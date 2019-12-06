 Рада сьогодні заслухає Милованова, спробує запровадити електронні форми комунікації громадян з державою і розгляне питання протидії відмиванню доходів

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Заслухати Милованова під час Години запитань до уряду було вирішено на Погоджувальній раді в понеділок.
Крім того, до порядку денного включено розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України" (2260), який має визначити єдині підходи у сфері державної служби у державних органах та впровадити електронні форми комунікації громадян з державою.
Парламентарії також мають намір включити до порядку денного та ухвалити рішення щодо президентського законопроєкту 2505 про внесення змін до бюджету на 2019 рік щодо будівництва лікувально-діагностичного комплексу "Охматдиту".
У другому читанні планується розглянути законопроєкти "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (2179) і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду" (2172).
На порядку денному також проєкт постанови "Про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації" (№2324). У ньому пропонується увільнити від обов’язків членів ТСК народних депутатів Святослава Юраша (фракція "Слуга народу"), Юлію Яцик ("Слуга народу"), а натомість включити до складу комісії народного депутата від "Слуги народу" Владлена Неклюдова та члена фракції "Європейської солідарності" Володимира Ар’єва. Іншим проєктом постанови (№2434) пропонується увільнити члена фракції "Слуга народу" Олександра Качуру від обов’язків члена ТСК.
У другому читанні також мають розглядатися законопроєкти, які були ухвалені за основу Верховною Радою попереднього скликання: "Про внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо надання притулку бездомним особам)" (0932), "Про внесення зміни до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (щодо особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України)" (0933), "Про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув'язнення" щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту" (0885).
Перше читання мають пройти законопроєкти "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров'я населення" (2296) та "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту)" (2077).
06.12.2019, 07:59 • 937 • 1
Комитет ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал парламенту рассмотреть любопытный законопроект под номером 2458.
Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Завгородний для "Главреда".
Проектом закона предлагается в неотложных случаях (как например - спасение жизни или прекращение предоставления коммунальных услуг) разрешить несанкционированный доступ в жилье для проведения осмотра или ликвидации аварии.
Причем, при необходимости коммунальщики смогут выбивать входные двери и окна в помещениях.
Сейчас проникать в помещение без суда и следствия может только полиция. И то, только в том случае, если в этом помещении предотвращается преступление - в существующем законодательстве уже прописан четкий перечень для подобных вмешательств. Во всех остальных случаях - это запрещено и допуск в квартиру возможен только по решению суда.
Предлагаемые законом нормы - это чистой воды бред и беспредел. Все, что у нас пытаются провести вне суда, закончится кошмаром, так как в этом случае рейдеры и коллекторы будут у нас сантехниками.
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А самое смешное в этом то, что у коммунальных служб будет больше обязанностей, чем у полиции и других силовых органов.
Фактически, предлагаемые изменения - по сути рейдерский захват квартиры, поскольку никому не составит труда зайти внутрь и сменить замки. Тем более, что подобные действия предлагается проводить без присутствия правоохранителей.
Проникновение на частную территорию должно быть разрешено только через суд, так как в противном случае - это прямое нарушение статьи Конституции о неприкосновенности частной собственности.
Если у людей есть вопросы по ЖКХ, то подавайте иск в суд, урегулируйте все вопросы - уточните задолженность, получайте график выплат и так далее. И только в том случае, если есть решение суда и человек злостно не выполняет свои обязательства по оплате услуг ЖКХ, то только в этом случае исполнительная служба имеет право проникновения в жилье.
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Почему это пытаются принять? Понятно, что это делается в угоду монополистам ЖКХ, чтобы они могли отключать услуги и проникать в помещения, когда и как захотят, без решения.
Долги за услуги ЖКХ существуют, и их сумма составляет порядка 60 миллиардов гривен. Как их устранять, коммунальщики не знают. Квартиры у должников забирать боятся, так как опасаются бунта в стране. И хотя есть судебный порядок рассмотрения подобных дел без участия должника, опять-таки, в суд должен кто-то подать, провести подсчеты и переговоры с людьми. И потому, по-видимому, не придумали ничего лучше такого «финта ушами».
Но учитывая, что это пока не окончательный текст документа, очень надеюсь, что хватит ума у его создателей вычеркнуть эти нормы.
