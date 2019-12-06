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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Конституція (316) Донбас (13974) мінські угоди (1667) Пристайко (272)

 "Це те, що записано в Мінських домовленостях, які ми виконуємо", - Пристайко про правки до Конституції щодо ОРДЛО

Якщо нинішня влада піде на внесення правок до Конституції про децентралізацію, в тому числі щодо ОРДЛО, вона при цьому "не переступить червоні лінії", оскільки лише виконає те, на що підписалася минула влада в Мінську.

Так вважає міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Президент Зеленський не один раз – тут питання не в його міністрах, не в його помічниках – він сам сказав, що є певні червоні лінії, які ми не переступаємо" - зазначив він.

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За словами Пристайка, те, що будуть внесені певні конституційні зміни на основі децентралізації, обіцяв ще попередній уряд, і це було записано в Мінських домовленостях.

"Це те, що було обіцяно, це те, що було зроблено під військовим тиском, коли на нас наступали, коли наші люди гинули. Це те що записано Мінських домовленостях, які ми виконуємо. Жодних нових ідей, що стосуються змін до конституції, щонайменше в мене немає" - заявив міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поставити хрест на законі про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не можна, він є частиною Мінських угод, - Потураєв. ВIДЕО

Як повідомлялося, команда президента України має готовність провести конституційну реформу за підсумками саміту в "нормандському форматі", але обіцяє обмежити ці зміни питаннями децентралізації, зокрема щодо ОРДЛО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163768
 
 
 Топ коментарі
 
Зечмошник. Там речь идёт о временном законе, а не о конституции
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Пристайко - затычка зеленая, а не дипломат.

5 лет не надо было менять Конституцию Украины для орков Донбабве и Роисю флажками со всех сторон обставили, а тут просто кровавый понос случился и Роисе поперло.
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Задовбали ці словоблуди. Рф не виконує жодних домовленостей, а ми зобов'язані виконувати всі забаганки.
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Бреше людям в очі та готується до державної зради.
Дійсно думає що у Януковича просто не вийшло, а вони вже навічно?
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Одна шайка-лейка один верой и мовой разводил не переставая воровать, не получилось.
Подсунули другого, теперь продажным миром вносит смуту. Цель ослабить страну и захватить ресурсы,пока все будут чубитись.А хозяин у них один все они с гнезда сороса.
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Да що крав особисто Порошенко? Досить повторювати те що вам пишуть в фсбешних методичках.
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Влада не крадет влада продает лицензии на стрижку стада. Законами,милиоными зарплптами
Индульгенциями кто согрешил, и главное ,политической импотенцией ' что либо менять.
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особисто все його майно!...отримане під час "приватизації", та його перебуванні депутатом ВР!
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І знову таки, це свідчення домовленностей, які вже "досягнуті" пліснявими та мордором. Вони шукають форму, як подати це суспільству, щоб не бути винними в злитті України. Це і є ціль зеленої влади. Здати країну кацапам по-тихому, без скандалу і Майдану, і узаконити процес. Європа не хоче "шуму" на своєму кордоні
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так как лишь выполнит то, на что подписалась прошлая власть в Минске..

Эти твари хотят все свалить на минские бумажки... и подписать. Петя подписывал минские бумажки совсем не для того, что бы их выполнять. На тот момент подписывать нужно было, что бы остановить путина. Только и всего. За 5 лет Петя ни одной буквы не выполнил и не собирался. А клоун готов все что угодно выполнить...
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зелений дебіл, їх що приймали, щоб виконувати? Їх підписували щоб якось зупинити ****.
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Ідіот. Мінські домовленості--це "протокол намірів",він не розглядався взагалі ВР,немає ніякої законної сили і був підписан другорядними чиновниками і під тиском росії і Іловайських подій, коли не було ні армії ні сил стримати російсько-фашистську орду. Це був локальний передих.І там говорилось,про тимчасовість певних дій. НІХТО НЕ МОЖЕ НАВЯЗУВАТИ УКРАЇНІ ЗМІНИТИ КОНСТИТУЦІЮ В УГОДУ ФАШИСТВУЮЩОМУ СУСІДУ,Зебіли стоять на колінах перед путіним і намагаються навязати українцям.що вони виконують те ,що незробили "попередніки". Порошенко і ЗСУ не залишали добровільно своєї землі ,а поступовоїї повертали. При владі фсбешникі і україноненависникі і підкладки путіна і клоуни.
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Президент Зеленский не один разИсточник: https://censor.net.ua/n3163768

Далі можна бкло вже не продовжувати "Це те, що записано в Мінських домовленостях, які ми виконуємо", - Пристайко про правки до Конституції щодо ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3069
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он бы читал, что написано в конституции, а не в "договоренностях", а там написано, что во время войны ее менять нельзя. а если есть большое желание что-то сделать не по конституции и вне закона - принимающие решения должны быть готовы за идеалы минских договорняков (и любых других) сесть, и надолго. то же и с прошлой властью - невведение военного положения во время\после оккупации и аннексии Крыма (и нападения ВВХ на Донбасс) - преступление, и принимающие такие решения должны сидеть.
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Про что они трындят?
Децентрализацию давно придумал Гройсман, чего ещё?
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это ж надо было 5 лет трактовать эти тоговоренности так, чтобы кацапам из них х@й на блюде слепить, чтобы потом к власти пришло стадо долбо@бов который этот и х@й сами заглотнули с радостью и еще блюдо облизали.
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Дайте мне эту зелёную падлу за горло подержать. Хотя бы 2 минуты.
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Вот смотрю на эту лавровскую приставку,ермака и всю эту зеленую гоп-компанию,которая как попугаи, твердят - надо выполнять минск,надо выполнять,там записано,а на ум приходит одно высказывание - пошли ДУРАКА за одной бутылкой водки,то он одну и купит.Так и тут.Кто вас, дебл....ов, заставляет их выполнять?
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Дристайко, а в минских угодах разве написано, что Украина обязана их выполнять в одностороннем порядке?
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Зеля бумажки подпишет а путин землю скупит. Да еще всунет ОРДЛО на содержание и востоновление, Он останется белый и пушистый, а у нас гражданский конфликт.Это капитуляция.
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А чому Батя 2 не звільнив території? Чому він не зробив те, що зараз вимагає разом з худобою від Зеленського?.
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Я в ах*е! Пуин уже тысячу раз подтерся минскими соглашениями, а этот до сих пор собирается что-то менять!
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