 Посол Нідерландів Єннес де Мол про Крим: Неприйнятно анексувати територію іншої держави у XXI столітті

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Радіо Крим.Реалії.

"Ми за санкції, і надалі виступаємо за це. Ми не згодні з тим, що сталося в Криму. І ми не приймаємо факт, що це як інша реальність. Нам також важко, у нас були хороші відносини ... історичні відносини з Росією були нормальними, ми вже 400 років маємо зв'язки між Нідерландами та Росією. Але тим не менше ми не можемо це прийняти, тому ми повністю за ці санкції і за територіальну цілісність України. На сьогодні просто неприйнятно відбирати, анексувати територію іншої держави, ми живемо у XXI столітті", - заявив Єннес де Мол.

Він також наголосив, що санкційна політика Нідерландів щодо Росії зберігається, попри те, що від цього страждає бізнес-потенціал між Нідерландами та Росією, зокрема у сфері сільського господарства.

"Санкції побудовані так, що робота на бізнес у Криму в обхід санкцій рано чи пізно стане відома. Для бізнесу це дуже великий ризик", - сказав Єннес де Мол, додавши, що йому невідомі дані про відвідування нідерландськими державними діячами Криму після його анексії Росією.

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12 вересня Рада Європейського Союзу продовжила персональні санкції, пов'язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України ще на пів року - до 15 березня 2020 року. У списку санкцій - 170 громадян Росії та України, а також 44 юридичні особи. Санкції передбачають заморожування їхніх активів і заборону фізичним особам на в'їзд до ЄС.

Санкції були введені в 2014 році після анексії Криму, а потім їх кілька разів посилювали у зв'язку з підтримкою Росією бойовиків на сході України. Відтоді обмежувальні заходи кілька разів продовжували. У списку санкцій - деякі російські державні діячі, чиновники, воєначальники, а також ватажки підтримуваних Росією бойовиків на непідконтрольних територіях Донбасу.

Також зараз діють і періодично продовжуються ще два великі санкційні пакети ЄС щодо Росії: секторальні економічні санкції (на цей момент діють до 30 січня 2020 року) і "кримські", введені у відповідь на окупацію та анексію півострова (діють до 23 червня 2020 року).