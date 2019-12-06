 Мандзій склав присягу нардепа, він замінить Кубракова в СН

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Мандзій став членом фракції "Слуга народу".
Раніше Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата Сергія Мандзія, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" за №136.
Він замінив у парламенті Олександра Кубракова.
Кубраков припинив повноваження в зв'язку з призначенням його головою Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор).
корытаЕС не хватило?))
" 2015 Хмельницька міська рада - голова: БПП"
Брешеш.
Втім, це означає що буде застосовано інший варіянт прибирання зеленої цвілі, більш радикальний.