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 Політика України
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Все про:Путін (12062) США (5938) Гербст (59) нормандська четвірка (749) Сенат США (120)

 Путін поки не готовий до того, щоб укласти гідний мир і зупинити агресію на Донбасі, - експосол США Гербст

Президент Росії Володимир Путін досі сподівається, що йому вдасться змусити Україну відмовитися від суверенітету, і тому він не готовий зупинити агресію на Донбасі і укласти мир.

Як інформує Цензор.НЕТ, так прокоментував в інтерв'ю Укрінформу очікування від "нормандської зустрічі" експосол США в Україні, директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст.

"У мене вкрай невеликі очікування (від переговорів у Парижі. - Ред.). Путін продовжує вважати, що міг би змусити Україну втратити суверенітет. Україна не погодиться на це - Президент Зеленський не погодиться на це", - зауважив дипломат.

Він підкреслив, що президент РФ "поки не готовий до того, щоби укласти достойний мир" та зупинити агресію на Донбасі. За оцінкою експерта, цей процес "займе певний час".

Коментуючи можливі інтереси Кремля перед "нормандською зустріччю", Гербст зазначив, що Путін сподівається на необґрунтовані компроміси з боку Зеленського.

"Але цього не станеться, я думаю", - зазначив колишній посол.

Він також допустив, що Путіну буде цікаво використати "нормандську зустріч" для раціонального порозуміння щодо експорту газу з Росії. "Я не даю такий прогноз, але водночас не відкидаю цього", - сказав Гербст.

Разом з тим експерт висловив переконання, що західні санкції проти РФ мають відчутний вплив на Кремль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів із Макроном телефонну розмову перед "нормандським самітом"

"Звісно, вони обходяться російській економіці щонайменше в один відсоток ВВП на рік, і вони все більше знижують рівень життя Росії. Звичайно, Путін хотів би, щоби санкції були послаблені", - зауважив Гербст.

У цьому зв'язку він висловив упевненість, що за результатами переговорів у Парижі Росія не матиме шансів на послаблення тиску економічних санкцій.

Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі має відбутися зустріч глав держав "нормандської четвірки" – України, Росії, Франції й Німеччини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163752
 
 
 Топ коментарі
 
Мир и пуйло- явления несовместимые.
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"Достойный мир" з точки зрения пуйла? Спасибо, не надо...)
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В общем, озвучивает самый позитивный сценарий, по которому зекретин засцыт украинцев больше чем пуйло с беней... но это совсем не факт -слишком зебоба с беней сраки рвали, чтобы этот шабаш пуйла с ним состоялся
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Вот и готова отмазка на случай отмены анонсированной зрады- "зассал украинцев". Всётаки зашуганный и оплёванный здравый смысл где-то прячется в воспалённом мозге порохобота, раз у него возникает хотябы такое допущение.))
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А на Майдані 8 грудня передбачається чудова погода. Зєлєпутя - приходь.
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Все верно озвучили.
НО
Это означает, что Америка и весь мир окащывают недостаточно давления на рашу. Мало санкций, зачем-то стали приглашать везде, жать руку. Вот парашисты и чувствую себя хозяевами положения, что могут что-то решать ((
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Это ему сам путин рассказал? Или как обычно фантазии с полюцией?
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"Достойный мир" з точки зрения пуйла? Спасибо, не надо...)
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мнение какого-то посла на фоне миролюбивой бубочки....
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Та не буде жодного дастойнаго мира* ...<******* та гідність це прямо протилежні речі
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Так Зеленский сдает Украину с потрохами. Говорит одно, а делает все в пользу России.
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Достойний мир?
Ви з якої планети/реальності?
Достойний по москальські це коли москаль зверху., а всі внизу.
Втім, "их там нет". А як можна підписати мир з тим кого нема?
А як тільки "іх там есть", то яке достоїнство у поверненні вкраденого, виплаті репарацій за понівечену землю і вбитих та скалічених людей?

Отже, для моковитів залишився або позорний мир, або продовження війни.
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Этот Джон знает, куда сходить - на Хербст. А где второй Джон, который знает, что забить - Болтон?
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Передай Трампону, чтобы санкции ввел, которые тормозит с начала года. Вот тогда )(уйло и согласится на мир
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дык, помогите ему!!!, мировые полицейские мля.....
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