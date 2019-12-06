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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:ВОЗ (32) кір (189)

 Україна увійшла до п'ятірки країн з найбільшою захворюваністю на кір, - ВООЗ

У 2018 році від кору у світі померли 142,3 тисячі осіб, більшість із них - діти до п'яти років. Це на 18 000 більше, ніж у 2017 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Загалом, як зазначили у ВООЗ, минулого року кількість випадків захворювання на кір суттєво зросла. П’ять країн, де зафіксовано найбільше випадків, – Демократична Республіка Конго, Ліберія, Мадагаскар, Сомалі та Україна.

Тенденція до зростання захворюваності на кір зберігається і цього року, кажуть в організації. За даними ВООЗ, у 2019 році вже було зареєстровано понад 413 тисяч випадків, тоді як минулого року ця цифра становила близько 353 тисяч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від ускладнень кору помер 5-річний малюк з протипоказанням до щеплення, - ЦГЗ

Утім, як попереджають в ООН, йдеться лише про офіційно зафіксовані випадки, насправді ж кількість інфікованих значно більша. Так, за розрахунками організації, у 2018 році захворюваність могла перевищити 9,7 мільйона випадків, а роком раніше – 7,5 мільйона.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163802
 
 
 Топ коментарі
 
Супрун рекомендувала зчеплення робити, але ж багато чого можна сказати про нас, судячи з президентських виборів.
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Скажите за это спасибо Александро и всем антипрививочникам.
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Станом на 7 лютого 2019 року в регіонах України наявні 1 067 014 доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Цієї кількості достатньо для проведення щеплень. Але ж ні. зебілам Петя з Супрун винні. а не вони дурні.
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по новой редакционной зеполитике такие новости должны заканчиваться фразой "и это нормально!" Украина вошла в пятерку стран с наибольшей заболеваемостью корью, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3380
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Скажите за это спасибо Александро и всем антипрививочникам.
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Ага, Александро виноват, что 142 тысячи умерли?))
А вам не кажется явной муйней, что, если 142 тысячи умерло, из низ в Украине 16 человек, и при этом, вдруг, Украина на пятом месте по заболеваемости, то это муйня полная? Вы же кривые Гаусса должны были учить, или хотя бы помнить о таком.
Не хотите посчитать исходя из этих цифр? В мире средняя смертность 2/100000, в Украине 4/10000000, т.е. в Украине смертность в 50 раз меньше чем в среднем по миру.
5-ое место, млин, да у вас такие же аргументы стали, что и у Алесандро
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Не он один виноват, я же ясно написал: "Спасибо Александро и всем антипрививочникам."
То что в Украине смертность от осложнений кори в 2 раза ниже чем в среднем по ЕС, наталкивает на мысль, что либо наши шаманят со статистикой, либо подход в опр. причин смерти у нас серьезно хромает. В ЕС у умершего, кроме сего прочего, проверяют уровень антител к вирусу кори. У нас, скорее всего, только смотрят историю болезни.

ПС А то, что мы по заболеваемости корью оказались в компании африканских стран, Вас радует?
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Ок, идем дальше.

Итак, мы имеем нашу статистику по прошлому году в 55 тыс заболевших и 16 умерших. По данным ВОЗ у нас уже 353 заболевших и ХЗ сколько умерших. Если взять кол-во заболевших во ВОЗу и кол-во умерших по ВОЗу, то у них смертность 1/65, что просто шокирует, в самые дикие времена такой смертности не было. Второе, на нас приходится 3,2% от общего кол-ва заболевших, но смертей у нас не 5500, а, согласно наших данных, все 16. Вас не пугает такая нулевая корреляция? И не компрометирует ли такая нулевая корреляция все изложенные данные?

Относительно занижения статистики смертности у нас то у меня другой аргумент: ВОЗ в своей статистике похож на кацапов, у которых, кого убили в контртеррористической операции, тот и террорист, и пофиг, мужчина, женщина, ребенок, старики и т.п.. Так и у ВОЗа - все умерли от кори. Что, в Сомали проверяют титр антител у умерших???? Это все левая статистика, с потолка или еще откуда.

