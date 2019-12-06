 Субсидії українцям будуть гарантовано виплачені цієї зими, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це вона заявила на Годині запитань до уряду.

За словами міністерки, в державному бюджеті на 2020 рік закладено достатньо фінансів для забезпечення виплати субсидії українцям.

"Ті кошти, за які проголосували в бюджеті на 2020 рік на субсидії, є достатніми. Ті кошти, які закладені в 2020 році на програму субсидій, відповідно до розрахунків Міністерства соціальної політики повністю забезпечать усіх громадян, які відповідають критеріям і потребують підтримки, забезпечать підтримкою на цей опалювальний сезон повною мірою. Тому тут треба сказати, щоб усі були спокійні - субсидія буде надана", - наголосила Маркарова.

Міністерка також зазначила, що цієї зими люди сплачуватимуть менше у платіжках за опалення через зниження цін на газ.

"Разом з тим, що у нас зменшується ціна на газ, і разом з тим, що у нас є міцніший курс, очевидно, що ціна, яку будуть сплачувати люди, буде меншою", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель повідомив, що знижка на газ у разі прямих поставок з РФ буде спрямована на субсидії.

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