону де тобі місце
Бойкот рошенівському гімну!
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"Я тебе советую - рот закрой газетою"©
Евпатий Коловрат! Огроменнейшая жаба поедом ест Порохатого Шоколатье - такая знатная вечерина и без него. Ёпт! Жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
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вылез восьмипроцентный советчик Найважливіша порада Зеленському - не довіряти Путіну. Ніколи і ні в чому, - Порошенко про переговори в нормандському форматі - Цензор.НЕТ 6566
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шмаркле все одно гиляка - оно уже заслужило)
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Радуйся что на воле будущий зек
Моя самая большая мечта чтоб тебя посадили к добровольцам которых ты упёк в тюрягу ни за что, например к торнадовцам, чтоб тебя там посадили на трехитровую бутылку скотина
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Петр Алексеевич, пожалейте шмарклю -оно ж вот вот сдохнет, а вы троллите это несчастье...
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судя по комментам, у зелюков обострение. И, да, прислушайтесь к умному человеку. Найважливіша порада Зеленському - не довіряти Путіну. Ніколи і ні в чому, - Порошенко про переговори в нормандському форматі - Цензор.НЕТ 7054
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К опытному человеку, который уже имел с ****** дело.
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сморкаться в носовой платок, а не как дома в роге, одну ноздрю пальцем прижал, а из другой соплей об пол - от де самый важный совет...
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От падоли свинорылой, которая за 5 лет все что можно просрала - советы выслушивать это моветон.
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"или заморозить ситуацию, тянуть время и страдать от изоляции, экономических санкций и международных судебных исков"
говорит свиноподобное животное с Липецкой фабрикой,которую очень хател закрыть,но путен не давал111
"В период с 2013 по 2015 год фабрика перечислила в российский бюджет чуть больше миллиарда рублей"
Источник: https://censor.net.ua/n3163818
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Поради від бариги дуже цінні.
Варто зробити все навпаки і - все буде гаразд. Найважливіша порада Зеленському - не довіряти Путіну. Ніколи і ні в чому, - Порошенко про переговори в нормандському форматі - Цензор.НЕТ 9354
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Що на "святе" замахнулись - баригу зневажають?
Не плач манєнє - все буде гаразд.
Баригу все рівно посадять. Найважливіша порада Зеленському - не довіряти Путіну. Ніколи і ні в чому, - Порошенко про переговори в нормандському форматі - Цензор.НЕТ 8736
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Плевать на твое мнение.Ты прикацапленная мразота😂🌷
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обещал торжественно подставить Зеленскому плечо
но заметна только нога
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Единственный совет, который авторитетно может дать соевый мародер - это как просрать все и проиграть выборы комику.
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Во всем мире уважают сильных готовых отстаивать свою позицию А не соплю готовую стать на колени
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Что, грешите, чортовы дети?! Что ж, валяйте, пока ещё ваша власть. Для себя вы сами плетёте сети, в кои скоро вам же дано попасть. Срок настанет за всё отвечать...
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Порохоидиоты хоть спамить научились, но толку, как всегда.
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