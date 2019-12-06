 До Верховної Ради VI скликання деяких чинних нардепів не взяли б навіть помічниками помічників, - Власенко

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам, оцінюючи перші сто днів роботи Верховної Ради IX скликання.
"Дуже Рада змінилася. Я говорив про попередню Верховну Раду, але можу сказати і про цю. За всієї поваги до своїх колег-народних депутатів, і до того, чим вони займалися в минулому житті, але багатьох з них до Верховної Ради шостого скликання не взяли б навіть помічниками помічників народних депутатів", - сказав він.
"Парламент VI скликання, в якому я мав честь працювати від 3 червня 2008 року до 2010 року, до обрання Віктора Януковича президентом, це був реальний парламент. Так, там були свої проблеми, було шалене кнопкодавство, яке є неправильним абсолютно. Але це був парламент, де відбувалося обговорення, де ухвалювалися реальні рішення, де не було беззаперечного впливу президента на парламент", - додав Власенко.
На мій сильно виділяються, не поведінкою чи прагненнями - тут все однаково, здібностями.
Навіть у золоті найвищої проби є домішки, але ви ж не будете ставити знак рівності між золотом і багном?
нет N- миллионов.
спасибо родной партии за счастливое детство!
По моим данным, Генпрокурор Рябошапка через своего заместителя Чумака заказал у врио главы НАЗК Новак анализ финансового состояния ряда депутатов СН.
С таким заказом к Рябошапке обратился премьер-министр Гончарук.
Причина - системная критика правительства, а также борьба с засильем «соросят» во власти и укреплением их позиций.
Заказ на проверку касается
- Дубинского
- Радуцкого (может подтвердить )
- Бужанского
Также у Новак потребовали найти компромат на
- Ткаченко
- Яременко
Ткаченко интересует заказчиков в качестве потенциального главы КГГА.
Яременко - для дальнейшей дискредитации на позиции главы комитета и замены на какого-то «соросенка» типа Бардиной.
Цимес ситуации в том, что никаких проверок НАЗК сейчас, до момента завершения конкурса по отбору главы Агентства и назначения уполномоченных НАЗК, проводить не может.
Значит, любой доступ к информации осуществляется нелегально.
Со своей стороны потребую от полиции открыть соответствующее криминальное разбирательство и установить, пользовались ли сотрудники НАЗК ключами для входа в реестр для осуществления незаконных действий.
Официально в НАЗК утверждают, что проверок нет.