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 Політика України
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Все про:Донбас (13974) Тристороння контактна група (161) Резніков (3) Єрмак Андрій (53)

 Від ОРДЛО на переговорах у Мінську могли б бути присутні представники райрад, законно обрані до 2014 року, - Резніков

Українська сторона пропонує, щоб ОРДЛО на переговорах у Мінську представляли як "справжні жителі" цих територій, які живуть на окупованій частині Донбасу, так і тимчасово переміщені особи з решти території України.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи в Мінську Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні позиція української сторони, яку озвучив пан Єрмак у Лондоні, полягає в тому, що представниками окремих районів Донецької та Луганської областей можуть бути справжні жителі цих територій, які сьогодні проживають як на тимчасово окупованих територіях, так і в Україні. Останніх ми з вами офіційно називаємо тимчасово переміщені особи, які сьогодні, зокрема, вимагають право голосувати", - сказав Резніков.

На його думку, якщо й говорити про певні консультації з представниками ОРДЛО, то потрібно створювати діалогову платформу серед "саме жителів цих територій, які сьогодні проживають в Україні, вільній Україні та Україні окупованій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак пропонує поміняти "представників" ОРДЛО в складі Тристоронньої контактної групи: "Ми хочемо, щоб це були люди, добре відомі на Донбасі"

Резніков зазначив, що це не його питання визначати, хто б міг бути такими представниками ОРДЛО з боку України.

З юридичної точки зору, він висловив думку, що до 2014 року на цих територіях (ОРДЛО. - Ред.) були законно сформовані районні ради на підставі виборів в Україні.

"Тому як мінімум представники тих районних рад могли б бути цими представниками. Бо це законно обрані органи місцевого самоврядування, а не ті, які з'явилися під час незаконних виборів в ОРДЛО, які ми не визнаємо, вони не є легітимними", - пояснив він.

Також читайте: Зеленський призначив Резнікова представником України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу

Нагадуємо, 5 грудня на зустрічі в Chatham House у Лондоні помічник президента України Андрій Єрмак повідомив, що українська сторона буде пропонувати залучити до переговорів ТКГ у Мінську представників ОРДЛО, які проживають на підконтрольній Україні території.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163748
 
 
 Топ коментарі
 
Че за бред? Это те орали "хуйло введи"?! 90% жителей лугандона, которые не выехали с оккупированной территории вообще должны быть лишены рава голоса до проверки на лояльность Украины. Чтобы подобных ублюдков и в помине не было
Представлять ОРДЛО на переговорах в Минске могли бы представители райсоветов, законно избранные до 2014 года, – Резников - Цензор.НЕТ 2537
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Льохкім двіжєнієм рукі Нелоха "народні міліціонери" превращаюца в елегантних "муніципальних вартових", федералізація в "конституційну реформу", а особливий статус в "розширення повноважень" Представлять ОРДЛО на переговорах в Минске могли бы представители райсоветов, законно избранные до 2014 года, – Резников - Цензор.НЕТ 509
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После оккупации выборы не имеют смысла минимум 20 лет.
Гибоны будут выбирать самого гибонистого оранутанга в вольере ?
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Единственная проблема- где найти умного...
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Единственный способ этого избежать - это вернуть на льготных условиях переселенцев , настроенных на украинское государство и НАТО. Их больше,чем осталось.в ордло ( Было шесть мильонов,осталось два) Из них наметить активистов.которые явно будут прозападные.К тому же ,будут только украинские партии. Исходя из этого и проводить выборы.
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Голосование тайное. Под надзором ОБСЕ. Партии украинские.
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Какие партии? В Украине все партии - продукт лидеров, а не идеологий. За исключением запрещённых коммунистов. Да и как можно организовать легальные партячейки Свободы или Правосеков? Все равно, что создать партком ВКП(б) в гестапо.
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Почему нет ? Это же прописано в минсках. Что по украинским законам и партиям. Это всего лишь марионетки.Принимает решение расия,а не они.А той деваться некуда.
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Кроме нефти нужно оборудование. Которое под санкциями. И они усилятся,если будет рыпаться дальше. Нет. Думаю игра для них не стоит тех затрат. - Сами иначе развалятся . Как ссср.
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У них ведь капитализм? Самый прогрессивный социальный строй в мире. С чего они развалятся? Под всякого рода санкциями куча стран - живут. А национальная буржуазия будет стрелять без сомнения, присущего аристократам.
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Возврата к калесниковым,ефремовым,близнюкам - быть не должно. Ведь это именно они привели войну в наш дом.
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Как быстро, оказывается, в башках наступает просветление, когда оказывается, что выкашлять 200 миллиардов денег на Донбасс придется украинским олигархам, и что скоро их Квартал начнет "раскулачивать", как наглядно показали намедни на примере Медведчука.
Спроси Юлию Владимировну, которую донбасские посадили, как ей понравилось с донбасскими "работать", на "жало" ли ей где.
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До какой же степени они тупы - да хоть самого коренного жителя выберите для переговоров, предки которого с дерева только слезли на территории донецкого бассейна и с тех пор никуда не уходили до наших дней, решения какие-либо все принимает ***** и от этих людей ничего не будет зависить, кроме как имитации переговоров и выставления сего факта как внутреннего гражданского конфликта для всего мира, чего и добивается *****, а не тем что оно есть - прямой агрессии расиянии при помощи местных колобрантов
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То есть "легитимные" все, кто там был до 14 года? Тогда, Зеля, подвинься, и "вечер в хату".Представлять ОРДЛО на переговорах в Минске могли бы представители райсоветов, законно избранные до 2014 года, – Резников - Цензор.НЕТ 567
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он сбежал, а те все остались. он сбежал, президент не имеет права на побег.
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секунду назад на Fox - "Ukraine must remain strong so we don't have tight russia here..."

