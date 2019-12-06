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 Політика України, Економіка
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Все про:промисловість (56) Гончарук_Олексій (336) міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (3)

 Міністерство економіки проводить зустрічі з найбільшими підприємствами в областях через падіння промисловості, - Гончарук

Міністерство економіки через падіння промисловості проводить зустрічі з найбільшими підприємствами в областях.

Про це повідомив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Про падіння промисловості. Ми бачимо реальні цифри, на жаль, кон'юнктура на світових ринках дійсно несприятлива для деяких наших підприємств. Зараз за моїм дорученням Міністерство економіки здійснює візити в окремі області. Наприклад, на цьому тижні був візит до Харкова, де проходять зустрічі з директорами всіх найбільших підприємств. Вчора я зустрічався з Федерацією роботодавців України, ми разом шукаємо рішення, які, з одного боку, дозволять не створювати корупцію, а з іншого боку підтримати наших підприємців", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Падіння виробництва у світі призвело до зниження цін на деякі види металопродукції більш ніж на 30-40%, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163804
 
 
 Топ коментарі
 
А чего это оно вдруг падать начало ? Говорили, что Петя барыга. Так при нем не падало. А теперь вдруг падать начало Министерство экономики осуществляет встречи с крупнейшими предприятиями в областях из-за падения промышленности, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5481
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какое падение? у нас же взлет, турборежим, и страна в смартфоне! Министерство экономики осуществляет встречи с крупнейшими предприятиями в областях из-за падения промышленности, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7671
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Летом Зеленский в Канаде сказал, что за последние 30 месяцев наша экономика только развивалась.
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какое падение? у нас же взлет, турборежим, и страна в смартфоне!
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у них новая отмазка, теперь не попередники виноваты, а неблагоприятная коньюктура на мировых рынках Міністерство економіки проводить зустрічі з найбільшими підприємствами в областях через падіння промисловості, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2124
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Хитруны однако!!!Видать уже оскомину у народа набили-валя всё на попередников!)))Теперь будет виновато мировой рынок!)))
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Зе-билы поняли что что-то делают не так. Начали у народа спрашивать : - что делать?
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а шо там, все просто же, "надо просто перестать стрелять прекратить падение"
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Шоб было больше молока и меньше затрат, корову нужно больше доить и меньше кормить. К сожалению это уровень экономических знаний зеленой команды и ее главаря. Дле зели, судя по всему, главное мост в станице Луганской построить и шаурмы перед камерами пожрать. Я за него голосовал (выбирал из двух зол) и пока считаю что это было правильно. Петю считал и считаю большим злом. Осчтальное будем посмотреть.
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а много ль корова дает молока?
не выдоишь за день, устанет рука! Міністерство економіки проводить зустрічі з найбільшими підприємствами в областях через падіння промисловості, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2688
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А чего это оно вдруг падать начало ? Говорили, что Петя барыга. Так при нем не падало. А теперь вдруг падать начало Министерство экономики осуществляет встречи с крупнейшими предприятиями в областях из-за падения промышленности, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5481
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Падало і при Свині Мальдівський. Просто про це менше казали. Всеж таки член клубу олігархів, свій, не можна критикувати.
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Летом Зеленский в Канаде сказал, что за последние 30 месяцев наша экономика только развивалась.
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Євреї завжди брешуть, що Порошенко, що Зеленський. Причому усі, без виключення, підставляйте будь-яке прізвище.
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Та не. Врешь тут только ты. Вот ссылка на то, что в 2018 году был рост производства.
https://biz.censor.net.ua/news/3107957/promyshlennoe_proizvodstvo_v_2018_godu_vyroslo_na_11_gosstat
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Десь був ріст, десь падіння, сукупно падіння вже три роки випереджає зріст. Негативне зовнішньоторгівельне сальдо усі 5 років керування Порошенка. Зараз у світі криза продажи металів, напівфабрикатів і готової продукції з них, тому Україна з її моноекономікою, побудованою на метелургії, страждає більше за усіх, як і в 2008 році. Я кажу банальні, загальновідомі речі, які, на жаль, Вам особисто недоступні для розуміння. Зате на кнопку "спам" Ви, нешанований вальцманоїд, тисните справно.
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Плохому танцору всегда что-то мешает. Пете даже война с россией не помешала наращивать рост производства... И не надо истерить - лично я не отправлял вас в спам. Если вы там, то это так решили другие посетители Цензора.
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падало только у тупоголовой ваты,которая только как брехать может,чтоб оправдать свой кретинизм на выборах)
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Так это всё из за ЗАТМЕНИЯ!!!!!Только не Солнца....а мозгов у "Слуг народа" и прочих зебобиках!!!!!
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с бабломойским встретятся, спросят всё ли у него хорошо.
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Встречаются и требуют "Остановить падение!"
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Да, да, это всё мировые рынки виноваты, понятное дело. Щас он по столу кулаком ударит и потребует поднятия промышленности. Совдепия и только
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Завжди треба враховувати піврічну затримку в реалізації будь-яких рішень в економіці!
уряд Зе почав працювати 29 серпня
пі..єц почався при Порошенко..

