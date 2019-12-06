 Водія Porsche, через якого загинули два пасажири маршрутки в Бучі, заарештували з правом застави в 400 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.
За даними слідства, 3 грудня поточного року підозрюваний, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі маршрутному автобусу та допустив зіткнення, в результаті чого двоє пасажирів загинули на місці події.
Цього ж дня водія автомобіля затримали і повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 3 грудня в Бучі близько 15:00 сталася смертельна ДТП.
Як стало відомо Цензор.НЕТ, 5 грудня, на перехресті, де сталася трагедія, встановили 2 "лежачі поліцейські".
минимум два должен отсидеть
ездите аккуратно
не повторяйте чужих ошибок
а скажите лучше что это за маршрутка такая что при переворачивании с нее люди через окна повылетали под автобус???
У вас чёрной юмор , но это ПРАВДА !
Пока эти СКОТЫ (которые БЫЛИ при власти и которые есть сейчас) не отменят ЗАЛОГ , ничего не поменяется .
Все антисоциальные элементы - убийцы, воры, извращенцы, коррупционеры, сепаратисты, предатели Украины , все будут на свободе ! Власть обязана отменить залог, но они себе "яйца навряд ли отрежут", им это не выгодно!
16,5 тысяч долларов залог владельцу Порша, который стоит раз в 5 больше?
Да он из карманных денег заплатит такой залог.
Ось, наприклад
http://afp.com.ua/auto_sale/porsche-cayenne-exsclusive-15751365626rx.html
Тому це не мажор і це дає надію, що його таки покарають...
1. Всі з еліти привикли рішати..
2. Посада судді і прокурорів коштує грошей плюс кожен рік треба заносити. Орієнтовно посада від 100 до 500 тис залежить від суда...
3. Ні при одній владі не було бажання щось міняти, реформа при кожній владі означає одне що суддям і прокурорам потрібно при зміні влади занести долю щоб лишитись на посаді до наступної влади..