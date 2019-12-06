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 Політика України
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Все про:Власенко (67) ВР (6292) Батьківщина (362)

 До Верховної Ради VI скликання деяких чинних нардепів не взяли б навіть помічниками помічників, - Власенко

Народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко вважає, що деяких народних депутатів не взяли б навіть помічниками помічників депутатів VI скликання.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам, оцінюючи перші сто днів роботи Верховної Ради IX скликання.

"Дуже Рада змінилася. Я говорив про попередню Верховну Раду, але можу сказати і про цю. За всієї поваги до своїх колег-народних депутатів, і до того, чим вони займалися в минулому житті, але багатьох з них до Верховної Ради шостого скликання не взяли б навіть помічниками помічників народних депутатів", - сказав він.

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"Парламент VI скликання, в якому я мав честь працювати від 3 червня 2008 року до 2010 року, до обрання Віктора Януковича президентом, це був реальний парламент. Так, там були свої проблеми, було шалене кнопкодавство, яке є неправильним абсолютно. Але це був парламент, де відбувалося обговорення, де ухвалювалися реальні рішення, де не було беззаперечного впливу президента на парламент", - додав Власенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163807
 
   
 Топ коментарі
 
Их в Трускавце учили совсем другому. Например, как снять собственное жилье у собственной тещи и получить за это компенсацию у народа.
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Федир! Скоро твоих зеленых обезьян будут гонять всей страной, ровно как попытаются землю продать! Им на мусорке место а не в Раде!
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С них даже рабы хреновые , надо ещё к ним тогда и наглядача з батиґом
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кому не досталось двараба, с первых годов войны, прийдеться ограничиваться слугами... До Верховної Ради VI скликання деяких чинних нардепів не взяли б навіть помічниками помічників, - Власенко - Цензор.НЕТ 3536
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Их в Трускавце учили совсем другому. Например, как снять собственное жилье у собственной тещи и получить за это компенсацию у народа.
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На мой взгляд, в парламенте прошлого созыва они не сильно бы выделялись.
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На колір і смак олівці різні.
На мій сильно виділяються, не поведінкою чи прагненнями - тут все однаково, здібностями.
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В прошлом парламенте тоже хватало бестолочей, просто в процентном отношении их было меньше, чем в нынешнем.
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Саме так було менше. Дурні існують скрізь і завжди, а от відсоток дурнів визначає якість інституту чи установи. та й суспільства по великому рахунку.
Навіть у золоті найвищої проби є домішки, але ви ж не будете ставити знак рівності між золотом і багном? До Верховної Ради VI скликання деяких чинних нардепів не взяли б навіть помічниками помічників, - Власенко - Цензор.НЕТ 6808
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Власенко .Потому у ЮВТ и всей оппозиции процент чуть больше статистической погрешности.А гонору на все 90 %Ваш удел - храпеть на заседаниях,а не время пытаться затягивать.Лузеры.Ни одна ваша поправка априори без утверждения ВАЗом не пройдёт.И так до тех пор ,пока вас вообще во ВРУ не изберут.Маразматики.
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халявщиків та дурнів повно при владі було завжди, особливо зараз!!
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Федир! Скоро твоих зеленых обезьян будут гонять всей страной, ровно как попытаются землю продать! Им на мусорке место а не в Раде!
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А может ли порядочный человек стать депутатом,если у него
нет N- миллионов.
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"Парламент VI созыва, в котором я имел честь работать от 3 июня 2008 года до 2010 года, до избрания Виктора Януковича президентом, это был реальный парламент. Да, там были свои проблемы, было сумасшедшее кнопкодавство....

спасибо родной партии за счастливое детство!
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Dubinsky.pro, [06.12.19 09:06]
По моим данным, Генпрокурор Рябошапка через своего заместителя Чумака заказал у врио главы НАЗК Новак анализ финансового состояния ряда депутатов СН.
С таким заказом к Рябошапке обратился премьер-министр Гончарук.
Причина - системная критика правительства, а также борьба с засильем «соросят» во власти и укреплением их позиций.
Заказ на проверку касается
- Дубинского
- Радуцкого (может подтвердить )
- Бужанского
Также у Новак потребовали найти компромат на
- Ткаченко
- Яременко
Ткаченко интересует заказчиков в качестве потенциального главы КГГА.
Яременко - для дальнейшей дискредитации на позиции главы комитета и замены на какого-то «соросенка» типа Бардиной.
Цимес ситуации в том, что никаких проверок НАЗК сейчас, до момента завершения конкурса по отбору главы Агентства и назначения уполномоченных НАЗК, проводить не может.
Значит, любой доступ к информации осуществляется нелегально.
Со своей стороны потребую от полиции открыть соответствующее криминальное разбирательство и установить, пользовались ли сотрудники НАЗК ключами для входа в реестр для осуществления незаконных действий.
Официально в НАЗК утверждают, что проверок нет.
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Это уже не парламент, уровень где то , телешоу дом 3
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Старі кадри, мабуть, кращі)) Особливо ківи, королевські та пряма п'ята колона.
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