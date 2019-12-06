 Якщо ЄС не захистить Україну від агресії РФ, то це стане проблемою всієї Європи: сподіваюся, Макрон буде тут дуже послідовним, - Туск

Про це в інтерв'ю The Guadian заявив колишній глава Європейської ради Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми не в змозі захистити Україну від російської агресії, це буде не тільки проблемою самої України, але і всієї Європи", - сказав він.

Туск також висловив надію, що в цьому питанні президент Франції Емманюель Макрона буде дуже послідовним: "Я сподіваюся, що Емманюель Макрон буде тут дуже послідовним".

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