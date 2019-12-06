 Від ОРДЛО на переговорах у Мінську могли б бути присутні представники райрад, законно обрані до 2014 року, - Резніков

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи в Мінську Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні позиція української сторони, яку озвучив пан Єрмак у Лондоні, полягає в тому, що представниками окремих районів Донецької та Луганської областей можуть бути справжні жителі цих територій, які сьогодні проживають як на тимчасово окупованих територіях, так і в Україні. Останніх ми з вами офіційно називаємо тимчасово переміщені особи, які сьогодні, зокрема, вимагають право голосувати", - сказав Резніков.

На його думку, якщо й говорити про певні консультації з представниками ОРДЛО, то потрібно створювати діалогову платформу серед "саме жителів цих територій, які сьогодні проживають в Україні, вільній Україні та Україні окупованій".

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Резніков зазначив, що це не його питання визначати, хто б міг бути такими представниками ОРДЛО з боку України.

З юридичної точки зору, він висловив думку, що до 2014 року на цих територіях (ОРДЛО. - Ред.) були законно сформовані районні ради на підставі виборів в Україні.

"Тому як мінімум представники тих районних рад могли б бути цими представниками. Бо це законно обрані органи місцевого самоврядування, а не ті, які з'явилися під час незаконних виборів в ОРДЛО, які ми не визнаємо, вони не є легітимними", - пояснив він.

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Нагадуємо, 5 грудня на зустрічі в Chatham House у Лондоні помічник президента України Андрій Єрмак повідомив, що українська сторона буде пропонувати залучити до переговорів ТКГ у Мінську представників ОРДЛО, які проживають на підконтрольній Україні території.