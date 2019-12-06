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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6894) вбивство (1977)

 Чоловік покликав жінку на побачення в Києві і показав їй труп 82-річної бабусі з пакетом на голові

У ніч на 6 листопада до поліції звернулася жінка і заявила про страшну подію. Вона стверджувала, що в квартирі за адресою вулиця Зодчих, 68 вона бачила труп жінки. На місце направили правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Повідомлення до поліції надійшло близько 3:40.

Коли прибули правоохоронці, то інформація підтвердилася. В одній з квартир на 14 поверсі в комірчині був труп з пакетом на голові, а шия була замотана шарфом. Тіло було заховане серед речей. Під час огляду з'ясувалося, що це 82-річна власниця квартири.

Як розповіла заявниця копам, вона познайомилася через сайт знайомств із чоловіком. Він привів її в цю квартиру, після чого почав їй погрожувати і показав труп у комірчині. На щастя, їй вдалося втекти і дістатися додому. Вже після цього вона повідомила про побачене в поліцію.

Чоловік покликав жінку на побачення в Києві і показав їй труп 82-річної бабусі з пакетом на голові 01

Під час з'ясування деталей патрульним поліцейським вдалося визначити і затримати чоловіка, який можливо причетний до злочину. Він перебував у квартирі за адресою вулиця Якуба Коласа, 17. За словами поліцейських, спочатку він заперечував свою причетність до події, але пізніше зізнався. Попередньо, причиною смерті стало задушення, але точна причина стане зрозумілою після проведення відповідних експертиз.

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Чоловік покликав жінку на побачення в Києві і показав їй труп 82-річної бабусі з пакетом на голові 02

Яким чином загибла і затриманий були пов'язані між собою, а також інші деталі події з'ясовуються. На місці працювали екіпажі поліції, слідчо-оперативні групи районного та Головного управління, кінологи та експерти.

Чоловік покликав жінку на побачення в Києві і показав їй труп 82-річної бабусі з пакетом на голові 03
Фото: Інформатор

Раніше в Подільському районі Києва за адресою вулиця Введенська, 15 перехожий знайшов закривавлений труп чоловіка зі слідами насильницької смерті. Поліцейським вдалося затримати підозрюваного у Вінницькій області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163762
 
 
 Топ коментарі
 
Не менее креативная бабенка, поперлась неизвестно с кем на квартиру...
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Ещё одно дитя шоколада ...dd - это дважды дебил или дважды долбо..б ?
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Креативний спосіб добитися дівчини,цікаво як би він освідчувався)))
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Не менее креативная бабенка, поперлась неизвестно с кем на квартиру...
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видимо, ей не понравился секс в кладовке с бабушкой
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їй срочно треба було знайти приключєній на одно мєсто.
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певно уявив себе фредді крюгером.
все одно воно хворе..
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Ходить смотреть на труп - старое развлечение советских людей. С начала 90-х годов эта забава перешла к кацапчатам. Дедушка Ленин вечно живой!
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Зодчих, Якуба Колоса - Борщага...
ну и шо вам, родные, не хватает шо вы уже бабок душите?
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Кажуть, за останній рік в Києві значно посилився кримінал.
Ввечері небезпечно самому ходити.
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К сожалению Борщаговка и раньше был не самый спокойный раион в Киеве.. босяцкий
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дочка говорит много доунбасян в Киеве, шо криминальную картину никак не скрасит..
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73% населения Украины теперь доунбасяне. Уже ничего не изменишь.
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Печерск - ето уже ближе к слуговне народной, а народ все по Борщагам...
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а в обл і райцентрах криміналу нема, бабушки і дєдушки самі повзком на кладовище лізуть, бо знають, що пакетом на голові не обійдеться
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серьезное СМИ не использует такие заголовки
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Вы думаете любой другой заголовок сделал бы новость менее мрачной?
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таких "новостей" ежесуточно сотнями и сотнями
а заголовок типично желтопресный кацапский
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Мужчина позвал женщину на свидание в Киеве и показал ей труп 82-летней бабушки с пакетом на голове - Цензор.НЕТ 9174

