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 Події, Суспільство
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Все про:ДТП (2658) Буча (56)

 Водія Porsche, через якого загинули два пасажири маршрутки в Бучі, заарештували з правом застави в 400 тис.

Арешт із правом застави в 400 тис. гривень обрав Шевченківський районний суд Києва для водія автомобіля Porsche Cayenne, підозрюваного в скоєнні смертельної ДТП в Бучі на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.

За даними слідства, 3 грудня поточного року підозрюваний, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі маршрутному автобусу та допустив зіткнення, в результаті чого двоє пасажирів загинули на місці події.

Цього ж дня водія автомобіля затримали і повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

Також дивіться: У Бучі в результаті ДТП за участю маршрутки загинули двоє людей, троє госпіталізовані, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 3 грудня в Бучі близько 15:00 сталася смертельна ДТП.

Як стало відомо Цензор.НЕТ, 5 грудня, на перехресті, де сталася трагедія, встановили 2 "лежачі поліцейські".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163786
 
 
 Топ коментарі
 
Одним словом, убийца уже на свободе...((
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То есть есть деньги можешь нарушать,сбивать,я заплачу,также полиции на те 100 баксов и за все забыли и это на гос уровне
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а 400 -єто за двох пассажирив , а скікі воще коштує 1 труп -де побачити розцінки в україні??
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Одним словом, убийца уже на свободе...((
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То есть есть деньги можешь нарушать,сбивать,я заплачу,также полиции на те 100 баксов и за все забыли и это на гос уровне
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6 лет по закону
минимум два должен отсидеть
ездите аккуратно
не повторяйте чужих ошибок
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а 400 -єто за двох пассажирив , а скікі воще коштує 1 труп -де побачити розцінки в україні??
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Ну там ещё судьям дал, ну это так, на житие-бытие.
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Вы вообще чувствуете разницу между подозреваемым и виноватым???
а скажите лучше что это за маршрутка такая что при переворачивании с нее люди через окна повылетали под автобус???
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Лилия, Украина пишется с большой буквы ! 🇺🇦
У вас чёрной юмор , но это ПРАВДА !
Пока эти СКОТЫ (которые БЫЛИ при власти и которые есть сейчас) не отменят ЗАЛОГ , ничего не поменяется .
Все антисоциальные элементы - убийцы, воры, извращенцы, коррупционеры, сепаратисты, предатели Украины , все будут на свободе ! Власть обязана отменить залог, но они себе "яйца навряд ли отрежут", им это не выгодно!
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Вы хотите жить в правовой стране а такую херь несете что ваше место в клетке!
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адское решение суда, хотя давно пора привыкать, эту страну не изменить(((((((((((
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Ще раз познущалися над вбитими цим ублюдком людьми. Тільки самосуд в Україні може встановити справедливе покарання, судячи з таких результатів суду. Цікаво, а скільки треба застави за придушеного в дтп суддю?
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Каєн старий, йому більше 10 років... Він коштує зараз менше, ніж нова Шкода Октавія. За кермом явно не мажор, не факт, що знайде ті 400 тис. і навряд чи уникне покарання...
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Багато міліонерів їздять на таких авто, особливо колишні працівники правохоронних ******* його. У нас тут недавно лісоруб на бмв x5 на польских номерах тоже вбив людину і випустили вже під заставу, а в нього лексус 2015 і мерседес 212, а їздив на поляку x5 тому це взагалі не показник, а саме смішно що він взагалі немає доходу офіційно....
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Залог взагалі нічого не рішає, колись була інша схема робили що він хворий і в лікарню його і там він собі в віп палаті на курорті або похожого бомжа шукали і сидів в Сізо. Сізо коштувало 10 у.е. а лікарня 7, тому 400 шт трохи більше чим колись рішалось.
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Это вот они серьезно?
16,5 тысяч долларов залог владельцу Порша, который стоит раз в 5 больше?
Да он из карманных денег заплатит такой залог.
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Чувак, це старий Каєн першого покоління, 2006-2010 року випуску. Він зараз якраз і коштує десь ці 16,5 тис. доларів.

Ось, наприклад
http://afp.com.ua/auto_sale/porsche-cayenne-exsclusive-15751365626rx.html

Тому це не мажор і це дає надію, що його таки покарають...
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У нас ніколи не буде нормальних судів ні прокурорів, тому що це не вигідно ні еліті на верху ні на місцях.
1. Всі з еліти привикли рішати..
2. Посада судді і прокурорів коштує грошей плюс кожен рік треба заносити. Орієнтовно посада від 100 до 500 тис залежить від суда...
3. Ні при одній владі не було бажання щось міняти, реформа при кожній владі означає одне що суддям і прокурорам потрібно при зміні влади занести долю щоб лишитись на посаді до наступної влади..
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перед вынесением приговора вежливо поинтересовались какая сумма залога устроит подсудимого...
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