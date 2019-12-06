 Україна увійшла до п'ятірки країн з найбільшою захворюваністю на кір, - ВООЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Загалом, як зазначили у ВООЗ, минулого року кількість випадків захворювання на кір суттєво зросла. П’ять країн, де зафіксовано найбільше випадків, – Демократична Республіка Конго, Ліберія, Мадагаскар, Сомалі та Україна.

Тенденція до зростання захворюваності на кір зберігається і цього року, кажуть в організації. За даними ВООЗ, у 2019 році вже було зареєстровано понад 413 тисяч випадків, тоді як минулого року ця цифра становила близько 353 тисяч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від ускладнень кору помер 5-річний малюк з протипоказанням до щеплення, - ЦГЗ

Утім, як попереджають в ООН, йдеться лише про офіційно зафіксовані випадки, насправді ж кількість інфікованих значно більша. Так, за розрахунками організації, у 2018 році захворюваність могла перевищити 9,7 мільйона випадків, а роком раніше – 7,5 мільйона.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.