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 Політика України
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Все про:Росія (21531) санкції (2441) Зеркаль (225)

 Посилення санкцій проти РФ може стати запобіжником, - Зеркаль

Зовнішнім запобіжником щодо порушення Росією можливих домовленостей "нормандського саміту" могло би бути посилення міжнародних санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі програми "Право на владу" заявила ексзаступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

"Звичайно, розвиток армії - це дуже важливо, і це наш внутрішній запобіжник. Але є ще зовнішні запобіжники, і наші партнери вже знають, як застосовувати санкції проти Російської Федерації", - сказала вона.

За словами Зеркаль, дуже логічно було б, якщо цими запобіжниками було б посилення санкцій, якщо Росія не буде дотримуватися припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зустрічі нормандської четвірки потрібно ставити питання про мирну угоду між Україною та Росією, - Зеркаль

"Якщо вони знову будуть брати в полон наших військових, наших цивільних, і якщо поведінка, властива їм до цього, буде продовжуватися", - підсумувала ексзаступник міністра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163765
 
   
 Топ коментарі
 
А таки вона класно кацапам по соплям надавала, респект їй!
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Зеленский руководит европейскими и американскими санкциями? Нихрена себе!
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Что тебе зебил не нравится ?
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предохраняться это правильно
ибо от несоблюдения техники безопасности человек может не только умереть, но и родиться...
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Климкин 2. Рот развязала отставка
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С таким президентом как сейчас в Украине, с России снимут все санкции в 2020 . Тут и до гадалки не надо ходит .
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Зеленский руководит европейскими и американскими санкциями? Нихрена себе!
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Довго ще цитуватимуть цю екс-сучку? Ужесточение санкций против РФ может стать предохранителем, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2595
Все рівно вона не скаже нічого вартого уваги.
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Не то что ты , не дурко ?
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А таки вона класно кацапам по соплям надавала, респект їй!
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Абсолютно согласен ! Из всей соевой шоблы она мне наиболее симпатична. Во всех смыслах ! И женщина очень красивая, и работу свою выполняла на 5+. Ей надо было быть главо МИД вместо тупого кацапа Климкина.
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Та да, вона не пообіцяє зарплати в 4000 євро, не забезпечить безкоштовним газом, не оголосить про кінець епохи злиднів. Все інше для вас не має значення і не варте уваги.
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Це ти не вартий уваги мокшанський вилупок, а Заслуга Зеркаль і команди в тому що завжди твердо і послідовно відстоювали інтереси України, демократичні цінності і не давали спуску Кремлю. Вони виграли Трибунал всупереч вам, Зебіли мокшанські. А ви своїм договорняком з Пу врятували його, дали можливість вийти сухим із води.
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та не надо предохраняться. идеально - ужесточить, шоб стали гвоздём в крышку гроба рассеюшки ))
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У женщин одно на уме, главное предохраняться
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знаешь какая женщина считается невменяемой? та. которая во время секса все время орет: "Не в меня! Тока не в меня!!"
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да уж ,если человек идиот, то это на долго))))
в спам имбецил))))
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Только физическое уничтожение вовки пупкина может спасти мир от катастрофы.Эта гнида не вечна и перед смертью он обязательно пальнет по Штатам и Украине.Все лидеры это понимают,но ничего не делают
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там ещё вопрос, какое другое ***** придёт к власти после него. Может и похлеще. Мир от катастрофы спасёт только спокойный и бескровный распад рашки на мелкие государства.
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Термин "оружие сдерживания" Зеркаль должна знать. Именно благодаря ему , в обертке НАТО, в Европе поддерживался мир после 1945г. Украина имеет необходимьій ракетньій потенциал , нужно просто сделать .
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Чем то на утку она похожа.
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Это "усиление санкций " должно быть хотя бы озвучено!
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Свого часу саме САНКЦІЇ ЗАХОДУ розвалили сересер...
не бачу підстав чому б колективним санкціям не розвалити огризок імперії зла - фашистську фєдєрастію.. Посилення санкцій проти РФ може стати запобіжником, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5106
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Зеркаль решила в политику податься?
Слишком много заявлений для человека, который сам решил покинуть свой пост, вам не кажется?
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