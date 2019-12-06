EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  2129  102
Все про:газ (1107) Газпром (511) Порошенко (10176) Росія (21531) нормандська четвірка (749)

 Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко

Росія через нав'язування газового контракту просуватиме невигідний для України пакет домовленостей під час Нормандського саміту, тому питання газу в жодному разі не можна включати до порядку денного.

Про це п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" пише у своїй статті для "Української правди" "Не довіряти Путіну і не лишатися віч-на-віч. Поради Порошенка Зеленському на саміт у Парижі", передає Цензор.НЕТ.

"Не слід включати "газове питання" до загального порядку денного Нормандського саміту, аби не дозволити Росії сформувати невигідний для України "пакет домовленостей", за яким за "дешевий" газ Україна зробить важливі поступки на політичному треку. Ще нічого у новітній історії нам не обходилося так дорого, як дешевий російський газ. Хотів би принагідно попередити, щоб не стало воно сюрпризом", - застерігає Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умови поки економічно неприйнятні для нас, - Путін про пропозиції Києва щодо транзиту газу

"Уже п'ятий рік, як ми не купуємо газ у Росії і не маємо в ньому бодай найменшої економічної потреби. Тож не знаю як хто, але наша команда відновлення прямих закупівель газу в Путіна розглядатиме як капітуляцію – причому не лише в енергетичній, але й в політичній сфері", - наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, раніше Міністерства енергетики України та РФ повідомили про двосторонні газові переговори міністрів Олексія Оржеля і Олександра Новака, які відбулися у Відні 28 листопада.

Переговори відбулися після телефонного дзвінка між Путіним і Зеленським, під час якого, зокрема, обговорювалося майбутнє транзитного контракту.

Про сценарії розвитку подій на газовому ринку читайте в матеріалі Чи вистачить газу Україні в 2020 році

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163763
 
   
 Топ коментарі
 
Якщо петя такий потужний і мудрий політик, яким він себе вважає - то чому він отримав нищівний та принизливий розгром 21-го квітня на виборах?
 показати весь коментар
 
"Уже пятый год, как мы не покупаем газ у России и нет в нем малейшей экономической необходимости. Источник: https://censor.net.ua/n3163763

Мы юридически не покупаем газ у кацапов, а фактически сразу его отбираем после поступления в нашу ГТС. Это я к фразе …. " и нет в нём малейшей экономической необходимости …"
 показати весь коментар
 
Тому що зе-типілам не потрібен мудрий політик, а потрібен блазень-наркоман.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору