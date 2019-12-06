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 Політика України
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Все про:Крим (7914) ОБСЄ (2343) окупація (2149) Сенцов (833) Сущенко (470)

 Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму, - Сенцов

Росія блокує внесення питання про деокупацію окупованого нею Криму в підсумкову резолюцію засідання Ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив колишній політв'язень Олег Сенцов у своєму Facebook.

"З Ромою Сущенком після виступу в ОБСЄ. Ми говоримо про російську агресію, наших полонених, а вороги тим часом блокують внесення в підсумкову резолюцію питання деокупації Криму", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хочу вірити, що мене почули, але сподіватися нам краще на самих себе, - Сенцов про поїздку до Страсбурга. ФОТО

Нагадаємо, раніше український режисер Олег Сенцов, який повернувся в Україну в рамках обміну утримуваними особами з РФ, став почесним громадянином столиці Франції.

Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму, - Сенцов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163769
 
 
 Топ коментарі
 
была бы моя воля, я бы включил Олега в состав делегации на 9 декабря
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по крайней мере он сидел в кутузке как враг хуйлостана, когда твой недоумок-клоун прыгал по сцене, тряс членом над клавишами и советовал применять против протестующих эбонитовые палочки...позже ты выбрал это говно себе в президенты... Ума у тебя, мушля, как мяса в привокзальном беляше...
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ты жертва этой самой русской пропаганды
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была бы моя воля, я бы включил Олега в состав делегации на 9 декабря
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Для чего? Обсудить меню стодневноголодающего?
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по крайней мере он сидел в кутузке как враг **********, когда твой недоумок-клоун прыгал по сцене, тряс членом над клавишами и советовал применять против протестующих эбонитовые палочки...позже ты выбрал это говно себе в президенты... Ума у тебя, мушля, как мяса в привокзальном беляше...
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Ага, сидел и прямо голодал. Вместе с надей-летчицей. Все эти продукты руской пропаганды для людей как ты с абсолютным отсутствием мозгов.
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ты жертва этой самой русской пропаганды
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Андруша, тот факт, что ты выбрал себе лидером клоуна-членовиртуоза, прекращает всякую всякую опцию продолжения диалога с тобой как с умалишенным...
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Просто удивительно то, как писали, он придумывал сценарии в тюрьме и мечтал снова режиссировать, и вот свобода, но режиссером работать он совсем не спешит.
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Аллах Акбар. И пусть Он услышит тех у кого помыслы чисты и накажет тех у кого помыслы черны. Аминь.
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На днях мій п'яний сусід стверджував, що Дніпро то "море". І - що?.................... Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму, - Сенцов - Цензор.НЕТ 2113
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Нерусская Россия игнорировала также 4 постановления ООН об окупации Карабаха ИндоПэриджанского(ОдЭрБэйДжанского).Отняла земли у 60млн.народа...и спрятало ее Бизантийство с праздниками.
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1. Не существует какого-либо юридического аргумента, ни одного правового документа, на основе которого нынешняя Азербайджанская Республика (АР) могла бы обосновать свои притязания на Нагорный Карабах (НК). Нет такой нормы международного права, такого договора относительно НК или такого закона СССР, который поставил бы под сомнение легитимность образования Нагорно-Карабахской Республики. Образование НКР с точки зрения международного права безупречно.
2. Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) из-под подчинения Баку де-факто была выведена еще при СССР - в 1989 году, когда в области была введена особая форма правления - хронологически последний статус области в советское время.
3. НКР в 1991 году вышла на политическую арену как наследница практически непрерывно существовавших здесь независимых или полузависимых армянских государственных образований - Хаченского княжества, Карабахских меликств, Карабахского ханства, Нагорно-Карабахской автономной области. Последняя была образована как советская форма национальной государственности.
Народ Нагорного Карабаха в 1991 году провозгласил свою независимость не актом первичного самоопределения, а в результате повышения национально-государственного статуса НКАО. Нагорный Карабах никогда не был частью независимого государства «Азербайджан» или географической территории с тем же названием.https://defacto.am/40058.html
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Ворюга юлить та викручується, але вкрадене прийдеться повернути законному хазяїну.
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Сенцов нормально "топит" на всех фронтах! Если 5 лет протянем, то глядишь на следующих президентских выборах увидим его в кандидатах. И если пуйло не сдохнет раньше, надеюсь от этого факта у него случится инфаркт
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Клоуна выбрали сейчас, а потом недорежиссера? Мозги вообще есть?
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ОБСЕ не занимается Крымом, им Донбасса хватает
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Вернули рашу -получите. Вместо оплаты долгов - блокировки.
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