от так они жили - спали врозь, но дети были...
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и в связи с етим у меня накопился вопрос к обеим нелохам - так уже байденов не трогать,
шо бы Украина получила военное железо от Штатов?
или все таки зеленой бубочке байденов тронуть,
напоминаю - прокурор бубочкин, зеленый в ноль.
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А зачем Украине это железо? Своего девать некуда...
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можно киву попробовать - но обдрочится в смерть, еще и ярему обляпает,
а тот и так .....

ну и де приличного ордловца не драчильяна найти?
дело заглохло...
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Ну що? Головна вимога Кремля- щоб Україна домовлялася з представниками ;республік;- виконана. Вітаю виборців Зеленського. Для всього світу у нас тепер не війна з РФ- а громадянська війна.
Зате газ подешевшав, ага?
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не спеши, кацахол, декабря так 15го все и обсудим, пока рано,
хоть и все мы понимаем - моника ***** Украину на сдачу повезет...
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15, сподіваюся, буду вже в Києві. От тільки шини тепер не актуальні вже.
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зелені з кацапнею разом вже, шо було здобуте зничтожили..
все зничтожили...
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Пока граница между Украиной и Москвией открыта, выборы "по украинским законам" - фарс.
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Доброго ранку , Україно без порошенка і януковича !
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Законно избранные органы местного самоуправления, переметнувшиеся на сторону оккупантов в 2014 году, должны в полном составе быть осуждены за госизмену, какие из них представители на переговорах...
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какие представители? представители 188 ж.д. составов, ввезенных в 1932-1934 годах в даунбас вместо высланных в сибирь и на дальний восток украинцев? 188х3500=658000... это дебилы место которых только в резервации...
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Наталі Бідюк
Як це так, що Слуги народу не звільнили з посади голови комітету свого колегу, слугу - «поціновувача повій»??
Друзі, от ви серйозно їм вірите ще? Маєте якісь ілюзії? Ну ви як малі діти, їй богу...
Президент особисто обіцяв вигнати із Верховної Ради «кнопкодавів»! І ШО?
Президент особисто пообіцяв позбавити мандату слугу-гвалтівника Іванісова? І ДЕ??
Про відсутність реакції на хабарі від 10 до 30 тисяч доларів «слугам народу» і про корупційні діяння Юзіка - друга Президента, я взагалі мовчу!
Сидять собі всі ці «персонажі» спокійненько у ВИЩОМУ ЗАКОНОДАВЧОМУ ОРГАНІ влади... І плювати вони на усіх нас хотіли з великої дзвіниці!!!
ВОНИ ВАМ НІЧОГО НЕ ОБІЦЯЛИ!!!
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Ну да. До 14 там всі були "правєльниє люді" овоча.
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Я так розумію ці двiжухи. 1) Взяття під контроль українсько - козлячий кордон, 2) Фільтрація туземного населення - кого на нари кому умовно без права голосу на виборах, 3) Вибори
Саме у такій послідовності (!)
Якщо буде змінена послідовність це буде фікція, окозамилювання
А хто там буде з ким зустрічатись домовлятись це вже друга пiсня , навiть не друга а десята
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Т.е., все равно пуйло додавил нас до переговоров с ордло? Не с рашей, а именно с ордло?
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Вот как так получается,резник - вроде умный человек,а несет чушь.Пусть мне этот пан приведет пример,когда начинался сепарский процесс,чтобы депутаты хоть ОДНОГО районного,городского или областного советов ордло,приняли резолюцию осуждающую сепаратистские митинги или решения в этихь областях.Их НЕТ.Следовательно они были ЗА этот процесс.Так чем участие мирошника,кобцевой и прочих отличается от участия других?Они только придадут сепарам легитимности предателям.Что и ХОТЯТ сделать Зе и Ко.
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Це ті що організовували "референдум"? Такі як Штепа? Приєднуюсь до ямамото кавасаки:ахеревшая лысая мразь, какое наХ... ордло и кто там будет представлять, зедебил недо#банный? с кем ты там мудак собрался переговариваться?
