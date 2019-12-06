 Мандзій склав присягу нардепа, він замінить Кубракова в СН

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Мандзій став членом фракції "Слуга народу".

Раніше Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата Сергія Мандзія, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" за №136.

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Він замінив у парламенті Олександра Кубракова.

Кубраков припинив повноваження в зв'язку з призначенням його головою Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор).