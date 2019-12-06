 Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано і ворожий вогонь з озброєння БМП.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли:

- біля Широкиного - з мінометів калібру 82 мм;

- неподалік Лебединського - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:

- поблизу Кримського - із гармат БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- біля Луганського і Травневого - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- двічі неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- у районі Зайцевого - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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"Учора, 5 грудня, втрат унаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська двічі вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Авдіївки.

"Спочатку ворог здійснив потужний обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Зафіксовано 23 вибухи. У другому випадку противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Втрат з нашого боку немає", - повідомили в пресцентрі ОС.