 45% українців вважають війну на Донбасі російською агресією проти України, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.
Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу було зібрано 2041 анкету. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Така думка найбільш поширена на Заході (64%) та у Центрі (54%) України, але менш популярна на Сході (24%) та Півдні (22%). Значно меншу підтримку отримали інші точки зору, такі як: "внутрішній конфлікт в Україні, де одну зі сторін підтримує Росія" (17%), "війна Росії із Заходом на території України" (13%), "суто внутрішній громадянський конфлікт в Україні" (12%).
"Водночас значна частина населення Півдня (22%) та Сходу (21%) розглядають цей конфлікт як "суто внутрішній громадянський конфлікт в Україні", така інтерпретація найбільш поширена серед прихильників "Опозиційної платформи – За життя" – 31%", - зауважується в дослідженні.
Ви вроді не дурень, але вважати шо у нас 80-85% нормальних, це приблизно як отой клоун - "халва-халва-халва", аааа, де штани випрати...!!111
Пропагандоны мосейчучки и Ермаки влияют?
66,5% жителей Украины считают Россию страной-агрессором, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
https://censor.net.ua/news/3138237/665_jiteleyi_ukrainy_schitayut_rossiyu_stranoyiagressorom_opros_kmis_infografika
Если опросы претендуют на объективность, то они должны делать одинаковый, полный охват страны.
Вопрос в том, кто и с какой целью проводит такие опросы.
Мне пару раз звонили опрашивали - не по этой теме, а по тому, как я вижу будущее Украины - и надо сказать, что вопросы ставятся очень манипулятивно - вплоть до того, что "вы поддерживаете традиции и историю нашего народа, или вы за движение в сторону ЕС?"
Россия-оккупант. А что имеют в виду те, кто считает, что россия поддерживает, непонятно.
Например, многие приходящие на форум россияне, заявляли "да, поддерживаем, техникой, гуманитаркой, добровольцы сами едут..."
То есть, они отрицают агрессию государства россия.
Рускоязычное быдло, воно і в Африці - рускоязычное быдло. Таким воно було, є і буде.
там відчуєш норму.
я тобі побажала такого ж нормального життя.
насолоджуйся.
сваты на тв важнее украины )))))))))))
Ведь действительно, если не видеть мир в чёрно-белом цвете контуженного армовирой псевдопатриота, то ничего экстраординарного в выше представленных цифрах нет.
12%- электорат Бойко-Медведчук; 2%- оригиналов; 11%- неопределившихся, а значит выносимых за скобки. Остальные интерпретации, с теми или иными оговорками, имеют право на жизнь. И цифры действительно скорее обнадёживающие. Учитывая бездарную политику власти последних пяти лет, всё могло быть значительно хуже.
А 55% не считают агрессией рф. Так где ватников больше на донбассе или нет?
і просто падло людське.
Ще 17% визначають війну як громадянську, у якій одну зі сторін підтримує Росія.
12% вважають війну суто внутрішнім громадянським конфліктом.
Трохи менше, 13%, називають це війну Заходу з Росією.
Важко відповісти 11% опитаних.
Итого:
17 + 12 + 13 + 11 = 53
Они что, пытаются сказать, что больше половины граждан настроены против своей страны, это учитывая, что опросы в Крыму и на оккупированном Донбассе не проводили. Полный бред !!!
Но порошенко убил изначально у людей патриотизм, потому что я знаю таких людей, которые хотели идти добровольцами на фронт, а военкоматы их не брали, потому что порошенко очень боялся добровольцев. Боялся, что они могут и его свергнуть, как яныка. Потому и не спасал их в котлах.
Порошенко фальшиво кричал о своем патриотизме, а на самом деле спокойно себе торговал с россией.
И по всей стране во время войны, как грибы, выросли рошеновские магазины.
Я уже молчу про взорванные склады боеприпасов и воровство в Укроборонпроме.
Народ остро всю эту фальшь чувствовал и на выборах показал свое отношение к нему.
не збагну, як там хоч 45% набралося