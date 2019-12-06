 Необхідно пов'язати запуск "Північного потоку-2" зі звільненням Росією українських політв'язнів, - Сущенко

Таку думку висловив колишній бранець Кремля, український журналіст Роман Сущенко під час "сайд-івенту" на тему "Українці - політичні в’язні. Шлях до свободи", організованого в межах 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Братиславі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я закликаю ваші уряди, європейську спільноту та її союзників винести на порядок денний так званого "діалогу з Москвою" тему політв’язнів. І пов’язати реалізацію усіх комерційних проєктів з вимогою до російського уряду негайного і безумовного звільнення усіх 115 бранців Кремля. Передусім маю на увазі енергетичний проєкт "Північний потік-2", а також проєкти з розробки і транспортування російських енергетичних і природних ресурсів", - заявив він.
Колишній в’язень Кремля також закликав міжнародну спільноту "створити запобіжник, який би зміг упередити й зупинити захоплення нових заручників".
"Можливо, варто створити третейський орган, який міг би розбиратися у кожному окремому випадку подібних захоплень заручників у Криму, безпідставних арештів, фабрикування карних справ, обвинувальних вироків та неспівмірних термінів ув’язнення людям, які нічого не скоїли", - запропонував він.
Сущенко підкреслив, що єдиною провиною незаконно ув’язнених Росією українців, з точки зору російської Феміди, "є любов до Батьківщини, неприйняття незаконної і ганебної анексії Криму, сміливість та мужність чинити спротив відкритій російській агресії на Сході України".
"Ці люди, 115 політичних в’язнів, залишаються у російських тюрмах саме за спробу відстояти власне право на свободу, на саме життя, на свободу слова та віросповідання, на можливість дихати на повни груди без утисків, принижень та переслідувань", - сказав він.
Колишній в’язень Кремля вказав на те, що "все це, на жаль, є реальністю на окупованих Росією територіях України, як і в самій Росії, де дедалі більш відчутним стає народний спротив проти клептократичної диктатури з боку Кремля".
"Перед вами стоїть людина, що майже три роки була позбавлена можливості вільно дихати, говорити, писати та ділитися з іншими людьми своїми думками й переконаннями. Я став одним із тих, чию долю спробували покласти на вівтар непомірної, маніакальної жаги володарювати та поневолювати вільні нації", - додав він.
В принципі правильно говорить. Але влада націлена прив'язати обмін до мирних ініціатив та поступок від України. Жодного тиску на росію від Зеленського немає.
В Сингапуре арестован попавший под санкции российский танкер «Севастополь»
Членов экипажа местные власти не отпускают домой.
Власти Сингапура обратились в суд с требованием конфисковать российское судно. Танкер «Севастополь» принадлежит компании «Гудзон», которая попала под санкции США в 2018 году. Поводом для иска стали долги, скопившиеся во время стоянки в порту. Их оценивают в 61 млн рублей. Судно прибыло в Сингапур 26 февраля 2019 года с грузом. При заходе в порт у танкера сломались вспомогательные двигатели, починить их не удалось, поскольку местные компании отказываются работать с судном из-за санкций. За время простоя команда «Севастополя» сменялась несколько раз,
сейчас на борту находятся 12 российских моряков. Танкер могут выставить на продажу, чтобы вернуть накопившееся долги.
В 2018 году Минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в них попала судоходная компания «Гудзон». Американские власти считают, что ее корабли причастны «к передаче
нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР и к деятельности, запрещенной Совбезом ООН».
Судебное разбирательство о продаже судна за долги намечено на 17 декабря
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главное--
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БЛАГОРОДНО.....
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ещё одна Гадя Савченко - типо - внедрите очередных ФСБ-ных агентов в Украину и запускайте потоки сколько хотите... Фсё в парядке...
ссыль скиньте если что то пропустил
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- мало
дает 200
-мало
дает 300
- мало
Рейган:
- так сколько ты хочешь?
- Уберите крылатые ракеты из Европы.
Вот Сущенко, реально, нормальный? Вот прям Европа начнет репетувать: "Отпустите украинских политзаключенных, а то мы себе уши отрежем, будете знать"..