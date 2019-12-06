EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  1283  36
Матеріали за темою:
Все про:Байден (191) США (5938) Джуліані (79)

 Джуліані обіцяє незабаром оприлюднити докази причетності Байдена до корупції в Україні

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані, який 4 грудня прибув в Україну з особистим візитом, має докази причетності колишнього американського віцепрезидента Джозефа Байдена до корупції в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це Джуліані написав у Twitter.

Адвокат назвав процедуру імпічменту Трампа "фарсом".

"Не було утримання військової допомоги. Розмова про корупцію в Україні ґрунтувалася на переконливих доказах злочинної поведінки тодішнього віцепрезидента Байдена", - написав він.

За словами Джуліані, Барак Обама, попередник Трампа, причетний до корупції в Україні.

"Американський народ дізнається, що посадові особи адміністрації Байдена й Обами сприяли підвищенню рівня корупції в Україні в період з 2014 по 2016 роки. Всі ці докази будуть оприлюднені дуже скоро", - резюмував адвокат Трампа.

Також читайте: Перша зустріч Джуліані в Києві відбулася з нардепом Деркачем

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Також читайте: Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Зеленського і Трампа, з якої почалася процедура імпічменту, - The Hill

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163767
 
 
 Топ коментарі
 
Бла-бла-бла.
Корупція з Байденом це одна справа, а перевищення повноважень Трампом - інша. Джулиани обещает в скором времени обнародовать доказательства причастности Байдена к коррупции в Украине - Цензор.НЕТ 1560
Якщо "убедительные доказательства преступного поведения тогдашнего вице-президента Байдена" стали підставою для порушень закону Трампом, то порушення залишаються порушеннями і повинні бути покарані.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
***** приходится заплатить жулиано большие деньги, но он не жалеет ))
 показати весь коментар
 
 
мафіоза неофіт джуліані якийсь ну занадто оптимістичний...
Йому вже й його мішпуха не вірить Джулиани обещает в скором времени обнародовать доказательства причастности Байдена к коррупции в Украине - Цензор.НЕТ 4504
 показати весь коментар
 
 
А чого йому бути не оптимістичним ? Проголосують дєрьмократи за імпічмент - питання перейде в Сенат, де більшість у республіканців. Вони викличуть туди на допит Байдена і вивернуть його як кожух. Там дєрьмократи і пєсєц. не пргґонолосують - питання тоді - якого х город городили із своїм ымпычментом? Хоч так хоч сяк - а дєрьмократи песець
 показати весь коментар
 
 
Бла-бла-бла.
Корупція з Байденом це одна справа, а перевищення повноважень Трампом - інша. Джулиани обещает в скором времени обнародовать доказательства причастности Байдена к коррупции в Украине - Цензор.НЕТ 1560
Якщо "убедительные доказательства преступного поведения тогдашнего вице-президента Байдена" стали підставою для порушень закону Трампом, то порушення залишаються порушеннями і повинні бути покарані.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пеця з Кріликом напружились Джуліані обіцяє незабаром оприлюднити докази причетності Байдена до корупції в Україні - Цензор.НЕТ 2516
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"Сейчас я выложу доказательства!"
Джуліані обіцяє незабаром оприлюднити докази причетності Байдена до корупції в Україні - Цензор.НЕТ 8986
 показати весь коментар
 
 
Выложу или отложу? Или все таки наложу... Джуліані обіцяє незабаром оприлюднити докази причетності Байдена до корупції в Україні - Цензор.НЕТ 1537
 показати весь коментар
 
Они у вас каждый день "напруживаются". В зелеботские штаны.
 показати весь коментар
 
 
У Джулиани крьіша поехала , отрицает известньій факт задержки военной помощи. Наверное , тоже пойдет под следствие и суд , как его предшественник.
 показати весь коментар
 
 
Ще б пак ! Такі авторітєти,як хрещеник Кучми Деркач Нардеп Деркач обговорив із Джуліані створення групи "Друзі України СТОП корупція" і Жопакаломойского Депутат Дубінський зустрівся з особистим адвокатом Трампа йому в цьому допоможуть.
Бєня зробив ставку на Трампа ? Ризиковий....
Джуліані обіцяє незабаром оприлюднити докази причетності Байдена до корупції в Україні - Цензор.НЕТ 2467

Джуліані обіцяє незабаром оприлюднити докази причетності Байдена до корупції в Україні - Цензор.НЕТ 5813
 показати весь коментар
 
 
А те що і диркач-папа і диркач-ссцинок агенти кгб(зараз фсб) фєдєрастії.. і діти знають Джуліані обіцяє незабаром оприлюднити докази причетності Байдена до корупції в Україні - Цензор.НЕТ 8645
 показати весь коментар
 
а хто сумнівався, шо гєбня і тут рулить..?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"Джулиани все расскажет!"
Джуліані обіцяє незабаром оприлюднити докази причетності Байдена до корупції в Україні - Цензор.НЕТ 299
 показати весь коментар
 
Это все, конечно, оччччень интересно, но шантаж Трампом нашего бубочки остается шантажом, а это является причиной импичмента.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохоботы притихли, изучают методички.
 показати весь коментар
 
 
Джулиани был совсем совсем неплохим мером Нью Уорка,
правда тогда был Джордж Буш..
стал рыжий и Джулиани превратился в джулиани с маленькой буквы....
 показати весь коментар
 
 
...на подтанцовкє в ке ге бє: оні ісправно платят
 показати весь коментар
 
 
Потрібно виводити їх на "чисту воду". Джуліані обіцяє незабаром оприлюднити докази причетності Байдена до корупції в Україні - Цензор.НЕТ 9814
 показати весь коментар
 
Ну так пусть опубликует эти доказательства, а то только ляпать языком, что у него есть страшный компромат на всех, уже как-то смешно выглядит.
 показати весь коментар
 
 
"Американский народ узнает, что должностные лица администрации Байдена и Обамы способствовали повышению уровня коррупции в Украине в период с 2014 по 2016 годы. Все эти доказательства будут обнародованы очень скоро", - резюмировал адвокат Трампа.
Эх, зря югик у него в фильме снялся. Будут их теперь вместе с пэдрой на запчасти разбирать. Да попутно и предвыборную встречу с клинтоншой припомнят. ))
 показати весь коментар
 
Трампові покажи. Адже він "...кушать нє может..." через корупцію в Україні.
 показати весь коментар
 
Шо це за кіно Джуліані знимає?! Це вже не просто "карточный домик", а цілий вже "карточный жилмассив" типу Троєщина.
 показати весь коментар
 
 
то воно той неофіт джуліані..? яка у нього посада?/
/Але воно ж НІХТО і його дії дуже смердять мафіозним лайном а-ля пукін(шаломов) Джуліані обіцяє незабаром оприлюднити докази причетності Байдена до корупції в Україні - Цензор.НЕТ 5827
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору