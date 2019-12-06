EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  436  10
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7914) Нідерланди (482) посол (570) Росія (21531) санкції (2441) Єннес де Мол (1)

 Посол Нідерландів Єннес де Мол про Крим: Неприйнятно анексувати територію іншої держави у XXI столітті

Посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол повідомив, що його країна продовжує підтримувати політику Європейського Союзу щодо застосування санкцій проти Росії через анексію Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Радіо Крим.Реалії.

"Ми за санкції, і надалі виступаємо за це. Ми не згодні з тим, що сталося в Криму. І ми не приймаємо факт, що це як інша реальність. Нам також важко, у нас були хороші відносини ... історичні відносини з Росією були нормальними, ми вже 400 років маємо зв'язки між Нідерландами та Росією. Але тим не менше ми не можемо це прийняти, тому ми повністю за ці санкції і за територіальну цілісність України. На сьогодні просто неприйнятно відбирати, анексувати територію іншої держави, ми живемо у XXI столітті", - заявив Єннес де Мол.

Він також наголосив, що санкційна політика Нідерландів щодо Росії зберігається, попри те, що від цього страждає бізнес-потенціал між Нідерландами та Росією, зокрема у сфері сільського господарства.

"Санкції побудовані так, що робота на бізнес у Криму в обхід санкцій рано чи пізно стане відома. Для бізнесу це дуже великий ризик", - сказав Єннес де Мол, додавши, що йому невідомі дані про відвідування нідерландськими державними діячами Криму після його анексії Росією.

Читайте: "Ми обов'язково повернемо наших людей і наші території", - Зеленський

12 вересня Рада Європейського Союзу продовжила персональні санкції, пов'язані з порушенням територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України ще на пів року - до 15 березня 2020 року. У списку санкцій - 170 громадян Росії та України, а також 44 юридичні особи. Санкції передбачають заморожування їхніх активів і заборону фізичним особам на в'їзд до ЄС.

Санкції були введені в 2014 році після анексії Криму, а потім їх кілька разів посилювали у зв'язку з підтримкою Росією бойовиків на сході України. Відтоді обмежувальні заходи кілька разів продовжували. У списку санкцій - деякі російські державні діячі, чиновники, воєначальники, а також ватажки підтримуваних Росією бойовиків на непідконтрольних територіях Донбасу.

Також зараз діють і періодично продовжуються ще два великі санкційні пакети ЄС щодо Росії: секторальні економічні санкції (на цей момент діють до 30 січня 2020 року) і "кримські", введені у відповідь на окупацію та анексію півострова (діють до 23 червня 2020 року).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163754
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Такій цивізізованій країні гідно лише скіфське золото законному власникові не віддавати.
 показати весь коментар
 
 
Кстати, да! Когда вернете скифское золото украинскому государству?? которому оно принадлежит и которое вы у Украины взяли для выставки
 показати весь коментар
 
 
а чем отличается век 18 от 19 от 20 от 21 ? люди стали умнее-НЕТ. правители стали другими -НЕТ и.т.д так что де Мул гонит
 показати весь коментар
 
 
Маасковія як жила в середньовіччі, так там і залишилась.
 показати весь коментар
 
 
А кто думал, что феодализм вернется. В развитии общества произошел сбой в обратную сторону.
 показати весь коментар
 
А кто думал, что феодализм вернется. В развитии общества произошел сбой в обратную сторону.
 показати весь коментар
 
у нидерландов своих претензий к кацапне должно быть море,
а если на выхлопе от ето - типа
не ошень гуд захватьивать чужьие земли, валиодя, вах вах не ошень гуд..
то и слoв уже нет...
 показати весь коментар
 
 
Киприотам тр оже расскажите о неприемлимости.... Кто там еще понмнит об аннексированной турцией части кипра... По факту в основном слова да слова уже пять лет одни озабоченности и санкции против парашки, вот только от тех санкций не особо много толку если таже параша на них просто плюет...
 показати весь коментар
 
 
кремлевская гопота за 500 лет насобирала столько говна вокруг себя,что в неи и утонет.распад ссср и немецкой империи романовых не в счёт
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору