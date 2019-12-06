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 Політика України
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 Якщо ЄС не захистить Україну від агресії РФ, то це стане проблемою всієї Європи: сподіваюся, Макрон буде тут дуже послідовним, - Туск

Якщо Європейський Союз не зможе захистити Україну від російської агресії, то це стане проблемою всієї Європи.

Про це в інтерв'ю The Guadian заявив колишній глава Європейської ради Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми не в змозі захистити Україну від російської агресії, це буде не тільки проблемою самої України, але і всієї Європи", - сказав він.

Туск також висловив надію, що в цьому питанні президент Франції Емманюель Макрона буде дуже послідовним: "Я сподіваюся, що Емманюель Макрон буде тут дуже послідовним".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 45% українців вважають війну на Донбасі російською агресією проти України, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163812
 
   
 Топ коментарі
 
Порохнявий такий же чмошник як і Макрон, такий же керований і вздрючений, це не розуміють тільки ідіоти.
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Макрона Путін вздрючив у сраку "жовтими камизельками", лиш ідіот не розуміє звідки у цих псевдопротестів ноги ростуть.
Макрон повністю керований і буде робити те, що скажуть кацапи.
Це Порошенко стояв до кінця, а хранцузяка - чмошник!
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Макрона Путін вздрючив у сраку "жовтими камизельками", лиш ідіот не розуміє звідки у цих псевдопротестів ноги ростуть.
Макрон повністю керований і буде робити те, що скажуть кацапи.
Це Порошенко стояв до кінця, а хранцузяка - чмошник!
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Порохнявий такий же чмошник як і Макрон, такий же керований і вздрючений, це не розуміють тільки ідіоти.
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І саме тому він і досі голосний ворог пуйла.
Прелєстно, прелєстно, кличте санітарів! Якщо ЄС не захистить Україну від агресії РФ, то це стане проблемою всієї Європи: сподіваюся, Макрон буде тут дуже послідовним, - Туск - Цензор.НЕТ 1167
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Чим саме ворог???? Якщо такий ворог то чому продукція рошен в Криму і на окупованій території???))))
Казки про відданий в траст бізнес уже не пройдуть після того як він місяць назад Рошен переписував на сина..
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Продукція Рошен у Криму фейк, знятий у кіоску у Самборі. Просто на прилавку поміняли кілька цінників та зробили фото.
Це так "Свобода" боролася з Порошенокм, який "забрав їхній електорат".
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Ага, канешна. Всё, что связано с зашкварами Потрошенки- "фейк". И липецкая фабрика. А также куча других заводиков/производств на раше- не только леденцов, которыми тебя подкармливают.
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Порох за мир і дружбу з ******?! Ви ідіот, чи на роботі просто? У Павловці усі ви стажування проходите? Чи так просто написано...
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"Я жительница Тулузы, дочь инженера, и скажу вам, что не все так однозначно" (С)
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"Макрон повністю керований і буде робити те, що скажуть кацапи."
Не приведи Господь, а то еще что-нибудь сгорит.
Хорошо, что хоть Эйфелева башня - стальконструкция.
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Глава МЗС Румунії Богдан Ауреску заявив, що його країна не зможе допомагати Молдові на колишніх умовах через зміну влади в Кишиневі...
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У Макрона во Французских Альпах база ГРУ по
применению "новичка" в Европе.
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Любое лечение начинается с диагноза, а диагноз такой что все проблемы в стране это природное следствие отрешенности населения от управления страной и криминальная инфантильность и анальная терпимость к коррупции.
Украину защитить могут только Украинцы, отказавшись от сказок популистов, старых и новых коррупционаров, выходя, на улице при любом скандале с коррупцией и требуя сменить гнилую верхушку судей, прокуроров, ГБР.

Но обычному быдлану невдомёк даже то что у государства нет своих денег, есть только его налоги, и он будет вечно в жопе пока не научится строить чиновников и критически мыслить. Не важно строить социализм или капитализм, идти на запад или восток, нужно собираться под прокуратуролй, радой, АП, КМ, постоянно и в большом количестве.
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"Эмманюэль Макрона" (с). "Макарона" ещё напишите. Неучи.
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Во Франции сейчас очень заняты, одни бастуют машины жгут, другие ловят сильно бодро бастующих. Все при деле.
Осмелюсь напомнить, что в этом есть вина и прогрессивного мирового человечества, это ж они во Францию навезли диких африканцев и подняли пенсионный возраст.
Мышебратья "пороху не выдумают", но воспользоваться чужими ошибками - тут им в мире равных нет, ибо игра в наперсток - национальное развлечение россиян, достойное быть олимпийским видом спорта.
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Никто НАС НЕ ЗАЩИТИТ!!!
Надеятся всегда нужно на себя, на свой народ, на свои силы (и на Бога)!!
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и думать думать прежде чем что то делать ....
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То есть когда путин тянул два газопровода в Европу они этого не видели? Кому Туск втирает ?
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Україна добровільно віддала третю за кількістю боєголовок атомну зброю на планеті заради безпеки у світі, отримавши натомість папір під назвою "меморандум", який гарантував територіальну цілісність з боку Росії, Великої Британії і США", .Але в підсумку жоден меморандум не завадив Росії анексувати Крим. Значить потрібно повернути нашу бомбу. ВІДДАЙТЕ НАШУ БОМБУ. І нам не потрібні ніякі формати нормандські, будапештські, толку від них ніякого одне БЛА -БЛА- БЛА.
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