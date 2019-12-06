 Пожежа в Одесі: 2 загиблих, 26 осіб у лікарнях, доля 14 - невідома. Пошукові роботи тривають, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, відкритого вогню не спостерігається. Проводяться пошуково-рятувальні роботи та роботи з гасіння окремих осередків тління конструкцій будівлі.

У ході проведення пошукових робіт виявлено тіло загиблої людини.

Загалом у результаті пожежі загинули 2 людини, в лікувальних закладах залишаються 26 осіб, доля 14 осіб - невідома.

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До ліквідації наслідків пожежі залучено 253 особи і 38 од. техніки, з них від ДСНС 131 рятувальник о/с і 15 од. техніки.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та оперативна група ГУ ДСНС України в Одеській області.

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що в пожежі загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовані.

Пізніше був оприлюднений список зниклих під час пожежі в одеському коледжі: "Телефонували рідним, прощалися і говорили, що задихаються".