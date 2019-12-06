 Якщо ЄС не захистить Україну від агресії РФ, то це стане проблемою всієї Європи: сподіваюся, Макрон буде тут дуже послідовним, - Туск

Про це в інтерв'ю The Guadian заявив колишній глава Європейської ради Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо ми не в змозі захистити Україну від російської агресії, це буде не тільки проблемою самої України, але і всієї Європи", - сказав він.
Туск також висловив надію, що в цьому питанні президент Франції Емманюель Макрона буде дуже послідовним: "Я сподіваюся, що Емманюель Макрон буде тут дуже послідовним".
Макрон повністю керований і буде робити те, що скажуть кацапи.
Це Порошенко стояв до кінця, а хранцузяка - чмошник!
Прелєстно, прелєстно, кличте санітарів!
Казки про відданий в траст бізнес уже не пройдуть після того як він місяць назад Рошен переписував на сина..
Це так "Свобода" боролася з Порошенокм, який "забрав їхній електорат".
Не приведи Господь, а то еще что-нибудь сгорит.
Хорошо, что хоть Эйфелева башня - стальконструкция.
применению "новичка" в Европе.
Украину защитить могут только Украинцы, отказавшись от сказок популистов, старых и новых коррупционаров, выходя, на улице при любом скандале с коррупцией и требуя сменить гнилую верхушку судей, прокуроров, ГБР.
Но обычному быдлану невдомёк даже то что у государства нет своих денег, есть только его налоги, и он будет вечно в жопе пока не научится строить чиновников и критически мыслить. Не важно строить социализм или капитализм, идти на запад или восток, нужно собираться под прокуратуролй, радой, АП, КМ, постоянно и в большом количестве.
бастуютмашины жгут, другие ловят сильно бодро бастующих. Все при деле.
Осмелюсь напомнить, что в этом есть вина и прогрессивного мирового человечества, это ж они во Францию навезли диких африканцев и подняли пенсионный возраст.
Мышебратья "пороху не выдумают", но воспользоваться чужими ошибками - тут им в мире равных нет, ибо игра в наперсток - национальное развлечение россиян, достойное быть олимпийским видом спорта.
Надеятся всегда нужно на себя, на свой народ, на свои силы (и на Бога)!!