по Борщаговке? новости других регионов тут никому не интересны?
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але, новость за Киев-Борщаговку, я примерно так на ето реaгирую.
если вам хочется в галактическом масштабе и даже с деревней *********,
шо под Малонедосранцем, то може вы ошиблись новостью?
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хороший заголовок, відразу гарний настрій на цілий день
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или хотя бы не называет фото дверей подьезда "фоторепортажем"
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а хотели бабушку увидеть на репортаже?
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Нет, но судя по названию с пометкой фоторепортаж, можно было подумать, что нам предлагают на это еще и посмотреть
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После прихода к власти ЗЕ в стране начался беспредел.....
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Ещё одно дитя шоколада ...dd - это дважды дебил или дважды долбо..б ?
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Сетевые эксперты убоги как стадо озабоченных тараканов -)
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Проснулся, беспределу уже больше пяти лет.
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Бєспрєдєл почався раніше - коли пустили до влади донецьку бидло-гопоту...
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Почався, у тебя в голове.
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Подобається зек Яник? То у спам іди, кацапе...
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Спили рога, бгг...
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Українці такі фрази не говорять... Кацапчику, а шо це ти свого триколора встидаєшся? Чо під чужим прапором пишеш?
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лечащий врач с дурдома его почему то отпустил в социум , а нужно было закрыть в дурку . тому больному мужику ничего не будет , так как у него по любому группа по голове.
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Дике суспільство, необтесані люмпени з рагулями. Вважають скільки кому можна мати грошей і скільки жити
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Ну фото репортаж это жесть. Теперь всегда с разными страшилками буду постить эти двери
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тоже бабушку хочецца? без пакетика или как есть?секс - он такой загадочній
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О, цей новітній романтизм.... Куди там банальним ,остогидлим свічкам і шампаньйолі.. Запрошуєш даму на мертву бабку по-борщаговські чи розчленовану асистентку по-пітерські --- і ти в тренді, мачо.
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А звідки приїхав цей "фанат Достоєвського"?
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Женщина тоже хороша. Познакомилась на сайте и сразу в гости на квартиру. Неизвестно кто больше извращенец.
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Возможно она клофелинщица, но увиденное повергло её в ступор.
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опытный без пакета на голове не выпустил бы
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Во всем мире полно таких уродов, серийных убийц. Женщины исчезают десятками. Что у них должно быть в голове, что бы встречаться через сайт. Раньше было не принято знакомиться в общественном транспорте, так это намного безопасней.
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Человек всегда надеется на лучшее.Просто надо включать геолокацию.
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знакомиться по надписями в туалете, чем являются сегодня социальные сети, даже противно, не то что опасно.
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На танцах , в школе.
Танцев, как раньше, сейчас нет. Бывшие Одноклассники не нравятся .
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В кафе, метро, автобусе... где угодно будет безопасней. Потому что сразу видишь человека и можешь его оценить.
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На самом деле никто ни от чего не застрахован. Сколько раньше было случаев, когда мужчин травили клофелином. И соц сетей тогда не было.
Случайные знакомства - всегда риск
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Сайт знакомств - очень хороший способ. Люди находят друга за общностью целей, переписываются, созваниваются (в т.ч., по скайпу) и встречаются. И таки да, идти на первом свидании на квартиру заниматься секасом это сейчас в порядке вещей не только среди молодежи.
А транспорт, улица, кафе? Может, человеку нафиг-нафиг новые знакомства не не нужны, а к нему тупо лезут. На Западе такое справедливо считается домогательством...
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Все так и есть. Только вот лучше все таки повстречаться и в реальной жизни, прежде чем идти куда-нибудь уединяться.
И обращать внимание на поведение человека, обязательно прислушиваться к своей интуиции.
Если что-то не нравится, никогда не соглашаться .
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знакомиться и идти один на один - понятия совершенно разные
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Может это была прелюдия к интиму и он этим хотел возбудить возлюбленную? Чоловік покликав жінку на побачення в Києві і показав їй труп 82-річної бабусі з пакетом на голові - Цензор.НЕТ 2110
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Хотя бы нос откусил,ибо презлейшым отплатила за предобрейшее.(с)
Он ведь старался как мог.Устроил возлюбленной романтический вечер.Бабушку попросил посидеть в кладовке,что б не смущала гостью,а эта неблагодарная скотина побежала в милицию кляузы писать.Как страшно жить. Чоловік покликав жінку на побачення в Києві і показав їй труп 82-річної бабусі з пакетом на голові - Цензор.НЕТ 3176
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Вчера по Investigation Discovery показывали реконструкцию, как одна мамаша с тремя детьми познакомилась с якобы парнем с другого города и поехала к нему на свидание вместе с детьми, потому что сильно влюбилась. Которых потом украла больная на голову женщина прикидывающаяся парнем.
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На першу здибанку преться на якусь хату невідомо з ким ..??От вже зачесалось у тьотки..
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Креативный способ пикапа...)
Интересно, он часто срабатывал?
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Только со свежими бабушками. Эта похоже залежалась
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Прям сюжет одного сериала, где парень держал труп матери в холодильнике и показывал его каждой новой пассии, чтобы мать одобрила Чоловік покликав жінку на побачення в Києві і показав їй труп 82-річної бабусі з пакетом на голові - Цензор.НЕТ 5437
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Этой бабе больше повезло, чем бабуле. Бабуля свой последний секас уже получила.Знакомясь по объявлению или СМС, на что они рассчитывают? Дуры.
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расчитывают подзаработать....а тут - анатомический театр!
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