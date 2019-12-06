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Все про:авіакатастрофа (338) Єгипет (124) Росія (21531)

 "Раптова технічна помилка": в Єгипті розбився куплений у РФ винищувач МіГ-29

Єгипетський реактивний винищувач Міг-29 зазнав аварії через технічну несправність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Xinhua.

"Єгипетський винищувач розбився через раптову технічну помилку, що виникла під час планового навчального польоту, однак пілот вижив, катапультувався з літального апарату", - пише Xinhua із посиланням на слова речника Збройних сил Єгипту Тамера аль-Ріфая.

Спеціалізований технічний комітет наразі проводить розслідування, покликане встановити причину неполадки, що призвели до аварії.

Xinhua нагадує, що це вже другий російський МіГ-29, що розбився у Єгипті, із 46 винищувачів, поставлених РФ у межах комерційного контракту від 2016 року на загальну суму у $2,5 млрд. Перший такий випадок стався у листопаді минулого року, минулося без жертв.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163753
 
   
 Топ коментарі
 
Гарний расєйський Міг це збитий расєйський Міг "Внезапная техническая ошибка": в Египте разбился купленный в РФ истребитель МиГ-29 - Цензор.НЕТ 5810
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О, если бы не было ошибок, не о чем писать было бы.
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Снова кацапы датчик молотком вверх тормашками заколотили. Традиция.
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Гарний расєйський Міг це збитий расєйський Міг "Внезапная техническая ошибка": в Египте разбился купленный в РФ истребитель МиГ-29 - Цензор.НЕТ 5810
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Это становится уже хорошей традицией.
Хорошо, что люди не пострадали
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Так і з расєєю буде. "Внєзапная тєхнічєская ошибка", і нема расєї.
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рязанские емели впарили летающие жигули египтянам, теперь последние годами запчасти ждать будут - рашаservis!
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А вот интересно, а бывают "взапные" технические ашибки"?
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Бывают . И на таких изделиях есть опознательная надпись --- made in russia
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Недавно в Германии разбился F-16, но Бутусов об этом не сообщил. Непорядок.
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Штаты и Германия не аннексировали у нас крысм и дамбац, так что сволочь пацакская, проходи мимо.
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И эти самолеты составляют основу ВВС Украины.... печально.
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Не єті, а ще ті, совкові, модернізовані в Україні, а не в московії.
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Есть только Миг....Между прошлым и будущим....
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