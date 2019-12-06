 Ви - патріот. Зараз треба зберегти країну, - Лукашенко призначив главою своєї адміністрації вихідця з КДБ Сергієнка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТУТ.by із посиланням телеканал ОНТ.

"Що стосується Адміністрації президента, то, Ігорю Петровичу, я зупинився на вашій кандидатурі. Багато було дискусій, розмов. Що мене схилило найбільше - ваша робота в комітеті держбезпеки була пов'язана з проблемами, якими пріоритетно займається Адміністрація. Це кадри, їхня чистота, політичні, соціально-політичні питання. Ви дуже добре цим володієте", - заявив Лукашенко під час призначення, повідомляє його пресслужба.

Він також підкреслив, що Адміністрація - це політичний штаб президента, фактично його обличчя.

"Я довго вагався, перебираючи різні пропозиції. Думаю, для вас це буде робота підходяща. З Вакульчиком (голова КДБ Валерій Вакульчик. - Ред.) я говорив, попереджав його, що йому доведеться з головою Адміністрації співпрацювати тісно. Ну, і Наталія Іванівна (Кочанова) від цієї роботи не йде. Навіть якщо ви корифеєм станете, вона все одно має бути поруч з вами, підказувати. У неї великий досвід. В Адміністрації дуже важка робота, а главою Адміністрації - це гаряча пательня", - зазначив президент Білорусі.

"Ви патріот, віддана справі людина, досвідчена. Треба нам попрацювати всім так, щоб нове покоління прийшло і змогло продовжити роботу, яку ми почали, змогло зберегти країну. Зараз нам треба зберегти країну", – підкреслив президент Бларусі.

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Ігор Сергієнко народився 14 січня 1963 року в селі Столиця Шарковщинського району Вітебської області. У 1984 році закінчив з відзнакою історичний факультет БГУ, в 2006-му - Академію управління при президенті. Очолював управління КДБ по Могильовській області. З 16 грудня 2013 року - перший заступник голови КДБ.

Під час служби в КДБ Сергієнко, як будь-який співробітник спецслужб, нечасто висловлювався на гострі теми. Два роки тому він брав участь у круглому столі, організованому газетою Адміністрації президента "СБ. Білорусь сьогодні", присвяченого Куропатам. Він заявив, що сьогодні ні в кого не викликає сумніву те, що в Куропатах лежать люди, які були безвинно, незаконно розстріляні в 1930-1940-х роках.

"З цієї теми необхідно зняти штучну політизованість, яка ніколи ні до чого хорошого не призводила, - говорив Сергієнко. - Сьогодні про Куропати можна говорити як про великий цвинтар національного масштабу, де покояться такі ж люди, які гинули і в Бобруйську, Борисові, Вітебську, Гомелі, Могильові, Мозирі, Орші, Полоцьку, Слуцьку, Червені. У вивчених справах вказується 11 таких місць".

Заступник голови КДБ Сергієнко також брав участь у переговорах з поглибленої інтеграції: рівно рік тому був включений прем'єром Румасом у робочу групу з актуальних питань білорусько-російського співробітництва.

Заступником глави Адміністрації стала Ольга Чупріс, проректор з навчальної роботи БГУ. Вона змінить на посту Валерія Міцкевича, обраного депутатом палати представників.