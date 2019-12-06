 "Він міг просто пожартувати", - Разумков про слова Зеленського, що нинішніх нардепів "вже пора міняти"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".
"Ми ухвалили 86 законів, що приблизно на 30% більше, ніж за аналогічний проміжок часу наші колеги в попередньому скликанні. Чи були помилки? Були. Чи були там речі, які треба буде виправляти? Звичайно ж, це теж правда. Але ми все робили публічно, в стінах Верховної Ради, а не дорогою між будівлею ВР та Офісом президента, як це іноді відбувалося раніше", - зазначив він.
За його словами, не допускає помилок той, хто нічого не робить.
Нещодавно в розмові з учасниками Всеукраїнського форуму "Україна росте разом зі мною" Зеленський заявив, що і цих депутатів уже пора міняти.
"Вам краще про це все-таки запитати у Володимира Олександровича (Зеленського. - Ред.). Він зможе відповісти, що він мав на увазі. Знаючи його гарне почуття гумору, думаю, він міг просто пожартувати", - сказав Разумков.
Крім того, він висловив надію, що кількість скандалів у Раді не збільшуватиметься.
Усі на соємайдан!!!
Зрада!!!
Усі на соємайдан!!!
Какого вы туда поперлись,мрази?
Это не сцена и не корпоратив.
И закидают вас не тухлыми яйцами
причем доказывает - обвинитель, то есть, товарищ высравший утверждение.
Я сказал шо с точки зрения права, высер товарища на картинке - тянет на извинения, либо он должен доказать шо у нас президент наркоман и медосмотр был куплен и т.д. + СБУ обосралась.
А ты тут распсиховался. Уже пошли и нквд и байстрюки и прочее, доставаемое когда по сути нет че сказать то.
Или Обаму любая собака может тоже так назвать и спокойно дальше сопеть в две дырки?
Нет - пойдет вна суд.
За Путина не говорю уже, ибо собака таки будет сопеть.... в 10-15-ть дырок
У нас уже был один шут ник - порошенко.
до чего же редкая мразь
06.12.2019 г.
Заявления Ермака - это тот же сценарий, как и заявления Коломойского - попытка сместить акценты внимания с реальных действий Зеленского на провокации его окружения. Зеленскому срочно нужны деньги и они обещаны Германией за уступчивость - это главный вопрос который собирается решить Зеленский.
Французский источник. Франция будет настаивать на позиции изложенной президентом Франции Макроном 18 ноября 2019 года. (* наше сообщение от 19.11). Кроме того, Франция согласовала с Россией предложения по документальному закреплению зон разведения войск с указанием сроков и территорий. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
Зеленогнойные твари, опу помыли, побрили, как ваш гидрант, для принятия руцкого хозяйского хрена?
"Я парламент перетрахивал и перетрахивать буду"(с)
В московії он, скажений приринтер [Дума] теж наприймав багато в короткий час. То тобі туди.
Йолки чекаєш?
Про це він сказав у четвер на зустрічі з журналістами.
"Те, що відбувалося протягом останніх двох тижнів, - в цьому зацікавлена одна конкретна людина, в протистоянні з якою ми перебуваємо ще з того часу, коли він ще був президентом", - заявив Труба..
Дела против Порошенко, которые ведет ГБР, руководятся ОП и контролируются лично Богданом.
Директор НАБУ Артем Сытник звонил Трубе и сообщал, что на скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка фигурируют его заместители.
Проект подозрения бывшему и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун Труба, по его словам, возил лично президенту.
Глава компании-производителя спальных мешков для Минобороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования по закупкам в армии, чтобы избежать скандала.... и многое другое , что стало основой для увольнения Трубы .
Спецслужбам РФ на критику Зе не потрібно витрачати сил - його і так поливають, бо є за що.
А от на Попроха треба ще натужитись, щоб повісити на нього хоч яукусь собаку.
Лукашенко о продаже земли в Украине https://www.youtube.com/watch?v=mco_g0Cd64M
Он уже не раз шутил: про тарифы, доллар по 8, про "без договорняков", "прозрачные конкурсы", "термос", "эбонитовые палочки", про Украину-героиню порнофильмов...
Про расстрел депутатов и отсечение им рук, к статьи, тоже, шутил.
Перекладаю для наріда:
"Він міг просто вам напи*діти", - Разумков про слова Зеленського.