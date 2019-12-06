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 45% українців вважають війну на Донбасі російською агресією проти України, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців (45%) розцінюють війну на Донбасі як російську агресію проти України з використанням місцевих терористів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу було зібрано 2041 анкету. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Така думка найбільш поширена на Заході (64%) та у Центрі (54%) України, але менш популярна на Сході (24%) та Півдні (22%). Значно меншу підтримку отримали інші точки зору, такі як: "внутрішній конфлікт в Україні, де одну зі сторін підтримує Росія" (17%), "війна Росії із Заходом на території України" (13%), "суто внутрішній громадянський конфлікт в Україні" (12%).

"Водночас значна частина населення Півдня (22%) та Сходу (21%) розглядають цей конфлікт як "суто внутрішній громадянський конфлікт в Україні", така інтерпретація найбільш поширена серед прихильників "Опозиційної платформи – За життя" – 31%", - зауважується в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 58,5% українців вважають, що для миру на Донбасі потрібно йти на компроміси з РФ, але не на всі, - опитування Демініціатив і КМІС

45% українців вважають війну на Донбасі російською агресією проти України, - опитування Демініціатив і КМІС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163811
 
 
 Топ коментарі
 
Считать избирателей Зеленского наивными обманутыми людьми - это есть самообман. Основная масса голосовала за Зеленского именно ради капитуляции. Вата осознанно. Зе-патриоты - неосознанно. А чтобы убрать свой дискомфорт, оттого что кто-то воюет, кто-то волонтерит, кто-то хоть деньги на армию дает, а типа-патриот сидит на диване и никак не вкладывается, даже 5 гривен на номер 565 не послал.
Или вкладывался в расчете на должность, а должность не дали.
Именно этим людям зашло "Пусть сын Порошенко воюет", именно этим людям зашло "Чому АТО, а не война", именно этим людям зашло "Порошенко наживается на войне". Этим людям заходило все, что хоть как-то в их глазах оправдывало их действия или бездействие. Оправдывало, но не снимало дискомфорт, потому что не отменяло факта, что типа-патриот во время войны за независимость отсиживается. А нет войны - нет и дискомфорта.
Поэтому от этих людей не будет никакого возмущения хоть обысками, хоть арестами что Марченко, что Звиробий, что любого другого героя по любой надуманной/сфабрикованной причине. Потому что это показывает: "Я был прав, я правильно отсиживался. А эти марченки и звиробои - они никакие не герои, а вовсе даже преступники. Я был прав, я молодец".
Арест Марченко, преследование Зверобий оправдывает предательство типа-патриотов, голосовавших за Зеленского. Не ждите от них прозрения, они и не были слепы. Всё они видят и всё они знают. Это как с россиянами по Крыму или по Боингу. Они знают, чего стоил и как делался референдум в Крыму, они знают, кто сбил Боинг, но они до усрачки будут говорить, что черное это белое, а белое это черное, именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство.
С Зе-патриотами тот же механизм. Всё они знают. Что Порошенко вкладывал свои деньги в армию, что Роттердам+ - лучшая цена, которая ущемляет исключительно Коломойского, что никуда с должностей недевшиеся Свинарчуки платили за контрабанду запчастей из России потому, что больше эти запчасти взять было неоткуда, что Зеленский зависит от Коломойского, что Коломойский обокрал Приват и страну, и так далее, так далее.
Всё они знают. Но они до конца будут твердить, что черное - это белое, а белое - это черное. Именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство. Будут, даже когда Коломойский их ограбит до нитки, и вся братия сдрыснет в Ростов или в Израиль, даже и тогда - не сомневайтесь - мы услышим от Зе-патриотов, что всё это придумал Порошенко в восемнадцатом году.
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45% украинцев считают войну на Донбассе российской агрессией против Украины

45. На шестой год войны. Т.е. в стране, только по одному этому показателю, больше половины населения - клинические дебилы.
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То нашим пропагандонам і журнашлюгкам потрібно прищепити причинне місце. З наших українських каналів. І нашим можновладцям, які використовують для створення створення потрібної їм картинки. Вони граються у небезпечні ігри з Сивохами і іншими Шаріями.
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В Антиколорадоса є один дурень - верещав шо весною буде "вадинтур"(кретин із Києва).....
Ви вроді не дурень, але вважати шо у нас 80-85% нормальних, це приблизно як отой клоун - "халва-халва-халва", аааа, де штани випрати...!!111

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Цікаво було б побачити. що вони на рахунок Криму думають.
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Досить вірити жидам!!!жид це відвічний ворог українця!!!
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Довідка ; - В першій сотні СННН 76 євреїв , 11 кацапів , 9 титульних і 4 інших націй . І чиї інтереси будуть відстоювати СННН ? Відгадай за три рази .
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Какой то цветик-семицветик получился.
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А як рахували відсоток вати, що знає про агресію расєї проти України, проте з піною на губах доводить версію про "внутрішній конфлікт"?
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Грустная статистика,если она честная,55% дебилов в стране-приговор будущему!
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Так у меня никто не спрашивал? получается кого словили...нах тогда эти проценты?
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Більшість - то сорок п"ять відсотків...І це ще сильно сказано...Бо насправді більшість у нас - п"ять відсотків...І саме оці п"ять гіперактивних,відбитих,придурковатих,легковірних і продажних відсотків ще з часів Юща крутять Україною...
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Летом писали, показывали другие проценты.
Пропагандоны мосейчучки и Ермаки влияют?

66,5% жителей Украины считают Россию страной-агрессором, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

https://censor.net.ua/news/3138237/665_jiteleyi_ukrainy_schitayut_rossiyu_stranoyiagressorom_opros_kmis_infografika
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Просто по-другому поставили вопрос и немного в других местах опрашивали.
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Вопросы нужно ставить однозначные, конкретные, чтобы похожие по тематике опросы не давали больших расхождений. Иначе, манипуляция.
Если опросы претендуют на объективность, то они должны делать одинаковый, полный охват страны.
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Это понятно.
Вопрос в том, кто и с какой целью проводит такие опросы.
Мне пару раз звонили опрашивали - не по этой теме, а по тому, как я вижу будущее Украины - и надо сказать, что вопросы ставятся очень манипулятивно - вплоть до того, что "вы поддерживаете традиции и историю нашего народа, или вы за движение в сторону ЕС?"
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Так, схоже, єрмаки та богдани всерйоз зайнялися соціологічними маніпуляціями для виправдання своїх ворожих дій.
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Сложи 45 + 17(которые считают что одну из сторон поддерживает Россия)
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"Поддерживает" не тот термин, который отражает действительность.
Россия-оккупант. А что имеют в виду те, кто считает, что россия поддерживает, непонятно.
Например, многие приходящие на форум россияне, заявляли "да, поддерживаем, техникой, гуманитаркой, добровольцы сами едут..."
То есть, они отрицают агрессию государства россия.
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В загалі 75 % населення України вважає росію агресом в конфлікті на Домбасі. Заголовок по дебільному надрукували. Медведчук,стара гниль, старається.
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Так и сам порошенко не считает это агрессией РФ, он когда началось массированное вторжение колонн войск в августе 2014 молчал в тряпочку, как будто ни чего не происходит и проводил парад.
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Страшно подумать что Моника бы сделала. Порох со всех трибун международных кричал про агрессию РФ, пока Моника в Москве про отодвигание границ шутила.
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Цап, ти знову вонь продовжуєш! Займись "справою" напиши звіт ху...лу! "жалованіє" збільшить!
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Фуфел. Удельный вес сепаро-люмпена в районе 20%
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Это типа - "сивохи наше -все" не считают?
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"...В то же время значительная часть населения Юга (22%) и Востока (21%) считают этот конфликт как "чисто внутренний гражданский конфликт в Украине..."

Рускоязычное быдло, воно і в Африці - рускоязычное быдло. Таким воно було, є і буде.
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45 процентов считают войной. А 55 процентов считают , как метко заметил президент Зеленский- "Что российская армия просто границу вглубь Украины переносит"!
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5 лет войны и только 45% ( и это без жителей ОРДЛО и Крыма) ни чего не изменилось с времен первого Майдана так и осталась Украина 50 на 50, и даже война, 14 тыс убитых,60 тыс раненных и покалеченных, дети оставшиеся сиротами, родители потерявшие детей, жены ставшие вдовами, 2.5 миллиона беженцев бежавшие бросив все от жилья до годами наживаемого имущества ( в чем были). И тут не только "вина новой Зе команды", тут и вина предыдущей власти Порошенко с ее договорняками, гибридностью и мимикрией при громких словах ( впрочем чем славилась и команда первого Майдана Ющенко и его любих друзив ).
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Украина никогда не была единой. Во времена Руины существовали Правобережная и Левобережная Украины. Нормально, же жили, пока их насильно не заставили жить вместе.
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Хто нормально жив ? Лівобережжя ? Та щоб ти і твої нащадки так жили, згнивали від без надії під гнітом чужоземців.
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виселяйся в сибір.
там відчуєш норму.
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Существование Правобережной и Левобережной Украины есть исторический факт. И не стукачам-провокаторам стирать историю.
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довбику, ти щось про нормальне життя бовкнуло.
я тобі побажала такого ж нормального життя.
насолоджуйся.
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С историей у вас явные проблемы... кто нормально жил.. Да ни на Левобережье жизни не было ни на Правобережье.
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При чём Порошенко, за 5 лет нельзя людей поменять, здесь больше 300 лет усердно работала Россия на то чтоб сделать из украинцев малоросов
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Суки неужели такое может быть на 6 -м году войны, чтобы 55% долбо"бов не считали кацапню страной агрессором.
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Я тобі відкрию "секрет" - їх значно більше аніж 55%.
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63% украинцев против полной амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, - опрос Деминициатив и КМИС. ИНФОГРАФИКА
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Винторогие были и есть враги Украины.
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Когда в 1993г. мятежники в Москве пытались свергнуть Ельцина, они выдвигали требование возвращение Украины и Белоруси в Россию,если надо то и военным путем. Как потом оказалось это было требованием всего российского общества,которое насквозь пропитано имперским духом. Не было бы Путина был бы другой, а курс России не изменился бы и к ,сожалению, военная агрессия РФ была неизбежна. Это не просто курс Путина, это курс всего российского общества на "возвращение наших земель", этим забиты у них мозги, поэтому уйдет один Путин придет другой, а курс не поменяется. Война России против Украины во всех видах это не тактика, это стратегия, пока украинцы полностью не подчиняться всяким шизикам из Кремля. Когда их общество изменится-мы не знаем. У нас выход один - защищаться, не отступать. Любая уступка такому врагу только будет стимулировать его агрессию. Это правда,которую никак не могут в Украине принять, потому что это неприятная для нас правда.
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100-45=55% ну хоть не 73, уже подвижки ))))
сваты на тв важнее украины )))))))))))
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45 % трезвомыслящих и адекватных граждан..., это критически мало, чтобы строить независимую, процветающую Украину...., остается надеяться, что часть адекватных граждан ненадолго выехала на заработки....
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Мрак ..... У страны с таким населением нет будущего.
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75% считают Россию причастной к войне, все остальное интерпретации, выводы респондентов могут изменятся после пятиминутной беседы и наводящих вопросов, но общая оценка не изменится - большинство украинцев считают РФ участником военного конфликта на территории Украины.
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Пока единственный здравый коммент из прочитанных в этом бурном потоке зрады.)
Ведь действительно, если не видеть мир в чёрно-белом цвете контуженного армовирой псевдопатриота, то ничего экстраординарного в выше представленных цифрах нет.
12%- электорат Бойко-Медведчук; 2%- оригиналов; 11%- неопределившихся, а значит выносимых за скобки. Остальные интерпретации, с теми или иными оговорками, имеют право на жизнь. И цифры действительно скорее обнадёживающие. Учитывая бездарную политику власти последних пяти лет, всё могло быть значительно хуже.
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Лет через 5-10 участника переквалифицируют в свидетеля. Сделают это все то же большинство украинцев.
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Гибридная агрессия с военной и экономической поддержкой мятежных регионов отказывающихся читать Квітку Основ'яненко та Кобзаря , других прогрессивных писателей и драматургов на рідній солов'іній мові, одягати вишиванку та палити смолоскипи.
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45% украинцев считают войну на Донбассе агрессией РФ...

А 55% не считают агрессией рф. Так где ватников больше на донбассе или нет?
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Враньё.. специально заинтересованные делают картинку под свои действия предательства. Росия -враг, агрессор, . Поставте и мою "птичку" в голосовании.
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Ну якщо 45% це - "більшість", тоді з цим "опитуванням" все зрозуміло.
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Повна МАЯЧНЯ !!! мабуть опитування проводили серед московитів ! Агресією та військовим нападам московитів проти України вважають всі свідомі українців.
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А раньше такой процент был больше. Как все-таки быстро пропаганда промыла мозги "мудрому" украинскому народу. Ватные телеканалы, Шарии и прочая подкацапная нечисть. Еще чуть-чуть и малороссы поверят, что Украина напала на Россию.
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потому что не надо абсурдные варианты ответов подсовывать, типа "война Запада с россией". Если воюет наша армия, то это а-приори война Украины с кем-то. Вот такие ответы и надо было предлагать выбрать . . . (типа русско-украинская война, внутренний конфликт с участием россии и чисто внутренний конфликт) - тогда вы корректнее результаты выглядели с точки зрения общей логики
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Не верю ни одной цифре:
Ще 17% визначають війну як громадянську, у якій одну зі сторін підтримує Росія.
12% вважають війну суто внутрішнім громадянським конфліктом.
Трохи менше, 13%, називають це війну Заходу з Росією.
Важко відповісти 11% опитаних.
Итого:
17 + 12 + 13 + 11 = 53
Они что, пытаются сказать, что больше половины граждан настроены против своей страны, это учитывая, что опросы в Крыму и на оккупированном Донбассе не проводили. Полный бред !!!
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Помню, какой в начале войны был патриотический подъем.
Но порошенко убил изначально у людей патриотизм, потому что я знаю таких людей, которые хотели идти добровольцами на фронт, а военкоматы их не брали, потому что порошенко очень боялся добровольцев. Боялся, что они могут и его свергнуть, как яныка. Потому и не спасал их в котлах.
Порошенко фальшиво кричал о своем патриотизме, а на самом деле спокойно себе торговал с россией.
И по всей стране во время войны, как грибы, выросли рошеновские магазины.
Я уже молчу про взорванные склады боеприпасов и воровство в Укроборонпроме.
Народ остро всю эту фальшь чувствовал и на выборах показал свое отношение к нему.
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Не прямая! но гибридная сто процентная агрессия раши!
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