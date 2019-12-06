 У Скалецької вистачає професіоналізму, щоб самій підібрати собі команду, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив під час Години запитань до уряду.
"Я переконаний у тому, що в міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької є достатньо мудрості і професіоналізму підібрати команду самостійно, тому що саме людина, яка несе політичну відповідальність за реформу, має право формувати команду", - сказав Гончарук.
У цьому зв'язку він наголосив, що слідкує за тим, аби люди з корупційним минулим і зіпсованою репутацією не обіймали посад в уряді.
"Якщо ви покажете мені в Міністерстві охорони здоров'я на офіційних позиціях людей, які є корупціонерами, ми готові ухвалювати щодо них рішення", - заявив глава уряду.
Водночас, коментуючи звільнення з посади голови Національної служби здоров'я України Олега Петренка, прем'єр-міністр зазначив, що це було рішення Петренка, і він мав змогу його переглянути. Крім того, Гончарук додав, що команда, яку добирав Петренко, залишається в НСЗУ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Національної служби здоров'я України Олег Петренко заявив, що написав заяву про звільнення.
Можно и слесаря назначить. Или золотаря.
Нет на реформу времени,
переставляют мебелькоманду подбирают.
Кому же охота за их действия ответственность нести?
Собственно говоря, жить правительству Гончарука осталось недолго, на него "повесят всех собак" и сделают крайним, так что уйдет и сам горе-премьер в шубе на самокате, и правительство его...