А уровень заболеваемости, как я уже несколько раз повторял, сам по себе ни о чем не говорит, важно не сколько болеют а сколько умерло в абсолютных цифрах. 16 смертей в год, из который, было несколько бомжей и пару детей с серьезными иммунными проблемами - это смешно, чтобы поднять хоть какой бы то ни было шум.

И насчет 353 тыс по ВОЗу заболевших у нас - 1% болеющей полуляции в год это почти обычная ситуация до прививки. И это при 70% охвате, как заявляет наш МОЗ. Опять таки, или кто-то врет или кто-то истерит
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"такие же аргументы стали, что и у Алесандро" - какие же аргументы лично Вам не нравятся и почему ранее по этому поводу не высказывались?
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Не нравятся ранее приводимые мною аргументы, читайте и изучайте другие
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000749169919
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навіщо вивчати антинаукову шарлатанську пропаганду, інспіровану росією?
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Я понимаю, что сектанты-вакциновпариватели, как и в других сектах, изучают только свои талмуды.
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Украина вошла в пятерку стран с наибольшей заболеваемостью корью, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3205

Демократическая Республика Конго, Либерия,
Мадагаскар, Сомали и Украина.(с)

Источник:https://censor.net.ua/n3163802
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Супрун советовала побольше кушать огурцов и гулять перед сном.
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Супрун рекомендувала зчеплення робити, але ж багато чого можна сказати про нас, судячи з президентських виборів.
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Ну и где тут эти супрунофилы? Пусть объяснят, что за 3 года она не смогла ничего сделать с эпидемией кори.
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Силою мала зебілів в пункти зчеплення тягнути?Це природний відбір.
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Ты еще тут заяви, что агрессия россии против Украины - это тоже природный отбор.
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МАЙДАНбандерівка

