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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (6292) Зеленський (3790) розпуск (77) Разумков Дмитро (312)

 "Він міг просто пожартувати", - Разумков про слова Зеленського, що нинішніх нардепів "вже пора міняти"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що нинішній склад Ради ухвалив 86 законів, що приблизно на 30% більше, ніж за аналогічний проміжок часу їхніх колег у попередньому скликанні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".

"Ми ухвалили 86 законів, що приблизно на 30% більше, ніж за аналогічний проміжок часу наші колеги в попередньому скликанні. Чи були помилки? Були. Чи були там речі, які треба буде виправляти? Звичайно ж, це теж правда. Але ми все робили публічно, в стінах Верховної Ради, а не дорогою між будівлею ВР та Офісом президента, як це іноді відбувалося раніше", - зазначив він.

За його словами, не допускає помилок той, хто нічого не робить.

Також дивіться: "Він вийшов у кулуари, а я йому допоміг трохи", - депутат ОПЗЖ Кальцев зізнався у кнопкодавстві за колегу по фракції Пономарьова. ВIДЕО

Нещодавно в розмові з учасниками Всеукраїнського форуму "Україна росте разом зі мною" Зеленський заявив, що і цих депутатів уже пора міняти.

"Вам краще про це все-таки запитати у Володимира Олександровича (Зеленського. - Ред.). Він зможе відповісти, що він мав на увазі. Знаючи його гарне почуття гумору, думаю, він міг просто пожартувати", - сказав Разумков.

Крім того, він висловив надію, що кількість скандалів у Раді не збільшуватиметься.

Читайте: "Слуги народу" Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163775
 
 
 Топ коментарі
 
из спама кукарекай, ботва мокшанская
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Зрада!!!"Он мог просто пошутить", - Разумков о словах Зеленского, что нынешних нардепов "уже пора менять" - Цензор.НЕТ 351
Усі на соємайдан!!!
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та не обращайте внимания, это у них сезонное. Каждый год с мокшанских болот доносится "мы лучше сжигать газ будем, но вы хахлы замёрзните зимой". Вот оно дурное и сжигает...
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кто то вызовет ему медбратьев со смирительной рубашкой
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порохловый майдан- сборище тупарей
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ти такий сміливий. приходь 8 числа на майдан і усім розповіси хто вони такі
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Ты про свой рот думай и за ним смотри. А самую идею майдана испоганил твой горячо обожаемый соевый хряк.
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А еще Петя твою жену тележит, пока ты на цензоре строчишь, а еще твои дети, не твои, а Пети, ложишься спать с мыслью о Петре, просыпаешься а он тут как тут - "папа дай конфетку Рошен", а ты такой "уйди падла, Петруха проклятая", а вiн тебе росою i дощом по засцяному писку, i так кожен день, зяблiк маэ страждати.
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у него просто мания преследования у него даже в унитазе мерещится Петя "Він міг просто пожартувати", - Разумков про слова Зеленського, що нинішніх нардепів "вже пора міняти" - Цензор.НЕТ 5433
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бостууга

Зрада!!!"Він міг просто пожартувати", - Разумков про слова Зеленського, що нинішніх нардепів "вже пора міняти" - Цензор.НЕТ 5600
Усі на соємайдан!!!
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У єтих зеленіх твіарей одни "шутки"
Какого вы туда поперлись,мрази?
Это не сцена и не корпоратив.
И закидают вас не тухлыми яйцами
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Ничего страшного... может просто обнюхался наркоты и поприкалывался. Все ок. Зебилы.. "Он мог просто пошутить", - Разумков о словах Зеленского, что нынешних нардепов "уже пора менять" - Цензор.НЕТ 8869
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Денис Янтарь -не ветеран. он просто бандит,который занимался рейдерством.он даже в АТО не был. и решил поиграть для картинки за бабло
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ОСТОЧЕРТЕЛИ ЕГО ШУТКИ КАК ВПРОЧЕМ и РАБОТА и ПОДБОР КАДРОВ слуг народа ЭТОГО спикера Разумкова---ВАС ВСЕХ НУЖНО СОКРАЩАТЬ и МЕНЯТЬ !!!!
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товарища можно тянуть вна суд - никто же не доказал - нарко там, или мундо "Він міг просто пожартувати", - Разумков про слова Зеленського, що нинішніх нардепів "вже пора міняти" - Цензор.НЕТ 3968
причем доказывает - обвинитель, то есть, товарищ высравший утверждение.
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Борис Козлов 6516a265 напиши на мене "донос" , давай , як 1937 році . Ну , шо ти чекаїш ? Твій дід так робив і батько . І ти , байстюк, так зроби ! Ти ж хочеш , чого ти чекаїш ?

