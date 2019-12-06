 Підозрюваний вкрав у поліцейського пістолет і втік з відділу у Львові

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
Для розшуку й затримання зловмисника на території Львова та області негайно було введено поліцейську операцію, до якої були задіяні працівники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.
Близько 4:25 оперативники карного розшуку встановили місце перебування втікача та затримали його. Зброю та електронний ключ у зловмисника вилучено.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.1 ст.262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) та ч.3 ст.357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – від трьох до семи років позбавлення волі.
там такие кадры нужны
вполне возможно
Я б не назавав цих поліціянтів "нелохами".
a полицая присесть, не всю же жизнь на работе спать
а в перерывах между сном соотечественников грабить?
\\\\\\\Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - от трех до семи лет лишения свободы. Источник: https://censor.net.ua/n3163756\\\\\\\
"грамотно" написано.
Кит наиболее тяжелое животное в мире, весит от 2-х, до 50-ти тонн
Взял имущество, находящееся в открытом доступе без присмотра.
Так квалифицирует полиция подобные инциденты.
В офисе украли сумочку, находящуюся на полке в столе сотрудницы. Пришел поговорить, попросил водички. Пока она отошла, его и след простыл.
Полиция на заявлении поставила резолюцию: (сторока 2).
Даешъ рэхформу!