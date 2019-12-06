 Міністерство економіки проводить зустрічі з найбільшими підприємствами в областях через падіння промисловості, - Гончарук

Про це повідомив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Про падіння промисловості. Ми бачимо реальні цифри, на жаль, кон'юнктура на світових ринках дійсно несприятлива для деяких наших підприємств. Зараз за моїм дорученням Міністерство економіки здійснює візити в окремі області. Наприклад, на цьому тижні був візит до Харкова, де проходять зустрічі з директорами всіх найбільших підприємств. Вчора я зустрічався з Федерацією роботодавців України, ми разом шукаємо рішення, які, з одного боку, дозволять не створювати корупцію, а з іншого боку підтримати наших підприємців", - сказав він.
перестать стрелятьпрекратить падение"
не выдоишь за день, устанет рука!
https://biz.censor.net.ua/news/3107957/promyshlennoe_proizvodstvo_v_2018_godu_vyroslo_na_11_gosstat
уряд Зе почав працювати 29 серпня
пі..єц почався при Порошенко..
тому не треба "пі..ьєжу у цифрах"!
Оце то за наркодауна ти голосував....
Учился Алексей Гончарук в средней школе в небольшом городе Городня Черниговской области. В 2001 году поступил в Институт права имени Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП). Там он получил степень магистра права.Затем Гончарук окончил Академию государственного управления при Президенте Украины и получил степень доктора философии права (кандитата наук). Является доцентом кафедры финансового и банковского права Института права имени Владимира Великого, где сам когда-то учился.
скажите мне каким боком он экономист? возможно из него окуенный генпрокурор получился бы
походу очередной гениальный самоучка, как гройсман
..
а теперь будете выдавливать предприятия?
турбо-идиоты
"зустріч у піджаках'
зустріч на самокатах.
Тому ми приймемо такы закони, що не тільки на світових ринках, а й на внутрішньому складеться "неблагоприятная коньюнктура"...