"Він міг просто пожартувати", - Разумков про слова Зеленського, що нинішніх нардепів "вже пора міняти" - Цензор.НЕТ 6830
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73% (43%) украинских малоросов, ошибаться не могут!
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Да кому ты нужен то?
Я сказал шо с точки зрения права, высер товарища на картинке - тянет на извинения, либо он должен доказать шо у нас президент наркоман и медосмотр был куплен и т.д. + СБУ обосралась.
А ты тут распсиховался. Уже пошли и нквд и байстрюки и прочее, доставаемое когда по сути нет че сказать то.
Или Обаму любая собака может тоже так назвать и спокойно дальше сопеть в две дырки?
Нет - пойдет вна суд.
За Путина не говорю уже, ибо собака таки будет сопеть.... в 10-15-ть дырок "Він міг просто пожартувати", - Разумков про слова Зеленського, що нинішніх нардепів "вже пора міняти" - Цензор.НЕТ 5169
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Не зв"язуйся... ВОНО - "по пояс дерев"яне...". І, що саме страшне - ходить нормально...
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ой! Каракай..это который голосовал за харьковские соглашения и сдавал Крым кацапам ))
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Какие шутки?
У нас уже был один шут ник - порошенко.
"Он мог просто пошутить", - Разумков о словах Зеленского, что нынешних нардепов "уже пора менять" - Цензор.НЕТ 7363
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Так тот хоть смешной был. А это унылое говно какое-то - нарик.
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знаю я одного дзюдоиста
до чего же редкая мразь
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Из всего перечисленного самого большого успеха он добился именно в создании собственной бизнес империи. И наибольший её рассвет приходится на годы его президенства в стране.
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порошенко в политике с 1998 года. почему он в это время занимался бизнесом,нарушая закон?
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закончи с высшЕм образованием )) какое-то чухло неграмотное писало)) и да..образование- не показатель порядочности и образованности
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Опять шутейка? Ох и Зелупа, ох и хохмач 😁
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пляди зебильные, вы страной управляете или шуточки шутите?
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Хроника одного Президента ...

06.12.2019 г.

Заявления Ермака - это тот же сценарий, как и заявления Коломойского - попытка сместить акценты внимания с реальных действий Зеленского на провокации его окружения. Зеленскому срочно нужны деньги и они обещаны Германией за уступчивость - это главный вопрос который собирается решить Зеленский.
Французский источник. Франция будет настаивать на позиции изложенной президентом Франции Макроном 18 ноября 2019 года. (* наше сообщение от 19.11). Кроме того, Франция согласовала с Россией предложения по документальному закреплению зон разведения войск с указанием сроков и территорий. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )

Зеленогнойные твари, опу помыли, побрили, как ваш гидрант, для принятия руцкого хозяйского хрена?
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"Он мог просто пошутить", - Разумков о словах Зеленского, что нынешних нардепов "уже пора менять" - Цензор.НЕТ 1447
"Я парламент перетрахивал и перетрахивать буду"(с)
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Ви ******* зі своїми тупими жартами. ******** в дитячий садок, наново.
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Во зебілоїд дає жару, кількістю прийнятих законів козиряє. А корисних з них скільки, а якісних, а...

