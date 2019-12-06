 Джуліані обіцяє незабаром оприлюднити докази причетності Байдена до корупції в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це Джуліані написав у Twitter.
Адвокат назвав процедуру імпічменту Трампа "фарсом".
"Не було утримання військової допомоги. Розмова про корупцію в Україні ґрунтувалася на переконливих доказах злочинної поведінки тодішнього віцепрезидента Байдена", - написав він.
За словами Джуліані, Барак Обама, попередник Трампа, причетний до корупції в Україні.
"Американський народ дізнається, що посадові особи адміністрації Байдена й Обами сприяли підвищенню рівня корупції в Україні в період з 2014 по 2016 роки. Всі ці докази будуть оприлюднені дуже скоро", - резюмував адвокат Трампа.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.
3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.
Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.
Йому вже й його мішпуха не вірить
Корупція з Байденом це одна справа, а перевищення повноважень Трампом - інша.
Якщо "убедительные доказательства преступного поведения тогдашнего вице-президента Байдена" стали підставою для порушень закону Трампом, то порушення залишаються порушеннями і повинні бути покарані.
Бєня зробив ставку на Трампа ? Ризиковий....
правда тогда был Джордж Буш..
стал рыжий и Джулиани превратился в джулиани с маленькой буквы....
Эх, зря югик у него в фильме снялся. Будут их теперь вместе с пэдрой на запчасти разбирать. Да попутно и предвыборную встречу с клинтоншой припомнят. ))
/Але воно ж НІХТО і його дії дуже смердять мафіозним лайном а-ля пукін(шаломов)