@OdessaTatiana

Це рехформи від -ДЯКУЙ...ТЕ
Яких вам ще реформ не вистачає від Сивого? Хто там на Майдан зібрався,розкажіть про реформи від Баризі?
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Станом на 7 лютого 2019 року в регіонах України наявні 1 067 014 доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Цієї кількості достатньо для проведення щеплень. Але ж ні. зебілам Петя з Супрун винні. а не вони дурні.
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Цитата. "... заведующий клинико-диагностической лабораторией инфекционной больницы Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Александр Карловский скептически относится к разговорам о масштабах вспышки заболевания.
«Честно говоря, по поводу мощности этой вспышки... она мощная каждые 3-4 года. Во-первых, было потепление и поэтому она немножко сместилась, вспышка могла быть и осенью. Я думаю, что это какая-то очередная кампания вакцинации. Кто-то купил вакцину и начинается... Как с полиомиелитом. И школа, и поликлиника все рассказывали: давайте, давайте... А на самом деле, все очень просто, выделили деньги для тысячи вакцин, "бездомные", и их надо было как-то официально списать. Я боюсь, что это тоже самое... Вот сейчас начинается похолодание и болезнь пойдет на спад. Но маятник уже запущен. Но это мое личное мнение как человека, а не как специалиста», отметил он.
Карловский добавил, что такая ситуация происходит каждый год.
«Уже начинается с того, что ребенка не пустят (в школу - ред.) из-за того, что нет прививок. Как это должно быть в цивилизованной, нормальной стране? Надо определить сначала, кого прививать. Сначала берется анализ крови, есть ли антитела кори. Если они есть, то такого человека прививать не надо. Сейчас же что? Всех поголовно привить. Ну это же глупость? Глупость. А если это не делается, как надо, то здесь замешаны какие-то совсем другие цели и задачи этого мероприятия. При том, если посмотреть, сколько стоит вакцина и сколько стоит анализ крови, я думаю, что вакцина стоит дороже.
Цель же не в том, чтобы победить эпидемию, чтобы вылечить детей. Цель в том, что надо привить. Неважно, надо привить. Вот здесь уже закрадывается какое-то подозрение, что здесь немножко не в том русле поставлена цель. А потом приходит весна, и все забыли, а на следующий год уже что-то новое», - считает медик.
По его словам, абсолютное большинство переболели корью.
«Ну вот смотрите, например, у меня ребенок болел ветрянкой, и я не заболел. Это не значит, что у меня иммунитет, это значит, что я в детстве перенес эту болезнь в субклинической стадии. Поверьте мне, корью болели 95-99% населения. Если вы не болели, то это не значит, что у вас нет антител. Т.е. вы можете просто стараться не ездить в общественном транспорте в час пик. Не контактировать с заболевшими, проветривать помещение. А вообще можно просто сдать антитела кори и, если они у вас есть, спать спокойно, грубо говоря. Иммунитет пожизненный у переболевших, болеют только дети и те взрослые, у кого иммунитет подсел», - сказал Карловский.
По последним данным, уже около трех тысяч человек заболели корью в Украине. Зафиксированы несколько смертей от осложнений после данного заболевания. Новые вспышки инфекции продолжают фиксировать в Запорожье, Днепре, Киеве, Одессе и Ивано-Франковске."
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Это шедевральный "вердикт" истинного неуча и дремучего сектанта.
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людина, яка пропонує відмовитись від щеплень називає інших неучами та дрімучими сектантами?? л - логіка )))
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Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Сомали и Украина
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Гарний гурт.
Источник: https://censor.net.ua/n3163802
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так выглядит рейтинг самых интеллектуальных стран
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Это результат "реформы" медицины от Порошенка.
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тупість антипрививочників - це результат реформи Порошенка?? де логіка?
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Антипрививочники - это адепты Порошенко? В українській мові є слово "щеплення", використовуй його.
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в даному контексті використовується слово "антивакцинатори".
антивакцинатори - це не чиїсь адепти, вони просто недостатньо освічені люди, схильні до сприйняття пропаганди. антивакцинаторська пропаганда, інспірована росією, активно ведеться на території України і багато людей її сприймають. звичайно це не доведено, але переважна більшість цих людей одночасно входять до 73%, оскільки 73% - це теж люди, схильні прислухатись до пропаганди, а не до здорового глузду
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До 73-х процентов населения Украины относишься и ты. Попробуй доказать, что нет.
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навіщо це доводити? яка різниця хто до них відноситься, а хто ні? факт в тому, що вони є. є 73%, є антивакцинатори. і ті, і інші - біда країни.
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Є антивакцинатори, є ти. І ти, і інші - біда країни.
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я бачу ти хвора людина, вибач, з хворими не дискутую
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Хворі люди, коли у них немає тяму що-небудь довести, зазвичай називають хворими інших людей.
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вот я до 73% совсем не отношусь но против прививок. И мои познания в математике, статистике, а также критическое мышление, не позволяют оценивать написанное выше иначе, как пугру.
И все кто истерят про 5-ое место как как и есть жертвы пропаганды, ибо лень калькулятор в руки взять
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бути проти щеплень - це ідіотизм. відмова від надбань людської цивілізації. ще 200 років тому середній вік людини на момент смерті був близько 30 років, а зараз близько 70 і це було досягнуто завдяки насамперед щепленням та в меншій мірі антибіотикам. неможливо пояснити логікою вчинки тих людей, які відмовляються від щеплень, а ще більше - не роблять щеплень своїм дітям. Це просто безглуздо.
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"Це просто безглуздо" писать такую антинаучную ахинею.
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ну-ну, ну-ну. "золотий мільярд", "рептілоїди", "світовий уряд", "сорос" - недостатньо висвітлюєш ці важливі, але дуже секретні теми, які змогли викрити одиниці найрозумніших
