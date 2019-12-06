 Посилення санкцій проти РФ може стати запобіжником, - Зеркаль

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі програми "Право на владу" заявила ексзаступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.
"Звичайно, розвиток армії - це дуже важливо, і це наш внутрішній запобіжник. Але є ще зовнішні запобіжники, і наші партнери вже знають, як застосовувати санкції проти Російської Федерації", - сказала вона.
За словами Зеркаль, дуже логічно було б, якщо цими запобіжниками було б посилення санкцій, якщо Росія не буде дотримуватися припинення вогню.
"Якщо вони знову будуть брати в полон наших військових, наших цивільних, і якщо поведінка, властива їм до цього, буде продовжуватися", - підсумувала ексзаступник міністра.
ибо от несоблюдения техники безопасности человек может не только умереть, но и родиться...
Все рівно вона не скаже нічого вартого уваги.
в спам имбецил))))
не бачу підстав чому б колективним санкціям не розвалити огризок імперії зла - фашистську фєдєрастію..
Слишком много заявлений для человека, который сам решил покинуть свой пост, вам не кажется?