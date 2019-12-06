 Україна увійшла до п'ятірки країн з найбільшою захворюваністю на кір, - ВООЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я.
Загалом, як зазначили у ВООЗ, минулого року кількість випадків захворювання на кір суттєво зросла. П’ять країн, де зафіксовано найбільше випадків, – Демократична Республіка Конго, Ліберія, Мадагаскар, Сомалі та Україна.
Тенденція до зростання захворюваності на кір зберігається і цього року, кажуть в організації. За даними ВООЗ, у 2019 році вже було зареєстровано понад 413 тисяч випадків, тоді як минулого року ця цифра становила близько 353 тисяч.
Утім, як попереджають в ООН, йдеться лише про офіційно зафіксовані випадки, насправді ж кількість інфікованих значно більша. Так, за розрахунками організації, у 2018 році захворюваність могла перевищити 9,7 мільйона випадків, а роком раніше – 7,5 мільйона.
Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.
А вам не кажется явной муйней, что, если 142 тысячи умерло, из низ в Украине 16 человек, и при этом, вдруг, Украина на пятом месте по заболеваемости, то это муйня полная? Вы же кривые Гаусса должны были учить, или хотя бы помнить о таком.
Не хотите посчитать исходя из этих цифр? В мире средняя смертность 2/100000, в Украине 4/10000000, т.е. в Украине смертность в 50 раз меньше чем в среднем по миру.
5-ое место, млин, да у вас такие же аргументы стали, что и у Алесандро
То что в Украине смертность от осложнений кори в 2 раза ниже чем в среднем по ЕС, наталкивает на мысль, что либо наши шаманят со статистикой, либо подход в опр. причин смерти у нас серьезно хромает. В ЕС у умершего, кроме сего прочего, проверяют уровень антител к вирусу кори. У нас, скорее всего, только смотрят историю болезни.
ПС А то, что мы по заболеваемости корью оказались в компании африканских стран, Вас радует?
Итак, мы имеем нашу статистику по прошлому году в 55 тыс заболевших и 16 умерших. По данным ВОЗ у нас уже 353 заболевших и ХЗ сколько умерших. Если взять кол-во заболевших во ВОЗу и кол-во умерших по ВОЗу, то у них смертность 1/65, что просто шокирует, в самые дикие времена такой смертности не было. Второе, на нас приходится 3,2% от общего кол-ва заболевших, но смертей у нас не 5500, а, согласно наших данных, все 16. Вас не пугает такая нулевая корреляция? И не компрометирует ли такая нулевая корреляция все изложенные данные?
Относительно занижения статистики смертности у нас то у меня другой аргумент: ВОЗ в своей статистике похож на кацапов, у которых, кого убили в контртеррористической операции, тот и террорист, и пофиг, мужчина, женщина, ребенок, старики и т.п.. Так и у ВОЗа - все умерли от кори. Что, в Сомали проверяют титр антител у умерших???? Это все левая статистика, с потолка или еще откуда.
А уровень заболеваемости, как я уже несколько раз повторял, сам по себе ни о чем не говорит, важно не сколько болеют а сколько умерло в абсолютных цифрах. 16 смертей в год, из который, было несколько бомжей и пару детей с серьезными иммунными проблемами - это смешно, чтобы поднять хоть какой бы то ни было шум.
И насчет 353 тыс по ВОЗу заболевших у нас - 1% болеющей полуляции в год это почти обычная ситуация до прививки. И это при 70% охвате, как заявляет наш МОЗ. Опять таки, или кто-то врет или кто-то истерит
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Демократическая Республика Конго, Либерия,
Мадагаскар, Сомали и Украина.(с)
Источник:https://censor.net.ua/n3163802
МАЙДАНбандерівка
@OdessaTatiana
Це рехформи від -ДЯКУЙ...ТЕ
Яких вам ще реформ не вистачає від Сивого? Хто там на Майдан зібрався,розкажіть про реформи від Баризі?
«Честно говоря, по поводу мощности этой вспышки... она мощная каждые 3-4 года. Во-первых, было потепление и поэтому она немножко сместилась, вспышка могла быть и осенью. Я думаю, что это какая-то очередная кампания вакцинации. Кто-то купил вакцину и начинается... Как с полиомиелитом. И школа, и поликлиника все рассказывали: давайте, давайте... А на самом деле, все очень просто, выделили деньги для тысячи вакцин, "бездомные", и их надо было как-то официально списать. Я боюсь, что это тоже самое... Вот сейчас начинается похолодание и болезнь пойдет на спад. Но маятник уже запущен. Но это мое личное мнение как человека, а не как специалиста», отметил он.
Карловский добавил, что такая ситуация происходит каждый год.
«Уже начинается с того, что ребенка не пустят (в школу - ред.) из-за того, что нет прививок. Как это должно быть в цивилизованной, нормальной стране? Надо определить сначала, кого прививать. Сначала берется анализ крови, есть ли антитела кори. Если они есть, то такого человека прививать не надо. Сейчас же что? Всех поголовно привить. Ну это же глупость? Глупость. А если это не делается, как надо, то здесь замешаны какие-то совсем другие цели и задачи этого мероприятия. При том, если посмотреть, сколько стоит вакцина и сколько стоит анализ крови, я думаю, что вакцина стоит дороже.
Цель же не в том, чтобы победить эпидемию, чтобы вылечить детей. Цель в том, что надо привить. Неважно, надо привить. Вот здесь уже закрадывается какое-то подозрение, что здесь немножко не в том русле поставлена цель. А потом приходит весна, и все забыли, а на следующий год уже что-то новое», - считает медик.
По его словам, абсолютное большинство переболели корью.
«Ну вот смотрите, например, у меня ребенок болел ветрянкой, и я не заболел. Это не значит, что у меня иммунитет, это значит, что я в детстве перенес эту болезнь в субклинической стадии. Поверьте мне, корью болели 95-99% населения. Если вы не болели, то это не значит, что у вас нет антител. Т.е. вы можете просто стараться не ездить в общественном транспорте в час пик. Не контактировать с заболевшими, проветривать помещение. А вообще можно просто сдать антитела кори и, если они у вас есть, спать спокойно, грубо говоря. Иммунитет пожизненный у переболевших, болеют только дети и те взрослые, у кого иммунитет подсел», - сказал Карловский.
По последним данным, уже около трех тысяч человек заболели корью в Украине. Зафиксированы несколько смертей от осложнений после данного заболевания. Новые вспышки инфекции продолжают фиксировать в Запорожье, Днепре, Киеве, Одессе и Ивано-Франковске."
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Гарний гурт.
Источник: https://censor.net.ua/n3163802
антивакцинатори - це не чиїсь адепти, вони просто недостатньо освічені люди, схильні до сприйняття пропаганди. антивакцинаторська пропаганда, інспірована росією, активно ведеться на території України і багато людей її сприймають. звичайно це не доведено, але переважна більшість цих людей одночасно входять до 73%, оскільки 73% - це теж люди, схильні прислухатись до пропаганди, а не до здорового глузду
И все кто истерят про 5-ое место как как и есть жертвы пропаганды, ибо лень калькулятор в руки взять
подконтрольного правительству г. Счастье (20 км к северу от Луганска)
наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с
неподконтрольных правительству районов в подконтрольные. Передача этих денежных
средств, как сообщалось, осуществлялась в связи с задолженностью по счетам за
водоснабжение":https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/348921https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/365536Вопрос: почему по этим фактам в те годы не было ни опровержений правительства Порошенко, ни опровержений глав областной администрации в Луганской области, назначаемых Порошенко, ни твоего возмущенного воя?
своему комментарию забыл приложить свое фото с нимбом святости и
непогрешимости и сертификатом истинности своих суждений.
А естественный иммунитет укрепит генофонд нации!