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В ваших сектантских методичках нет чего-нибудь посвежее и поумнее?
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а в якій я секті? секті прибічників дотримання класичного наукового підходу?
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Всі кругом Гвардійці Кардинала і лише Потрохобєцили Д'артаньяни? Така логіка тхне наявністю у її господаря зайвої хромосоми, як у запорєбрікових мишебратів.
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до "запорєбрикових мишебратів" ментально набагато ближчими є зебіли
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Антипрививочники голосували за Потроха, і Потрох їх підтримував, не проводив ніякої політики стимулювання вакцинації, чи санкціонування відмови.
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Выше правильно написали. Те кто не делает прививки, они разносчики и жертвы этой эпидемии.
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А те, кто грабит или убивает людей - преступники. И что, с этим явлением не надо бороться,, предупреждать его, осуществлять профилактические меры?
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я считаю, что лучше было 73% не родиться, и что?
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Лучше посчитай, какие суммы получал Порошенко в течении двух лет от террористов с неподконтрольной территории за поставку им водоснабжения.
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Читай отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на 9 октября 2017 года и 9 января 2018 года: "На мосту к югу от
подконтрольного правительству г. Счастье (20 км к северу от Луганска)
наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с
неподконтрольных правительству районов в подконтрольные. Передача этих денежных
средств, как сообщалось, осуществлялась в связи с задолженностью по счетам за
водоснабжение":https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/348921https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/365536Вопрос: почему по этим фактам в те годы не было ни опровержений правительства Порошенко, ни опровержений глав областной администрации в Луганской области, назначаемых Порошенко, ни твоего возмущенного воя?
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не розумію чим потрібно обурюватись? тим, що з окупованих територій хоч трохи заплатили за водопостачання, яке їм здійснює Україна? чим ще я маю обурюватись? може тим, що в магазині порізаний хліб коштує дорожче за такий самий, але непорізаний? на цьому теж наживається Порошенко, якщо ти не знав!
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Брать деньги от террористов и сотрудничать с ними - это предательство со стороны Порошенко. Воду террористы на Донбассе воруют у Украины. Может ты, кроме поставок им воды, не против продажи террористам оружия?
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а хто говорить, що оплату здійснюють терористи? оплачують споживачі послуг. оскільки безготівкових перерахунків з окупованої території не може бути - возять готівку, яку і зафіксували спостерігачі. враховуючи те, як побудовані електричні мережі, українські міста отримують електрику через окуповану територію, тому якщо ми відключимо їм воду або електрику, вони можуть відключити електрику деяким нашим містам, щоб цього не було водоканали постачають воду людям на окупованих територіях, там де це можливо і вимагають оплату, яка ось таким чином і здійснюється.
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У Украины нет никаких подписанных договоров с террористами, оккупировавшими часть территории Луганской и Донецкой областей, на поставку им воды. Это все твои выдумки, оправдывающие предательство Порошенко. Потребителями услуг в ОРДЛО руководят террористы. Поставка воды от Порошенко на оккупированную территорию является согласием на федерализацию Украины.
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От Кори нет лечения, так как не существует лекарств, единственный вариант борьбы, прививки. Люди в 2019 году, в центре наивысшей цивилизации нашей планеты, не знают этого?
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"От кори" давно известны санитарно гигиенические мероприятия и меры (не вакцинной) профилактики и лечения. Но поскольку уничтожена система СЭС и подготовка инфекционистов, то и говорить об этом некому.
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Не вакцинная профилактика (лечения не существует) против сильнейшего инфекционного вируса , это у какой нибудь бабки какой то травки купить наговоренной?
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Пользуешься только методичками и примитивными штампами вакциновпаривателей? Займись лучше самоообразованием.
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освіту потрібно отримувати в навчальних закладах від професійних науковців, а ті хто займається самоосвітою потім і розповідають про шкоду щеплень, виставляючи себе на посміховисько
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Это - результат брехни и манипуляций, когда 73% зебилов не в состоянии проанализировать написанное и сделать разумный вывод, а потому заходятся в истерии, что мы на 5-том месте чего-то там. С таким же успехом зебилы в 4000 евро зп учителям верили, или в "просто перестать стрелять"
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Ты к
своему комментарию забыл приложить свое фото с нимбом святости и
непогрешимости и сертификатом истинности своих суждений.
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а ты, не смотря на явные намеки, не удосужился взять калькулятор и посчитать, после чего критически осмыслить написанное. Настоящий 73%
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Без калькулятора известно,что в течение двух лет Порошенко получал от террористов с неподконтрольной территории денежные средства за поставку туда водоснабжения.
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Ну, наконец-то удалось побороть прививки!
А естественный иммунитет укрепит генофонд нации!
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смотрю, относительно вас и вам подобных, прежде всего удалось победить математику, статистику, теорию вероятности, логику и критическое мышление
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Це чи не єдине досягнення Потроха, яке вивело Україну в світові лідери.
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