тому не треба "пі..ьєжу у цифрах"!
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а хочу запитати, скільки там Великий Рехформатор-економізд при владі? Якраз півроку
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Зачекайте інавгурація була 20 травня 2019 року - офіційно з того часу він наш презедент - тобто з 20.05.2019 - він ОФІЦІЙНО почав працювати, тобто за вашими словами він НЕХЕРА не робив 3 - ТРИ - місяці?!?! Як би ви так прийшли на роботу вас вже копняками поперли б!
Оце то за наркодауна ти голосував....
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Образование:

Учился Алексей Гончарук в средней школе в небольшом городе Городня Черниговской области. В 2001 году поступил в Институт права имени Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП). Там он получил степень магистра права.Затем Гончарук окончил Академию государственного управления при Президенте Украины и получил степень доктора философии права (кандитата наук). Является доцентом кафедры финансового и банковского права Института права имени Владимира Великого, где сам когда-то учился.
скажите мне каким боком он экономист? возможно из него окуенный генпрокурор получился бы
походу очередной гениальный самоучка, как гройсман
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Сразу сказал, Гончарук, судя по его дилетанским методам, это Азаров.v2.0 - много разговоров, анонсов, рассуждений и ноль результатов. Очень сложно быть успешным премьером правительства, которое игнорирует элементарные принципы свободной рыночной экономики.
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Позади этих двоих мудозвонов , заставка во всех новостях на кацапТВ , где идёт речь о встрече х.йла и Бубочки . Вглядитесь в эти глаза , полные ужаса и растерянности . Вова выглядит как школьник , которому щас всыплят ремня , за двойку . Міністерство економіки проводить зустрічі з найбільшими підприємствами в областях через падіння промисловості, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5667 .Нафиг вы его хоть снимаете в таком ракурсе , придворные слуги Міністерство економіки проводить зустрічі з найбільшими підприємствами в областях через падіння промисловості, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3068 .?? Шобы кацапы ржали ?
Міністерство економіки проводить зустрічі з найбільшими підприємствами в областях через падіння промисловості, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7665 ..
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да фото голобородько уже не канают как в начале ...а как его в живую нормально снимешь -не виноватые тут они)
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докерувались?
а теперь будете выдавливать предприятия?
турбо-идиоты
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Перші ж об'єктивні труднощі наочно довели, що з блазнів професійних управлінців і економістів не буде, блазні залишаться блазнями.
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представляете какой кабздец зебанаты устроили,если это существо заговорило о падении экономики...
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О , а де "эпоха працветания" ? А , "миравые рынки усему виной" ! Заважають зелохам , а так би вони як дали б ! Правда , зебіли ?
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"зустріч у піджаках'
зустріч на самокатах.
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и тут природа вмешалась в планы великого комбинатора...
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Любезнейший Гончарук, так экономика Украины таки растёт или падает, мать-перемать?
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Мы видим реальные цифры, к сожалению, конъюнктура на мировых рынках действительно неблагоприятная для некоторых наших предприятий. Источник: https://censor.net.ua/n3163804

Тому ми приймемо такы закони, що не тільки на світових ринках, а й на внутрішньому складеться "неблагоприятная коньюнктура"...
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Тут идти в надо! Идти нафиг,всей ЗЕлешоблой,со всем идиотским цырком!
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Ну,это обычная тактика "зеленых гениев"- включать дурака по любому поводу, что бы потом сьехать можно было. Принимают законы против табачников и против горной добычи, импортируют для Коломойского энергию из РФ через Белоруссию. Давят на Арселор миттал, и тот снижает обьемы. А потом приезжают на великах и семокатах и играют в обиженных мальчиков
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