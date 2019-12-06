 Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму, - Сенцов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колишній політв'язень Олег Сенцов у своєму Facebook.
"З Ромою Сущенком після виступу в ОБСЄ. Ми говоримо про російську агресію, наших полонених, а вороги тим часом блокують внесення в підсумкову резолюцію питання деокупації Криму", - написав він.
Нагадаємо, раніше український режисер Олег Сенцов, який повернувся в Україну в рамках обміну утримуваними особами з РФ, став почесним громадянином столиці Франції.
2. Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) из-под подчинения Баку де-факто была выведена еще при СССР - в 1989 году, когда в области была введена особая форма правления - хронологически последний статус области в советское время.
3. НКР в 1991 году вышла на политическую арену как наследница практически непрерывно существовавших здесь независимых или полузависимых армянских государственных образований - Хаченского княжества, Карабахских меликств, Карабахского ханства, Нагорно-Карабахской автономной области. Последняя была образована как советская форма национальной государственности.
Народ Нагорного Карабаха в 1991 году провозгласил свою независимость не актом первичного самоопределения, а в результате повышения национально-государственного статуса НКАО. Нагорный Карабах никогда не был частью независимого государства «Азербайджан» или географической территории с тем же названием.https://defacto.am/40058.html