 У Раді створено нову депутатську групу "Довіра" на чолі з Кулінічем, - Разумков

Про це оголосив на пленарному засіданні в п'ятницю спікер Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляю про сформування та реєстрацію у Верховній Раді IX скликання депутатської групи "Довіра", до складу якої увійшли 17 народних депутатів України. Головою депутатської фракції "Довіри" обрано народного депутата Кулініча Олега Івановича (обраний в окрузі №147, Полтавська область. - Ред.)", - оголосив Разумков.

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Кулініч - депутат Верховної Ради з 2012 року. У минулому скликанні був членом депутатської групи "Відродження". Заступником Кулініча в новій групі став Валерій Лунченко, колишній член фракції "Народного фронту".

Склад групи Разумков не повідомив.