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 Політика України, Суспільство
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Все про:Мінфін (387) субсидія (335) Маркарова (91)

 Субсидії українцям будуть гарантовано виплачені цієї зими, - Маркарова

Міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що цієї зими люди платитимуть менше в платіжках за опалення через зниження цін на газ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це вона заявила на Годині запитань до уряду.

За словами міністерки, в державному бюджеті на 2020 рік закладено достатньо фінансів для забезпечення виплати субсидії українцям.

"Ті кошти, за які проголосували в бюджеті на 2020 рік на субсидії, є достатніми. Ті кошти, які закладені в 2020 році на програму субсидій, відповідно до розрахунків Міністерства соціальної політики повністю забезпечать усіх громадян, які відповідають критеріям і потребують підтримки, забезпечать підтримкою на цей опалювальний сезон повною мірою. Тому тут треба сказати, щоб усі були спокійні - субсидія буде надана", - наголосила Маркарова.

Міністерка також зазначила, що цієї зими люди сплачуватимуть менше у платіжках за опалення через зниження цін на газ.

"Разом з тим, що у нас зменшується ціна на газ, і разом з тим, що у нас є міцніший курс, очевидно, що ціна, яку будуть сплачувати люди, буде меншою", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель повідомив, що знижка на газ у разі прямих поставок з РФ буде спрямована на субсидії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання скасування військового збору буде розглядатися під час розробки податкової реформи, - Маркарова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163794
 
 
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Уже сократили. И вам сократят. Гарантирую.
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пірогамі і блінамі, і сушонимі грібамі..?
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Очередная БРЕХНЯ! уже принято куча решений по которым субсидии будут сокращены а многим вообще отменены!!
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Зебилам не положены никакие субсидии пусть твари так дохнут!
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Субсидии урезаются и урезаются. Уменьшаются соц. нормы на которые насчитывается субсидия, изменение в формуле расчета цифры 15 на 20 ( с мая 2020) увеличит обязательный платеж ( и значит уменьшит субсидию) ровно на треть 33,3%, вводят установку подомовых счетчиков что ведет к оплате сверх субсидий, местные власти уже анонсировали поднятия цен на жкх с января 2020 на отопление на 35-50% ( по разным городам), на воду и водоотведение на 50-100%, не за горами повышение цены эл. энергии ( что повлечет повышение цены всего остального) Да кстати , если кто не заметил очередное новшинство ( хоть обещали пока ничего не менять), раньше при расчете субсидии на отопительный сегон в формуле применялся прожиточный минимум принятый с 1 июля текущего года, а в этом сезоне "незаметно" взяли в расчет прожиточный минимум принятый 1 декабря прошлого года. Что моментально привело к повышению обязательного платежа и уменьшило субсидию. ( и пусть там не так и много 40-60гр, но все же..) Так по ходу , по тихому. Впереди введение плат так называемой абонплаты за газ, воду, эл. энергию и т.д. ( и вопрос будет ли это прикрываться субсидией или пойдет мимо). Так что жить становится "лучше, жить становится веселее".
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Субсидії українцям будуть гарантовано виплачені цієї зими, - Маркарова - Цензор.НЕТ 696
одна Оксанка працюе)) крепкий курс говорить у нас е) молодець)
остальные там походу вообще дупля не отбивают) кафешек говорят побольше надо))
В свою очередь, Зеленский заявлял о том, что премьер-министром должно быть новое лицо, специалист в экономике. Кроме этого, глава государства в ходе своего голосования на выборах в Раду рассказал, что уже проводит консультации с будущим главой правительства. По его словам, этот человек - абсолютно профессиональный экономист - и у него нет никакого политического движения.
я это к тому что сильно сомневаюсь глядя на Гончарука что он специалист в экономике

и вообще в чем либо
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Тотальные проверки всех получателей бюджетных выплат (пенсии, субсидии, помощь на детей, чернобыльские и др.) за три года, стартуют в самое ближайшее время. Одним словом - Снимут субсидию и нарисуют долг за незаконно полученные деньги по субсидии....
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"У нас есть крепкий курс" - это она о чем? О том, что Кива в Раде постоянно чешет?
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он уже не чешет))) стыдно стало или вымыл хорошо))))))))
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Продажна потвора Маркарова працює на олігархів. Субсидії мають бути монетаризовані, тобто видаватись українцям грошами. Субсидії по Гройсману - грабунок бюджету країни олігархами, що мають монопольні, енергопостачальні можливості. Люди не зацікавлені заощаджувати, держава платить за їхнє надвикористання дорогущого газу і електрики монополістам, а Україна залишається неефективною в енергетичному сенсі, бо житловий сектор не утеплюється, ситеми опалення не удосконалюються.
Маркарову на нари!!!!!
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Я отримав новий розр. субсидії - зменшили в два рази, а газ був 6, 56, став 7,09. Пенсію підняли 46 грн. Що вона верзе?
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За січень-жовтень із бюджету видано на субсидії 36,5 млрд грн із планових 47.0 млрд грн. На листопад-грудень залишається в бюджеті планові 10.5 млрд грн. Очевидно, їх буде недостатньо для виплати всіх призначених субсидій. Звідки таке проявляється? Вже йдуть інформації, що в ЛИСТОПАДІ на субсидії видано 3.5 млрд грн і додатково кабмін виділяє понад 250 млн грн, що може випливати із ОПЕРАТИВНОЇ звітності. Точних ЗВІТНИХ даних держказначейство ще не видали. Немає ТОЧНИХ даних і по кількості НАДАНИХ субсидій. Їх оприлюднить держстат тільки 20 грудня. Явно видно, що доторгувалися, що нічим вже і здачу давати.
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