В московії он, скажений приринтер [Дума] теж наприймав багато в короткий час. То тобі туди.
Йолки чекаєш?
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треба вас всіх перевішати (єссішо - я пашутіл!)
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Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у своєму звільненні звинувачує колишнього президента Петра Порошенка. "Він міг просто пожартувати", - Разумков про слова Зеленського, що нинішніх нардепів "вже пора міняти" - Цензор.НЕТ 3041..
Про це він сказав у четвер на зустрічі з журналістами.
"Те, що відбувалося протягом останніх двох тижнів, - в цьому зацікавлена одна конкретна людина, в протистоянні з якою ми перебуваємо ще з того часу, коли він ще був президентом", - заявив Труба."Він міг просто пожартувати", - Разумков про слова Зеленського, що нинішніх нардепів "вже пора міняти" - Цензор.НЕТ 9636.
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Ну , получается - да "Він міг просто пожартувати", - Разумков про слова Зеленського, що нинішніх нардепів "вже пора міняти" - Цензор.НЕТ 7526 .. Но тут интересно другое , как легко и удобно всё (все свои "косяки") , валить на Пороха . Это дескать - Порох подкупил всю Раду , и она сняла трубу с должности . "Він міг просто пожартувати", - Разумков про слова Зеленського, що нинішніх нардепів "вже пора міняти" - Цензор.НЕТ 610 .С ума сойти . На каких лохов это рассчитанно , Бог его знает . !? Порох получается виноват в том что (например )---- Труба по звонку от генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана дает команды и приостанавливает на время визита миссии МВФ обыски;
Дела против Порошенко, которые ведет ГБР, руководятся ОП и контролируются лично Богданом.
Директор НАБУ Артем Сытник звонил Трубе и сообщал, что на скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка фигурируют его заместители.
Проект подозрения бывшему и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун Труба, по его словам, возил лично президенту.
Глава компании-производителя спальных мешков для Минобороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования по закупкам в армии, чтобы избежать скандала.... и многое другое , что стало основой для увольнения Трубы "Він міг просто пожартувати", - Разумков про слова Зеленського, що нинішніх нардепів "вже пора міняти" - Цензор.НЕТ 4980 .
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Читаючи коменти порохоботні і ольгіноботні проти Президента України Володимира Зеленського бачишь що різниці практично немає.
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Є різниця, є.
Спецслужбам РФ на критику Зе не потрібно витрачати сил - його і так поливають, бо є за що.
А от на Попроха треба ще натужитись, щоб повісити на нього хоч яукусь собаку.
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Депутаты вросли в кресла быстро.Принять поправку о 300 депутатах и отмене мажоритарки будет неможливо.
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давно пора ввести вече, нафиг постоянных депутатов
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Парламент точно надо менять неотложно. И президента тоже. Один только закон о продаже земли чего стоит. Этот закон приведет к возможности выселения селян из территорий через схемы. В том числе к зачистке крупных сельских территорий от населения. Что будут делать в зачищенных от населения территориях новые собственники это отдельный вопрос.
Лукашенко о продаже земли в Украине https://www.youtube.com/watch?v=mco_g0Cd64M
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ну так его же выбрали "паприколу", теперь оно паприколу ПРАВИТ мудрым малороским наридом..............................
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Пришел к власти по приколу, как Голобородько, следующий этап- расстрел Рады? Так может, это общий замысел с Савченко и Рубаном? Три лучше, чем два!
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Ну що тут поробиш, коли клоуни керують державою. Вже майже перетворили всю Україну в сцену 95 кварталу. Тільки багато українців вже сміються "кутніми зубами"
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"Сміються на кутні...". Так правильніше... Вислів - із розряду "чорного юмору". Кутні зуби видно лише при "усмішці" черепа, тобто, після смерті людини...
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конечно, мог пошутить, епта!
Он уже не раз шутил: про тарифы, доллар по 8, про "без договорняков", "прозрачные конкурсы", "термос", "эбонитовые палочки", про Украину-героиню порнофильмов...
Про расстрел депутатов и отсечение им рук, к статьи, тоже, шутил.
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Як виявилося, усі передвиборчі обіцянки Зе - то були лише жарти.
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а как узнать что он шутит или наоборот не шутит...лохторат волнуется))) нифига ж не понятно)))
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Да-а-а... "Чувство юмора" у "Блазня" - "ахрененное"... Мы это оценили, за последние шесть лет... Особенно понравились "шутки" о "перенесении границ Украины", о "синьйоре Голодоморе", "Термосе", "эбонитовых палочка", "порноактрисе из немецкого сериала"... "Ухохатываемся до упаду...".
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"Он мог просто пошутить", - Разумков о словах Зеленского.

Перекладаю для наріда:
"Він міг просто вам напи*діти", - Разумков про слова Зеленського.
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Соєві, затягуйте: - верніть ***** !!! )))))))
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― Шутит! Он шутит! Господин Дракон, это явная шутка, такое нельзя сказать всерьез.
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Нагадаю що діючий законно обраний Президент України - це Володимир Зеленський. Є Президент - і є Україна. "Він міг просто пожартувати", - Разумков про слова Зеленського, що нинішніх нардепів "вже пора міняти" - Цензор.НЕТ 4926
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Є країна,коли є гімн, герб, прапор і мова, а президент ніколи не був символом держави. Учи мат частину.
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Пошуткували і досить. А тепер час настав вішати на Йолці за ноги всіх тих "слуг урода" разом з їхнім приЗєрватівом Вофкой Члєнограєм ... Шутка. 😃
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