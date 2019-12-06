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 Політика України
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Все про:Мінздоров'я (1038) Петренко Олег_НСЗУ (9) Гончарук_Олексій (336) Зоряна Скалецька (53)

 У Скалецької вистачає професіоналізму, щоб самій підібрати собі команду, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в уряді слідкують за тим, щоб люди з корупційним минулим не обіймали посади в міністерствах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час Години запитань до уряду.

"Я переконаний у тому, що в міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької є достатньо мудрості і професіоналізму підібрати команду самостійно, тому що саме людина, яка несе політичну відповідальність за реформу, має право формувати команду", - сказав Гончарук.

У цьому зв'язку він наголосив, що слідкує за тим, аби люди з корупційним минулим і зіпсованою репутацією не обіймали посад в уряді.

"Якщо ви покажете мені в Міністерстві охорони здоров'я на офіційних позиціях людей, які є корупціонерами, ми готові ухвалювати щодо них рішення", - заявив глава уряду.

Водночас, коментуючи звільнення з посади голови Національної служби здоров'я України Олега Петренка, прем'єр-міністр зазначив, що це було рішення Петренка, і він мав змогу його переглянути. Крім того, Гончарук додав, що команда, яку добирав Петренко, залишається в НСЗУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Національної служби здоров'я України Олег Петренко заявив, що написав заяву про звільнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Гончарука згортає трансформацію системи охорони здоров'я, - Супрун про ситуацію в Міністерстві охорони здоров'я

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163815
 
 
 Топ коментарі
 
Це тому вона понабирала соратників богатирьової і людей із фарммафії?
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Oна не имеет медицинского образования; о чём этот дятел лепечет ? Хотя, у него самого липовая ксива вместо диплома.
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Вже півроку пройшло, а вони все підбирають собі ко-манду. Працювати коли будете, зелепупеньки?
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У Ск....цкой дост....очно проф.......лизма, что..ы сам..й п...бр...ть себе ...манду, - Гончарук У Скалецкой достаточно профессионализма, чтобы самой подобрать себе команду, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7142
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Гон, арук таки вважає, що два дебіла розумніші ніж один. Нічого нового. Народ це знав давно: "два дебіла - то є сила!"
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"Откуда в жопе изумруду взяться" (старый совковый анекдот)
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Це тому вона понабирала соратників богатирьової і людей із фарммафії?
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Авжеж, "достаточно профессионализма", як і в решти зелених призначенців. Шоу буде знатне і похмілля важким. У Скалецької вистачає професіоналізму, щоб самій підібрати собі команду, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5166
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Oна не имеет медицинского образования; о чём этот дятел лепечет ? Хотя, у него самого липовая ксива вместо диплома.
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Министр это прежде всего управленец-менеджер, а не лечащий врач
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Сапожник без сапог.
Можно и слесаря назначить. Или золотаря.
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Ага, а я то думаю чего в Австралии не так, а там оказывается министры здравоохранения то юристы, то маклеры, а то и вообще политологи.... У Скалецької вистачає професіоналізму, щоб самій підібрати собі команду, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9092 Бедная страна кенгуру...... Шо ж ты там так страдаешь от плохой медицины, московит? У Скалецької вистачає професіоналізму, щоб самій підібрати собі команду, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9092 Ехал бы ты назад в Нерезиновую, а то пропадешь....... В Австралии все министры не те..... Медециной рулит неизвестно кто..... без сапог. У Скалецької вистачає професіоналізму, щоб самій підібрати собі команду, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9092 Обороной баба без военного образования....... Бяда однако.....
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У нас именно таких выбрали и назначили на ключевые должности в гоударстве.
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Лучше всего ветеринара, смежная же профессия.
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"К примеру, возьмем реформу в сфере здравоохранения, которая была одним из наибольших достижений... Уляны Супрун. Она действительно установила прозрачную, не коррумпированную систему. Вторая стадия этой реформы должна начаться сейчас, но, даже не начав ее, эту вторую стадию реформы, новый министр здравоохранения и ее команда делают все против"- заявила вице-президент комитета ассоциации Украина - ЕС, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель". Як "самокат" прокоментує цю заяву?
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Так уже.
Нет на реформу времени, переставляют мебель команду подбирают.
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Вже півроку пройшло, а вони все підбирають собі ко-манду. Працювати коли будете, зелепупеньки?
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Так не идет никто на Квартал работать, а наоборот, уходят от них.
Кому же охота за их действия ответственность нести?
Собственно говоря, жить правительству Гончарука осталось недолго, на него "повесят всех собак" и сделают крайним, так что уйдет и сам горе-премьер в шубе на самокате, и правительство его...
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Хото б ще Гончарука поміням. Непотрібне зовсім і ні в чому. Тільки язиками теребенькає і жилєтки міняє.
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Якщо бабушкє пришити причандалля дєдушкі то вона всерівно не стане дєдушкою... 😕
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Вчера одной моей родственнице отказали в приеме к хорошему врачу гастроэнтерологу в Одессе, по причине отсуцтвия у неё гос финансирования.Теперь как говориться,"Лучший диагност это поталогоанатом.
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