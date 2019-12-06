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 Підозрюваний вкрав у поліцейського пістолет і втік з відділу у Львові

5 грудня 48-річний львів’янин, підозрюваний у скоєнні крадіжки, перебуваючи у приміщенні Личаківського відділу поліції, заволодів табельною зброєю одного із поліцейських, а також електронним ключем від вхідних дверей у приміщення відділу та втік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Для розшуку й затримання зловмисника на території Львова та області негайно було введено поліцейську операцію, до якої були задіяні працівники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

Близько 4:25 оперативники карного розшуку встановили місце перебування втікача та затримали його. Зброю та електронний ключ у зловмисника вилучено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано двох зловмисників, які планували викрадення помічниці нардепа, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.1 ст.262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) та ч.3 ст.357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – від трьох до семи років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163756
 
   
 Топ коментарі
 
Коламбія Пікчерс просто курить )
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поліцейського на підвищення Подозреваемый украл у полицейского пистолет и сбежал из участка во Львове - Цензор.НЕТ 150
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Что смешного,КОЗЛОМОРДЫЙ?
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ага, в ту команду, шо в аэропорту, при досмотре, наркодельца "упустили".
там такие кадры нужны
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я просто охреневаю з той славной полiцii )))))))))))))))))Браво Аваков !
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А что этому полицейскому розяве за это, интересно?
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Ну и кто должен быть полицейским?Кто не на своем месте?
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За разпи........ во идиота несколько статей получил человек. Умора, а не полицейские, спровоцировали на преступление.
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думаете, спланированная операция?
вполне возможно Підозрюваний вкрав у поліцейського пістолет і втік з відділу у Львові - Цензор.НЕТ 9485
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Может ничего и не было,полиция просто выгадала? Чтобы дать срок?
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Воришку задержали ,а он оказался креативным.
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Ну що тут скажеш................... Підозрюваний вкрав у поліцейського пістолет і втік з відділу у Львові - Цензор.НЕТ 6328
Я б не назавав цих поліціянтів "нелохами".
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подозреваемoмy - по делам.
a полицая присесть, не всю же жизнь на работе спать
а в перерывах между сном соотечественников грабить?
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Хорошо шо на бутылку не посадил стражуна правобеспорядка)

\\\\\\\Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - от трех до семи лет лишения свободы. Источник: https://censor.net.ua/n3163756\\\\\\\

"грамотно" написано.

Кит наиболее тяжелое животное в мире, весит от 2-х, до 50-ти тонн
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Тепер озброєні поліцаї будуть тільки з охороною
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Отпустите, он ничего не крал !!
Взял имущество, находящееся в открытом доступе без присмотра.
Так квалифицирует полиция подобные инциденты.
В офисе украли сумочку, находящуюся на полке в столе сотрудницы. Пришел поговорить, попросил водички. Пока она отошла, его и след простыл.
Полиция на заявлении поставила резолюцию: (сторока 2).
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Ещё изнасиловал в извращённой форме.
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За кражу табельного еще и полицейского вздрючат.
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Табельна зброя має бути або в місці постійного зберігання (КЗЗ), або тимчасового зберігання (сейф), або в кобурі, або в руці. Враховуючи, що про покарання поліцейського (службове розслідування) нічого не написано, можна припустити, що він під час викрадення був без свідомості Підозрюваний вкрав у поліцейського пістолет і втік з відділу у Львові - Цензор.НЕТ 8795.
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Почему не сказано по каким статьям возбуждено дело против полицейского?
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Наші поліціянти беззахисні, треба до кожного з них держохорону приставляти, щоб бува не скривдили бідненьких. Один поліціянт- два бодігарда з машингеверами.
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А многие говорят,что Украине нужно восстановить ядерный статус...
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А как порохоботы от радости кипятком ссали, когда был набор всех желающих в новую полицию. Всё грезили что теперь полиция будет сильная, смелая, справедливая... В отличии от слабой, трусливой, жадной милиции.
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