так и написали?
в бумажной форме?))
Источник:https://biz.censor.net.ua/n3158316
І золотом взялись старезні клени
Самотні, одноокі ліхтарі
Тіла колишуть Юзіка і Лєни.
Мине любов - залишивши журбу,
У безвість відлетить мінлива слава
Кривого Рогу владну гопоту
Заселфять люті хлопці в балаклавах.
Екранна міць, кураж і шал реприз
Обернуться на страх, прокльони, сльози
Як кажуть на районі: "опа-шіц!"
Колишуться вже трупи Жєні й Стьопи!
Повісять на хрін всіх під скавуління мас…
Ач, к*рва, вже сміятись то сміятись:
На бізнес-мотузках кошерно так
Брати Шефіри будуть колихатись.
"Таваріщі, братішкі, как жє так…."
Волатиме "Сватів" сценарна група.
Тамбовскій волк вам брат… доречі, фак!
Й цього на гак повісимо за дупу.
Єдиний хто залишиться живим -
Він фронту надавав постійну поміч -
"Жіночого кварталу" керівник…
Пікалов кажєтся.., ну той шо Януковіч!
З Кривого Рогу владні рагулі,
Повіривши у власну невмирущість,
Звисаючи ногами до землі
Втикатимуть в нову метафізичну сутність.
Що проголошує: "Такі лохі!"
Хто розпальцьовками торгуючи у владі
З електорально-коломойської руки
Враз опинились на народній чорній раді.
Народе мій… Ху…вий мій народ!
Що голосує "чісто по пріколу"
Ти враз стаєш святим і мудрим враз
Як по-пріколу починаєш вішать Вову!
За землю, мову, й перемовини з х…йлом,
За здачу територій, смерть комбата,
Сівохосрач і жарти про хохлов,
Повію-Україну і "палала хата".
Тебе любов - ненависті навчила.
Стихія бунту і вогонь сердець…
Народе, мій, ну добре, всіх убили…
А далі що?… Руїна і п…дець…
Тож поки ще живі квартальні дурні,
В яких проблеми з гумором, либонь,
Народе мій, не стрибай у безодню
Бо маєш справу із підступним злом.
Змалоросійщені радянські плутократи
Нас провокують на відкритий герць
Всередині країни… брат на брата…
А там вже не далеко і капець!
Тож будь спокійним, зібраним, таланним
На березі Донця, Дніпра, Збруча
Ти всядься, подивись за плавні
Де вже несе нестримна течія…
Євгена, пана Юзіка і Вову,
Братів Шефірів і лихих "Сватів"
Степана, чувака з Тамбову,
Та гульк - аж ось парламент вже поплив…
"Слуга народу" - роль скороминуща.
Як, зрештою, і влада, успіх, сміх…
Сміятися над владою - не вада
За те цькувати - то є владний гріх!
Тож рубікон перейдено, панове!
Віднині я злочинець - навіть гірш..,
Бо агресивно, нагло і свідомо
Публічно публікую оцей вірш:
"Колише вітер тушки гопоти
Про вічність гомонять дніпровські далі
Самотні одноокі ліхтарі
Вже не самотні в урядовому кварталі"))))
і чому українська Земля для тебе вартує у півтори рази дешевше ніж "криворіжсталь" ...хоча ви гніди й того не створювали ?
"Лише на 29 році незалежності у 23-го уряду стало розуму та не забракло відповідальності впорядкувати портал https://map.geoportalua.com, де акумулювати геть усю інформацію про власників українських земель. Хто, де, скільки, вартість угод купівлі\продажу чи оренди, кадастрова карта та результати обробки даних дистанційного зондування українських земель - відтепер максимальна кількість найважливішої інформації про українські сільгоспугіддя, її власників та реальний стан доступна кожному українцю. Буквально у кілька кліків.
Однозначно довгоочікуваний та рішучий крок до формування цивілізованих та прозорих земельних відносин. Вітання Тимофію Милованову та кожному причетному до проекту. Чудова робота, хлопці! З вами земельній реформі - бути. #урядтехнократів"
І у мене є питання : скільки бабок цей #урядтехнократів розпиляв на створення цього проекту ,бо ,наскільки можу судити,-це галімий сиряк,що намагається копіювати сервіс мапи ДГК !!!!