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В Кремле готовятся «принять капитуляцию» Украины.
Кремль готовится к саммиту в нормандском формате как умеет. Обстрелы на линии разграничения не прекращаются. В "парламенте Донецкой народной республики" голосуют за признание ее границ соответствующими границам Донецкой области Украины. Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин предупреждает, что от Украины могут отколоться еще несколько областей. А сам Владимир Путин обвиняет украинскую сторону в неконструктивности на газовых переговорах.Добавим к этому убийство в Берлине. Конечно, кто-то обвинит российские спецслужбы в неуклюжести - зачем омрачать обстановку в преддверии саммита, встречи Меркель и Путина? Но если это и неуклюжесть, то нарочитая - федеральному канцлеру дают понять, что российские спецслужбы чувствуют себя как дома не только в Лондоне, но и в Берлине. И Ангеле Меркель, у которой и без того серьезные проблемы с сохранением правительственной коалиции после смены руководства немецких социал-демократов, стоит это уяснить. И хорошо подумать и о своем поведении, и о своих сомнениях.Макрона не "обстреливают" только потому, что он, кажется, уже ни в чем не сомневается.Мы делаем вид, что не понимаем, какими могут быть результаты парижского саммита, хотя на самом деле варианты его исхода понятны даже дилентанту - если, разумеется, этот дилетант не президент Украины или Франции. Во всяком случае, в Кремле роли уже распределили.Путин отправляется в Париж, чтобы принять капитуляцию зарвавшегося телевизионного комика, возомнившего себя ровней товарищам из КГБ и посмевшего добиваться встречи с "собирателем земель". Задача Макрона - давить на комика, объяснять ему, как устроена жизнь, и всем своим видом демонстрировать, что лучших предложений Украина уже не получит. А госпоже Меркель лучше бы просто помолчать и не мешать Путину. Вот, собственно, и вся мизансцена.Что произойдет, если Зеленский не захочет быть жертвенным агнцем, не капитулирует перед Путиным, устоит перед давлением Макрона, прислушается к советам Меркель? Да ничего особенного. Просто начнут сбываться российские угрозы, не раз звучавшие на разных уровнях. Попытаются "восстановить территориальную целостность ДНР", начнут осуществлять меры по отколу еще каких-нибудь украинских территорий, закроют газовый вентиль, усилят обстрелы - мало ли что можно придумать для усиления давления? Потому что неготовность Зеленского к капитуляции будет воспринята в Кремле именно как недостаточное давление на него.У украинского президента действительно очень плохой выбор - между капитуляцией и войной. И это при том, что большая часть его соотечественников (73%) не хочет ни капитуляции, ни войны, а хочет мира - но так, чтобы не было стыдно. Проще говоря, хочет чуда.Предшественник Зеленского Петр Порошенко это хорошо понимал, потому и не форсировал встречи в нормандском формате после того, как убедился, что компромисса на них достичь невозможно, а неготовность к капитуляции приводит к новым серьезным обострениям. А вот отсутствие встреч позволяло сторонам закрепиться на своих позициях до лучших времен - при том что санкции против России продолжали работать, а помощь Украине продолжала поступать.Зеленскому всего-то нужно было понять, почему на самом деле этих встреч не было. Но, окруженный наивными или злонамеренными людьми, уверенными, что война с Россией продолжается только потому, что в Киеве на ней хотят "обогащаться" и не желают разговаривать с Путиным, новый украинский президент сам ринулся в чумной барак нормандского саммита. И потащил за собой свою страну.Виталий Портников.
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Прекрасная статья!

Только Зебобикам этого не понять, там про Сватов ничего нет и про колбасу.
75% быдла и 25% патриотов.
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Як закатовний депутат Рибак зможе бути там присутній?!... Вічна пам'ять Герою!
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А между тем, боевики занимают "разведенные" зоны. вот
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