EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  6033  6
Все про:Одеса (2225) пожежа (1897) ДСНС (2161)

 Пожежа в Одесі: 2 загиблих, 26 осіб у лікарнях, доля 14 - невідома. Пошукові роботи тривають, - ДСНС

Станом на 7 годину ранку 6 грудня тривають заходи з ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, проводяться пошукові роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, відкритого вогню не спостерігається. Проводяться пошуково-рятувальні роботи та роботи з гасіння окремих осередків тління конструкцій будівлі.

У ході проведення пошукових робіт виявлено тіло загиблої людини.

Загалом у результаті пожежі загинули 2 людини, в лікувальних закладах залишаються 26 осіб, доля 14 осіб - невідома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після пожежі в одеському коледжі Зеленський доручив провести перевірку стану протипожежної безпеки всіх навчальних закладів, гуртожитків та установ охорони здоров'я

До ліквідації наслідків пожежі залучено 253 особи і 38 од. техніки, з них від ДСНС 131 рятувальник о/с і 15 од. техніки.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та оперативна група ГУ ДСНС України в Одеській області.

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що в пожежі загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовані.

Пізніше був оприлюднений список зниклих під час пожежі в одеському коледжі: "Телефонували рідним, прощалися і говорили, що задихаються".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163758
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ну звони уже баканову... сколько можно уже????
 показати весь коментар
 
 
параша рулит. ***** шо жалко детей. он в росии взрывал не брезговал. короче руски ир
 показати весь коментар
 
В Одесі був підпал! ФСБ не дрімає і часто це повторюється. Бо Одеса для ху..ла це дуже важливий об"єкт. Найважливіший порт для України! А далі шлях в придністров"я, а потім вперед.. ЦЕ НЕ РОЗУМІЮТЬ ТІЛЬКИ ЗЕДЕБІЛИ!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору