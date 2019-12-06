 Арахамія про ухвалення Радою земельної реформи: Лише розгляд правок може тривати 10-12 днів. ВIДЕО

Про це в кулуарах парламенту сказав лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Зараз ми хочемо подивитися, як проходитимуть правки і їхній розгляд у комітетах, бо там правки щодня додаються, і вчора навіть комп'ютери зависали, коли намагалися оформити це в порівняльну таблицю. Тому те, що ми хочемо, і що ми можемо, - відрізняється", - сказав депутат.

"Є прогноз, що якщо просто вносити всі ці правки, то за часом це займе 10-12 сесійних днів", - додав Арахамія.

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Нагадаємо, цього місяця у Верховної Ради залишилося лише п'ять пленарних днів - 12 грудня і 17-20 грудня.

13 листопада парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №2178-10 про обіг ринку земель сільськогосподарського призначення.