 Від ОРДЛО на переговорах у Мінську могли б бути присутні представники райрад, законно обрані до 2014 року, - Резніков

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи в Мінську Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На сьогодні позиція української сторони, яку озвучив пан Єрмак у Лондоні, полягає в тому, що представниками окремих районів Донецької та Луганської областей можуть бути справжні жителі цих територій, які сьогодні проживають як на тимчасово окупованих територіях, так і в Україні. Останніх ми з вами офіційно називаємо тимчасово переміщені особи, які сьогодні, зокрема, вимагають право голосувати", - сказав Резніков.
На його думку, якщо й говорити про певні консультації з представниками ОРДЛО, то потрібно створювати діалогову платформу серед "саме жителів цих територій, які сьогодні проживають в Україні, вільній Україні та Україні окупованій".
Резніков зазначив, що це не його питання визначати, хто б міг бути такими представниками ОРДЛО з боку України.
З юридичної точки зору, він висловив думку, що до 2014 року на цих територіях (ОРДЛО. - Ред.) були законно сформовані районні ради на підставі виборів в Україні.
"Тому як мінімум представники тих районних рад могли б бути цими представниками. Бо це законно обрані органи місцевого самоврядування, а не ті, які з'явилися під час незаконних виборів в ОРДЛО, які ми не визнаємо, вони не є легітимними", - пояснив він.
Нагадуємо, 5 грудня на зустрічі в Chatham House у Лондоні помічник президента України Андрій Єрмак повідомив, що українська сторона буде пропонувати залучити до переговорів ТКГ у Мінську представників ОРДЛО, які проживають на підконтрольній Україні території.
Спроси Юлию Владимировну, которую донбасские посадили, как ей понравилось с донбасскими "работать", на "жало" ли ей где.
от так они жили - спали врозь, но дети были...
шо бы Украина получила военное железо от Штатов?
или все таки зеленой бубочке байденов тронуть,
напоминаю - прокурор бубочкин, зеленый в ноль.
*tight - fight
а тот и так .....
ну и де приличного ордловца не драчильяна найти?
дело заглохло...
Зате газ подешевшав, ага?
хоть и все мы понимаем - моника ***** Украину на сдачу повезет...
все зничтожили...
Як це так, що Слуги народу не звільнили з посади голови комітету свого колегу, слугу - «поціновувача повій»??
Друзі, от ви серйозно їм вірите ще? Маєте якісь ілюзії? Ну ви як малі діти, їй богу...
Президент особисто обіцяв вигнати із Верховної Ради «кнопкодавів»! І ШО?
Президент особисто пообіцяв позбавити мандату слугу-гвалтівника Іванісова? І ДЕ??
Про відсутність реакції на хабарі від 10 до 30 тисяч доларів «слугам народу» і про корупційні діяння Юзіка - друга Президента, я взагалі мовчу!
Сидять собі всі ці «персонажі» спокійненько у ВИЩОМУ ЗАКОНОДАВЧОМУ ОРГАНІ влади... І плювати вони на усіх нас хотіли з великої дзвіниці!!!
ВОНИ ВАМ НІЧОГО НЕ ОБІЦЯЛИ!!!
Саме у такій послідовності (!)
Якщо буде змінена послідовність це буде фікція, окозамилювання
А хто там буде з ким зустрічатись домовлятись це вже друга пiсня , навiть не друга а десята
Кремль готовится к саммиту в нормандском формате как умеет. Обстрелы на линии разграничения не прекращаются. В "парламенте Донецкой народной республики" голосуют за признание ее границ соответствующими границам Донецкой области Украины. Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин предупреждает, что от Украины могут отколоться еще несколько областей. А сам Владимир Путин обвиняет украинскую сторону в неконструктивности на газовых переговорах.Добавим к этому убийство в Берлине. Конечно, кто-то обвинит российские спецслужбы в неуклюжести - зачем омрачать обстановку в преддверии саммита, встречи Меркель и Путина? Но если это и неуклюжесть, то нарочитая - федеральному канцлеру дают понять, что российские спецслужбы чувствуют себя как дома не только в Лондоне, но и в Берлине. И Ангеле Меркель, у которой и без того серьезные проблемы с сохранением правительственной коалиции после смены руководства немецких социал-демократов, стоит это уяснить. И хорошо подумать и о своем поведении, и о своих сомнениях.Макрона не "обстреливают" только потому, что он, кажется, уже ни в чем не сомневается.Мы делаем вид, что не понимаем, какими могут быть результаты парижского саммита, хотя на самом деле варианты его исхода понятны даже дилентанту - если, разумеется, этот дилетант не президент Украины или Франции. Во всяком случае, в Кремле роли уже распределили.Путин отправляется в Париж, чтобы принять капитуляцию зарвавшегося телевизионного комика, возомнившего себя ровней товарищам из КГБ и посмевшего добиваться встречи с "собирателем земель". Задача Макрона - давить на комика, объяснять ему, как устроена жизнь, и всем своим видом демонстрировать, что лучших предложений Украина уже не получит. А госпоже Меркель лучше бы просто помолчать и не мешать Путину. Вот, собственно, и вся мизансцена.Что произойдет, если Зеленский не захочет быть жертвенным агнцем, не капитулирует перед Путиным, устоит перед давлением Макрона, прислушается к советам Меркель? Да ничего особенного. Просто начнут сбываться российские угрозы, не раз звучавшие на разных уровнях. Попытаются "восстановить территориальную целостность ДНР", начнут осуществлять меры по отколу еще каких-нибудь украинских территорий, закроют газовый вентиль, усилят обстрелы - мало ли что можно придумать для усиления давления? Потому что неготовность Зеленского к капитуляции будет воспринята в Кремле именно как недостаточное давление на него.У украинского президента действительно очень плохой выбор - между капитуляцией и войной. И это при том, что большая часть его соотечественников (73%) не хочет ни капитуляции, ни войны, а хочет мира - но так, чтобы не было стыдно. Проще говоря, хочет чуда.Предшественник Зеленского Петр Порошенко это хорошо понимал, потому и не форсировал встречи в нормандском формате после того, как убедился, что компромисса на них достичь невозможно, а неготовность к капитуляции приводит к новым серьезным обострениям. А вот отсутствие встреч позволяло сторонам закрепиться на своих позициях до лучших времен - при том что санкции против России продолжали работать, а помощь Украине продолжала поступать.Зеленскому всего-то нужно было понять, почему на самом деле этих встреч не было. Но, окруженный наивными или злонамеренными людьми, уверенными, что война с Россией продолжается только потому, что в Киеве на ней хотят "обогащаться" и не желают разговаривать с Путиным, новый украинский президент сам ринулся в чумной барак нормандского саммита. И потащил за собой свою страну.Виталий Портников.
Только Зебобикам этого не понять, там про Сватов ничего нет и про колбасу.
75% быдла и 25% патриотов.