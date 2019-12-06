 58,5% українців вважають, що для миру на Донбасі потрібно йти на компроміси з РФ, але не на всі, - опитування Демініціатив і КМІС. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 70% українців не бачать успіхів нової влади в боротьбі з корупцією, розслідуванні резонансних справ і зниженні тарифів ЖКГ, - опитування КМІС

Лише 14% українців вважають, що заради миру варто погоджуватися на будь-які компроміси, порівняно з червнем 2019 року кількість прихильників цієї точки зору зменшилася на 6%. Ще 58,5% вважають що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі (порівняно з 49% у червні 2019 року).

Ця позиція – "йти на компроміси, але не на всі" переважає в усіх регіонах: Західному (57%), Центральному (53%), Південному (60%), Східному (67%). На будь-які компроміси більш схильні йти громадяни у Південному (24%) та Східному (18%) регіонах і значно менше – у Центральному (10%) та Західному (13%) регіонах.

Натомість на Заході (29%) та в Центрі (20%) порівняно більше тих, хто думають, що мир на Донбасі може встановитися лише з позиції сили – коли одна зі сторін переможе. На будь-які компроміси найбільше готові йти виборці "Опозиційної платформи – За життя" (близько 33%), менше – виборці "Слуги народу" (близько 14%), найменше – "Європейської солідарності" (лише близько 5%).

Більшість українців вважають, що найбільш ефективними заходами для досягнення миру є відновлення нормального життя на звільнених територіях (32%) і міжнародний тиск на Росію (також 32%).