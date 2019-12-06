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Все про:ВР (6292) присяга (76) Слуга народу (547)

 Мандзій склав присягу нардепа, він замінить Кубракова в СН

На пленарному засіданні парламенту в п'ятницю присягу народного депутата України склав новообраний парламентарій Сергій Мандзій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Мандзій став членом фракції "Слуга народу".

Раніше Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата Сергія Мандзія, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" за №136.

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Він замінив у парламенті Олександра Кубракова.

Кубраков припинив повноваження в зв'язку з призначенням його головою Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163783
 
 
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это тот свинобот которому места у корыта ЕС не хватило?))
" 2015 Хмельницька міська рада - голова: БПП"

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А якої довжини в зебілів список? Мож, до кінця року весь закінчиться?
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як ти бідолага жити будеш, якщо його ще на років 10 вистачить Мандзій склав присягу нардепа, він замінить Кубракова в СН - Цензор.НЕТ 4484
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Татишо, правда 191 на 10 років?
Брешеш.
Втім, це означає що буде застосовано інший варіянт прибирання зеленої цвілі, більш радикальний.
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