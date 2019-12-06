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 Політика України
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Все про:дороги (814) Кубраков Олександр (5)

 Кубраков анонсував контроль якості дорожніх робіт незалежними експертами: Приймання із "заплющеними очима" залишиться в минулому

Якість доріг в Україні контролюватиметься незалежними іноземними компаніями.

Про це заявив глава Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня провів продуктивну зустріч з експертами австрійської iC consulenten та представниками служб автодоріг у Донецький та Запорізькій областях. Головна тема розмови - залучення незалежних експертів з міжнародним досвідом до контролю за якістю робіт на наших дорогах", - написав він.

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За словами Кубракова, зараз обговорюється можливість співпраці в межах пілотного проєкту - на дорозі Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через Кременчук) - Маріуполь, роботи на якій завершилися нещодавно.

"У результаті плануємо отримати рекомендації та план дій щодо покращення контролю за виконаними роботами з урахуванням досвіду країн ЄС. Уже наступного року якість виконання усіх ключових дорожніх проєктів контролюватиметься незалежними міжнародними компаніями, експертиза яких визнана світом", - резюмував глава "Укравтодору".

Кубраков анонсував контроль якості дорожніх робіт незалежними експертами: Приймання із заплющеними очима залишиться в минулому 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163793
 
   
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это к чему?)
к тому что честных и порядочных среди своих у нас совсем не осталось?)
пипец ... главное новость красиво подана, с гордостью шо договорились с очередной прокладкой))
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Так те кто делает потом подадут в суд на приемщиков и за небольшую оплату судья обвинит приемщиков в не компетенции!
Когда нужно менять суды они меняют прокладки...!
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ой... какое счастье! начните с Нового (Центрального) моста в Днепре
а то меня гнетут тяжкие сомнения по поводу качества и гарантий на то покрытие
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вася ти купи собі вже зашморг.. і мамка зрадіє.. і сусіди пиріжків поїдять..

твоя дебілкуватість починає вже набридати...
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зебіли роблять вигляд що вони власноруч відкрили всесвіт людям...
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независимые эксперты долго не смогут закрыть глаза после увиденного...
Кубраков анонсував контроль якості дорожніх робіт незалежними експертами: Приймання із "заплющеними очима" залишиться в минулому - Цензор.НЕТ 4830
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