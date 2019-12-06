 Чоловік покликав жінку на побачення в Києві і показав їй труп 82-річної бабусі з пакетом на голові

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Повідомлення до поліції надійшло близько 3:40.

Коли прибули правоохоронці, то інформація підтвердилася. В одній з квартир на 14 поверсі в комірчині був труп з пакетом на голові, а шия була замотана шарфом. Тіло було заховане серед речей. Під час огляду з'ясувалося, що це 82-річна власниця квартири.

Як розповіла заявниця копам, вона познайомилася через сайт знайомств із чоловіком. Він привів її в цю квартиру, після чого почав їй погрожувати і показав труп у комірчині. На щастя, їй вдалося втекти і дістатися додому. Вже після цього вона повідомила про побачене в поліцію.

Під час з'ясування деталей патрульним поліцейським вдалося визначити і затримати чоловіка, який можливо причетний до злочину. Він перебував у квартирі за адресою вулиця Якуба Коласа, 17. За словами поліцейських, спочатку він заперечував свою причетність до події, але пізніше зізнався. Попередньо, причиною смерті стало задушення, але точна причина стане зрозумілою після проведення відповідних експертиз.

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Яким чином загибла і затриманий були пов'язані між собою, а також інші деталі події з'ясовуються. На місці працювали екіпажі поліції, слідчо-оперативні групи районного та Головного управління, кінологи та експерти.



Фото: Інформатор

Раніше в Подільському районі Києва за адресою вулиця Введенська, 15 перехожий знайшов закривавлений труп чоловіка зі слідами насильницької смерті. Поліцейським вдалося затримати підозрюваного у Вінницькій області.