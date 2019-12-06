 Арахамія про ухвалення Радою земельної реформи: Лише розгляд правок може тривати 10-12 днів. ВIДЕО

Про це в кулуарах парламенту сказав лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Зараз ми хочемо подивитися, як проходитимуть правки і їхній розгляд у комітетах, бо там правки щодня додаються, і вчора навіть комп'ютери зависали, коли намагалися оформити це в порівняльну таблицю. Тому те, що ми хочемо, і що ми можемо, - відрізняється", - сказав депутат.
"Є прогноз, що якщо просто вносити всі ці правки, то за часом це займе 10-12 сесійних днів", - додав Арахамія.
Нагадаємо, цього місяця у Верховної Ради залишилося лише п'ять пленарних днів - 12 грудня і 17-20 грудня.
13 листопада парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №2178-10 про обіг ринку земель сільськогосподарського призначення.
Понаехали в Украину Арахамии из Сочи, Третьяковы из Казахстана, нацепили лэйбы "слуги народа" ( какого ? ) и взялись бойко дерибанить украинскую землю.
может есть на цензоре умные люди которые ответят
если у меня нет земли (если не считать 10 соток в садовом товариществе), как меня лично коснется земельная реформа?
я должен переживать из солидарности с теми у которых она есть?
Вище назва статті - набрати й почитати про журналістів 1+1, Ткаченка та ЗЕ і всю камарілью 95-го в офшорах