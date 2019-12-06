 Пожежа в одеському коледжі: Кабмін створив комісію з розслідування причин трагедії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в МВС у п'ятницю.

"Комісія має надати допомогу сім'ям постраждалих і встановити причини пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до складу комісії увійшли: її глава - перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, міністерка освіти і науки Ганна Новосад, міністр розвитку і економіки Тимофій Милованов, міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак, міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, міністерка соціальної політики Юлія Соколовська, глава ДСНС Микола Чечоткін, глава Нацполіції Ігор Клименко та представники Одеської ОДА.

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Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано, однак станом на ранок четверга так і не ліквідовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок пожежі в одеському коледжі станом на 6:00 четверга загинула одна студентка, 14 осіб вважаються зниклими безвісти, з них п'ять студентів, 27 постраждалих госпіталізовано.

Правоохоронці 5 грудня підтвердили виявлення тіла жінки під уламками конструкцій згорілого корпусу коледжу і поінформували, що загалом зафіксовано 31 постраждалого внаслідок НП.

У Нацполіції також зауважили, що поліцейські встановили місцезнаходження жінки, з якою було втрачено зв'язок і вона вважалася зниклою: "Зараз з нею все гаразд".

"Пошук 13 осіб триває", - додали у відомстві.

Пізніше було оприлюднено список зниклих під час пожежі в одеському коледжі: "Телефонували рідним, прощалися і говорили, що задихаються".