 "Це те, що записано в Мінських домовленостях, які ми виконуємо", - Пристайко про правки до Конституції щодо ОРДЛО

Так вважає міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Президент Зеленський не один раз – тут питання не в його міністрах, не в його помічниках – він сам сказав, що є певні червоні лінії, які ми не переступаємо" - зазначив він.
За словами Пристайка, те, що будуть внесені певні конституційні зміни на основі децентралізації, обіцяв ще попередній уряд, і це було записано в Мінських домовленостях.
"Це те, що було обіцяно, це те, що було зроблено під військовим тиском, коли на нас наступали, коли наші люди гинули. Це те що записано Мінських домовленостях, які ми виконуємо. Жодних нових ідей, що стосуються змін до конституції, щонайменше в мене немає" - заявив міністр.
Як повідомлялося, команда президента України має готовність провести конституційну реформу за підсумками саміту в "нормандському форматі", але обіцяє обмежити ці зміни питаннями децентралізації, зокрема щодо ОРДЛО.
Дійсно думає що у Януковича просто не вийшло, а вони вже навічно?
Подсунули другого, теперь продажным миром вносит смуту. Цель ослабить страну и захватить ресурсы,пока все будут чубитись.А хозяин у них один все они с гнезда сороса.
Индульгенциями кто согрешил, и главное ,политической импотенцией ' что либо менять.
Эти твари хотят все свалить на минские бумажки... и подписать. Петя подписывал минские бумажки совсем не для того, что бы их выполнять. На тот момент подписывать нужно было, что бы остановить путина. Только и всего. За 5 лет Петя ни одной буквы не выполнил и не собирался. А клоун готов все что угодно выполнить...
Далі можна бкло вже не продовжувати
Децентрализацию давно придумал Гройсман, чего ещё?