 Сенцов і Сущенко закликали глав МЗС держав-учасниць ОБСЄ продовжувати зусилля для звільнення утримуваних у РФ громадян України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Відкриваючи захід, Міністр закордонних справ України В.Пристайко подякував присутнім колегам за ті зусилля, які докладали їхні країни і які сприяли поверненню у вересні незаконно утримуваних громадян України.

Своєю чергою, Олег Сенцов та Роман Сущенко поділилися власними історіями про шлях від незаконного затримання та сфальсифікованих обвинувачень до звільнення з-за ґрат російських тюрем та привернули увагу до масового грубого порушення прав людини Росією. Вони також нагадали про близько сто українських громадян, яких продовжують незаконно утримувати з політичних мотивів на території РФ та тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополя та закликали глав зовнішньополітичних відомств держав-учасниць ОБСЄ продовжувати зусилля для їхнього звільнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму, - Сенцов

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. В цей же день звільнені українці прилетіли до Києва.

Сущенко перебував у незаконному ув’язненні в Росії за надуманим звинуваченням три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили звинувачення в "шпигунстві". Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

Українського режисера Олега Сенцова затримали в Криму 10 травня 2014 року. Його звинуватили нібито в підготовці терактів. Сенцова засудили до 20 років ув'язнення.