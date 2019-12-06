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 Політика України
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Все про:земельна реформа (106) Арахамія (166)

 Арахамія про ухвалення Радою земельної реформи: Лише розгляд правок може тривати 10-12 днів. ВIДЕО

Верховна Рада не встигне ухвалити земельну реформу до кінця цього року.

Про це в кулуарах парламенту сказав лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Зараз ми хочемо подивитися, як проходитимуть правки і їхній розгляд у комітетах, бо там правки щодня додаються, і вчора навіть комп'ютери зависали, коли намагалися оформити це в порівняльну таблицю. Тому те, що ми хочемо, і що ми можемо, - відрізняється", - сказав депутат.

"Є прогноз, що якщо просто вносити всі ці правки, то за часом це займе 10-12 сесійних днів", - додав Арахамія.

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Нагадаємо, цього місяця у Верховної Ради залишилося лише п'ять пленарних днів - 12 грудня і 17-20 грудня.

13 листопада парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №2178-10 про обіг ринку земель сільськогосподарського призначення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163799
 
 
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Когда вы уже Зеленые ликвидаторы Украины поймете что запустить рынок земли который вы мрази хотите запустить, что вам Народ Украины НИКОГДА не даст это осуществить !!! Арахамия о принятии Радой земельной реформы: Только рассмотрение правок может занять 10-12 дней - Цензор.НЕТ 5093
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"Есть прогноз, что если просто поставить все эти правки, то это по времени займет 10-12 сессионных дней", - добавил Арахамия" вот и рассматривайте это ваша работа
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Отключайте турборежим и рассматривайте.
Понаехали в Украину Арахамии из Сочи, Третьяковы из Казахстана, нацепили лэйбы "слуги народа" ( какого ? ) и взялись бойко дерибанить украинскую землю.
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задам тут глупый вопрос
может есть на цензоре умные люди которые ответят
если у меня нет земли (если не считать 10 соток в садовом товариществе), как меня лично коснется земельная реформа?
я должен переживать из солидарности с теми у которых она есть?
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Зеленський фігурує в документах, які НБУ та Приват пред'явили в Лондонський суд в Денвері

Вище назва статті - набрати й почитати про журналістів 1+1, Ткаченка та ЗЕ і всю камарілью 95-го в офшорах
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там когось за аідпочинок Мальдівах хочуть посадити?
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Самое главное не допустить внутри Украины более 600 га в одни руки.Остальное - А Р Е Н Д А.
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