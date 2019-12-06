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 Політика України
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Все про:ВР (6292) Кулініч (3)

 У Раді створено нову депутатську групу "Довіра" на чолі з Кулінічем, - Разумков

У Верховній Раді створено нову депутатську групу "Довіра" на чолі з депутатом Олегом Кулінічем.

Про це оголосив на пленарному засіданні в п'ятницю спікер Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляю про сформування та реєстрацію у Верховній Раді IX скликання депутатської групи "Довіра", до складу якої увійшли 17 народних депутатів України. Головою депутатської фракції "Довіри" обрано народного депутата Кулініча Олега Івановича (обраний в окрузі №147, Полтавська область. - Ред.)", - оголосив Разумков.

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Кулініч - депутат Верховної Ради з 2012 року. У минулому скликанні був членом депутатської групи "Відродження". Заступником Кулініча в новій групі став Валерій Лунченко, колишній член фракції "Народного фронту".

Склад групи Разумков не повідомив.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163785
 
 
 Топ коментарі
 
Хочуть спаскудити таке гарне слово, як "Довіра"...
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Хочуть спаскудити таке гарне слово, як "Довіра"...
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Доверьтесь выходцу из Макеевки )) - Донбасса.
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Состав группы Разумков не сообщил. Источник: https://censor.net.ua/n3163785
А чому, свої заслав?
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Такі назви шахраї використовують для "развода лоха". "Доверие", "Слуга народа"
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Мадам Роза не переставляла кровати, а меняла девочек......
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"Доверие" это как то не комильфо .. Точнее будет отображать их сущность название - "Воры на Доверии." У Раді створено нову депутатську групу "Довіра" на чолі з Кулінічем, - Разумков - Цензор.НЕТ 9359
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Подозреваю, создана для протаскивания -представления Лугандона в ВРУ. Поэтому и такой секрет состав группы.
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