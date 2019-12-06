 Підозрюваний вкрав у поліцейського пістолет і втік з відділу у Львові

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Для розшуку й затримання зловмисника на території Львова та області негайно було введено поліцейську операцію, до якої були задіяні працівники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

Близько 4:25 оперативники карного розшуку встановили місце перебування втікача та затримали його. Зброю та електронний ключ у зловмисника вилучено.

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За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.1 ст.262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) та ч.3 ст.357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – від трьох до семи років позбавлення волі.