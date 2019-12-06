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Все про:Комісія (31) МВС (1427) Одеса (2225) пожежа (1897)

 Пожежа в одеському коледжі: Кабмін створив комісію з розслідування причин трагедії

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підтримав ініціативу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про створення урядової комісії з розслідування причин пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в МВС у п'ятницю.

"Комісія має надати допомогу сім'ям постраждалих і встановити причини пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до складу комісії увійшли: її глава - перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, міністерка освіти і науки Ганна Новосад, міністр розвитку і економіки Тимофій Милованов, міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак, міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, міністерка соціальної політики Юлія Соколовська, глава ДСНС Микола Чечоткін, глава Нацполіції Ігор Клименко та представники Одеської ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежа в Одесі: 2 загиблих, 26 осіб у лікарнях, доля 14 - невідома. Пошукові роботи тривають, - ДСНС

Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано, однак станом на ранок четверга так і не ліквідовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок пожежі в одеському коледжі станом на 6:00 четверга загинула одна студентка, 14 осіб вважаються зниклими безвісти, з них п'ять студентів, 27 постраждалих госпіталізовано.

Правоохоронці 5 грудня підтвердили виявлення тіла жінки під уламками конструкцій згорілого корпусу коледжу і поінформували, що загалом зафіксовано 31 постраждалого внаслідок НП.

У Нацполіції також зауважили, що поліцейські встановили місцезнаходження жінки, з якою було втрачено зв'язок і вона вважалася зниклою: "Зараз з нею все гаразд".

"Пошук 13 осіб триває", - додали у відомстві.

Пізніше було оприлюднено список зниклих під час пожежі в одеському коледжі: "Телефонували рідним, прощалися і говорили, що задихаються".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163784
 
 
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А тут крайніх не знайдуть, бо будівля ХЗ якого року побудови, потім перебудови, та ще й використовувало=ась по висновку не за призначенням. Була садиба житлова, нехай би такою і була. Так комуняки віджали і вирішили, як вирішили.
То як в тому фільмі: "Скажите, это вас вселили в квартиру Федор-Палыча Саблина? - Нас! Боже, пропал дом... Что будет с паровым отоплением?.."
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шо шукати?

не виконані умови пожежної безпеки...
при чому тут будівля коли немає пожежної сигналізації яка копійки коштує...?

якщо це масово - а це так для Одеси - не вперше. То це їхні регіональні проросійські керівники - які їм до вподоби - бо в бардаку красти легше. Але бардак нищить людей - але вони кацапи - для них люди - сміття...

країна зебілів, пля...
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Все знают причину. Причина это завышенные цены на газ и отопление, что не соответствует уровню доходов граждан в украинской экономике. Поэтому люди топят чем попало - китайские камины, буржуйки и т.д. Сколько за эти годы украинцев сгорело или вчадили по причине что из-за цен не могут топить современные котлы газом? Сколько украинцев переболело из-за того что недотапливают? Это геноцид по сути, и ради того чтобы еще больше прибыли выводилось лондонским дядюшкам.
Было бы в этом здании центральное отопление, как и положено, то люди были бы живы.
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