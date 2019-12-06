 Путін поки не готовий до того, щоб укласти гідний мир і зупинити агресію на Донбасі, - експосол США Гербст

Як інформує Цензор.НЕТ, так прокоментував в інтерв'ю Укрінформу очікування від "нормандської зустрічі" експосол США в Україні, директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст.
"У мене вкрай невеликі очікування (від переговорів у Парижі. - Ред.). Путін продовжує вважати, що міг би змусити Україну втратити суверенітет. Україна не погодиться на це - Президент Зеленський не погодиться на це", - зауважив дипломат.
Він підкреслив, що президент РФ "поки не готовий до того, щоби укласти достойний мир" та зупинити агресію на Донбасі. За оцінкою експерта, цей процес "займе певний час".
Коментуючи можливі інтереси Кремля перед "нормандською зустріччю", Гербст зазначив, що Путін сподівається на необґрунтовані компроміси з боку Зеленського.
"Але цього не станеться, я думаю", - зазначив колишній посол.
Він також допустив, що Путіну буде цікаво використати "нормандську зустріч" для раціонального порозуміння щодо експорту газу з Росії. "Я не даю такий прогноз, але водночас не відкидаю цього", - сказав Гербст.
Разом з тим експерт висловив переконання, що західні санкції проти РФ мають відчутний вплив на Кремль.
"Звісно, вони обходяться російській економіці щонайменше в один відсоток ВВП на рік, і вони все більше знижують рівень життя Росії. Звичайно, Путін хотів би, щоби санкції були послаблені", - зауважив Гербст.
У цьому зв'язку він висловив упевненість, що за результатами переговорів у Парижі Росія не матиме шансів на послаблення тиску економічних санкцій.
Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі має відбутися зустріч глав держав "нормандської четвірки" – України, Росії, Франції й Німеччини.
НО
Это означает, что Америка и весь мир окащывают недостаточно давления на рашу. Мало санкций, зачем-то стали приглашать везде, жать руку. Вот парашисты и чувствую себя хозяевами положения, что могут что-то решать ((
Ви з якої планети/реальності?
Достойний по москальські це коли москаль зверху., а всі внизу.
Втім, "их там нет". А як можна підписати мир з тим кого нема?
А як тільки "іх там есть", то яке достоїнство у поверненні вкраденого, виплаті репарацій за понівечену землю і вбитих та скалічених людей?
Отже, для моковитів залишився або позорний мир, або продовження війни.