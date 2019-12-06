 Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму, - Сенцов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колишній політв'язень Олег Сенцов у своєму Facebook.

"З Ромою Сущенком після виступу в ОБСЄ. Ми говоримо про російську агресію, наших полонених, а вороги тим часом блокують внесення в підсумкову резолюцію питання деокупації Криму", - написав він.

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Нагадаємо, раніше український режисер Олег Сенцов, який повернувся в Україну в рамках обміну утримуваними особами з РФ, став почесним громадянином столиці Франції.





